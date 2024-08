LA B95 GOTHAM D'AUTOMOBILI PININFARINA SERA PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE MONDIALE LORS DE LA MONTEREY CAR WEEK

Le cabriolet Barchetta deux places sera l'un des deux véhicules présents sur le stand du constructeur italien de voitures de luxe au The Quail, A Motorsports Gathering, en Californie, le vendredi 16 août. La B95 Gotham est une création unique inspirée du style de vie luxueux du milliardaire Bruce Wayne, le personnage civil du super-héros Batman DC.

La première mondiale physique fait suite aux débuts virtuels de la voiture du 30 avril dernier, lorsque le lancement de quatre véhicules uniques personnalisés a été révélé lors de l'annonce du partenariat. Les quatre véhicules sont la B95 Gotham - présentée lors de l'événement The Quail - ainsi que la Battista Gotham, la B95 Dark Knight et la Battista Dark Knight. Un seul exemplaire de chacun d'entre eux sera produit, ce qui garantit au client l'exclusivité et la possibilité qu'il devienne une voiture de collection. Alors que la B95 Gotham qui se rendra à Monterey est une voiture d'exposition, la première des quatre voitures clientes est en cours de construction dans l'atelier de la société à Cambiano, en Italie.

La gamme de véhicules est commercialisée sous la nouvelle marque de luxe de WBDGCP, inspirée par Bruce Wayne. Les deux spécifications, Gotham et Dark Knight, représentent les deux facettes distinctes et complexes du personnage de Bruce Wayne. Respectivement, elles caractérisent sa personnalité publique en tant qu'innovateur et entrepreneur suave axé sur la technologie, et sa vie privée en tant que mystérieux justicier masqué de Gotham. La collaboration entre Automobili Pininfarina et WBDGCP intervient alors que Warner Bros. Discovery célèbre les 85 ans de Batman en 2024.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, a déclaré : « La B95 Gotham illustre la façon dont nous concrétisons pour nos clients la promesse de notre marque : « Dream Cars, Made Real » (Des voitures de rêve, rendues réelles). Nous les plaçons au centre de tout ce que nous faisons, et la livraison de voitures sur mesure et de tourisme comme celle-ci est le fruit de notre vision et de notre engagement à concevoir des expériences inoubliables pour nos clients ».

La B95 Gotham reflète la passion de Bruce Wayne pour l'innovation de pointe et la technologie durable, ainsi que ses goûts élégants et raffinés, tout en présentant des spécifications uniques et soigneusement sélectionnées. Comme toutes les versions de la B95 Barchetta, le design intègre deux écrans aérodynamiques innovants, réglables électroniquement, pour dévier l'air au-dessus de l'habitacle ouvert. Les logos de Wayne Enterprises sur la carrosserie, la plaque de châssis et les plaques de porte complètent l'extérieur.

L'élégante carrosserie est peinte en noir brillant Argento Vittorio, avec des jantes uniques dotées d'un anneau intérieur noir mat et d'un anneau extérieur noir brillant. Des étriers en titane et un anneau de verrouillage central en aluminium brossé et anodisé noir complètent le look.

À l'intérieur, la B95 Gotham reflète les goûts sophistiqués de Bruce Wayne et est revêtue d'un cuir marron distinctif qui comprend un matelassage sur mesure dans les panneaux centraux, avec des surpiqûres marrons complémentaires. Elle est également équipée d'un écran IHM personnalisé de Wayne Enterprises, inspiré d'un assistant virtuel dont la voix s'inspire d'Alfred Pennyworth, le légendaire majordome de la famille Wayne. La voiture est complétée par une plaque de portière côté conducteur, gravée au laser avec les mots « Tous les hommes ont des limites... J'ignore les miennes ». Il s'agit d'une citation célèbre attribuée à Bruce Wayne dans les bandes dessinées originales.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Notre collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products est la solution idéale. Les valeurs de Bruce Wayne - vision, courage et poursuite incessante de l'innovation et de l'excellence - reflètent les nôtres. Dans le monde réel, ce partenariat nous offre une plateforme unique pour atteindre un public plus large, inspirant une nouvelle génération de passionnés à apprécier l'art italien, l'ingénierie de haute performance et la richesse de la narration ».

Comme les quatre éditions inspirées de Bruce Wayne, la B95 Gotham génère 1 900 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes - la voiture routière la plus puissante jamais produite en Italie.

En 2024, Automobili Pininfarina revient à la Monterey Car Week pour la cinquième fois, tenant la promesse faite il y a 12 mois au même public, à savoir que la conception, le développement et la construction de voitures ultra-luxueuses sur mesure et en carrosserie pour des clients exigeants du monde entier restent au cœur de l'entreprise.

NOTES DU RÉDACTEUR

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina est localisé à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne. Il se compose d'une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l'automobile, issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçus, élaborés et produits à la main en Italie, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception PURA, avec pour objectif de créer des expériences pour les plus grands dégustateurs du monde. Cette philosophie s'appliquera également à toutes les futures voitures de série, mêlant harmonieusement inspiration classique et technologie de pointe.

À PROPOS DE LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie. Elle offre un niveau de performance inégalé aujourd'hui pour toute voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble à zéro émission. Sa batterie de 120 kWh alimente quatre moteurs électriques - un pour chaque roue - avec une autonomie combinée WLTP de 476 km (EPA combinée aux États-Unis) : 300 miles) avec une seule recharge. Pas plus de 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

À propos de la Warner Bros. Discovery Global Consumer Products :

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), qui fait partie de la Warner Bros. La division « Revenue et stratégie » de Discovery étend le puissant portefeuille de marques et de franchises de divertissement de la société dans la vie des fans du monde entier. WBDGCP travaille en partenariat avec les meilleurs détenteurs de licences internationaux sur des programmes primés de jouets, de mode, de décoration intérieure et d'édition inspirés par les plus grandes franchises des studios de cinéma, de télévision, d'animation et de jeux de la Warner Bros., de HBO, de Discovery, de DC, de Cartoon Network, de HGTV, d'Eurosport, d'Adult Swim, etc. Grâce à des programmes innovants de licence et de merchandising, à des initiatives de vente au détail et à des partenariats promotionnels, WBDGCP est l'une des principales organisations de licence et de merchandising de vente au détail au monde.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477490/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_Tumbler_01.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477493/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_Tumbler_02.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477488/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_with_Tumbler_03.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477491/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_01.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477489/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_02.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2477492/Automobili_Pininfarina_B95_Gotham_03.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2472680/4849204/Automobili_pininfarina_Logo.jpg