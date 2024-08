AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA TARGAMERICA: AUSLIEFERUNG DES WELTWEIT ERSTEN IN EINEM REISEBUS GEBAUTEN ELEKTRO-HYPERCARS AN EINEN KUNDEN

Der Battista Targamerica wird seine Weltpremiere auf The Quail, A Motorsport Gathering im Rahmen der Monterey Car Week in diesem Monat feiern - der perfekte Ort für ein solch exklusives Stück Automobilkunst. Der Targattamerica ist ein Design-Meisterwerk und das erste von Automobili Pininfarina im Kundenauftrag gebaute Fahrzeug, das die Philosophie der Marke „Dream Cars, Made Real" perfekt verkörpert.

Im Auftrag eines renommierten Autosammlers und bisherigen Battista-Besitzers arbeitete das Designteam eng mit dem Kunden zusammen, um ihn zu inspirieren und eine umfangreiche Liste von Personalisierungen zu entwerfen, die den Battista als einzigartiges Design und technisches Statement hervorheben.

Von den Handwerkern des Ateliers in Cambiano in Zusammenarbeit mit Pininfarina SpA handgefertigt, ist er ein vollständiger Ausdruck der Persönlichkeit seines Besitzers und spiegelt dessen Individualität und Geschichte, seinen Geschmack, seine Interessen und seine einzigartige Lebensgeschichte wider. Unmittelbar nach der Veranstaltung wird der Wagen einen Ehrenplatz in einer der weltweit besten privaten und hochkarätigen Sammlungen seltener, klassischer und moderner Sportwagen-Ikonen erhalten.

Der Battista Targamerica zeichnet sich durch eine auffällige silber-blaue Farbgebung und eine sorgfältige Überarbeitung der Karosserie aus, um dem dachlosen Profil gerecht zu werden und ein einzigartiges Open-Top-Fahrgefühl zu vermitteln. Er enthält auch Elemente der preisgekrönten PURA-Designphilosophie von Automobili Pininfarina, eine futuristische Vision von zeitlosem Luxus. Wie jeder Battista ist er ein einzigartiges, handgefertigtes Meisterwerk und ein Spiegelbild der Persönlichkeit des Kunden.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer von Automobili Pininfarina, sagte: „Dies ist ein bahnbrechender Moment, denn wir liefern unser erstes als Einzelstück gefertigtes Fahrzeug an einen Kunden aus. Der Battista Targamerica demonstriert wie kein anderes Fahrzeug zuvor die unendlichen Möglichkeiten, die unser hochqualifiziertes Team entwerfen und entwickeln kann. Unsere Weltklasse-Handwerker haben etwas wirklich Besonderes geschaffen - den ersten offenen Elektro-Hypercar, der speziell nach den Wünschen eines sehr anspruchsvollen Kunden entwickelt wurde."

Viele Details des Battista Targamerica wurden von einem der berühmtesten von Pininfarina entworfenen Einzelstücke inspiriert - dem Ferrari Testarossa Spider von 1986, der für Gianni Agnelli anlässlich seiner 20-jährigen Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender von Fiat entworfen wurde. Das Auto war ein Meisterwerk der Einfachheit und Eleganz, genau wie Battista Targamerica. Die atemberaubende silberne Außenlackierung mit den dezenten blauen und schwarzen Details des Profils ist eine klare Hommage an den Testarossa Spider, ebenso wie die horizontalen Linien der hinteren Gepäcköffnung des Battista Targamerica.

Der neue Wagen wurde während der Monterey Car Week 2023 in Auftrag gegeben. Die Entwicklung dieses in Wagenbauweise gefertigten Meisterwerks dauerte von der Konzeption bis zur Auslieferung genau ein Jahr und unterstreicht die sorgfältige Arbeit der Handwerker von Cambiano. Das Fahrzeug enthält mehrere persönliche Elemente des Kunden, die sich auf sein Leben und seine Leistungen beziehen.

Einzigartig sind der Zigarrenhalter und der Humidor, die direkt in die Kabine zwischen den beiden Sitzen eingebaut sind. Dieses maßgeschneiderte Gehäuse aus Aluminium und Glas ist ein Beispiel für die elegante Verschmelzung von Luxus und Technologie, die in die DNA des Fahrzeugs eingebettet ist und den Lebensstil seines Besitzers widerspiegelt.

Um die Liebe zum Detail zu demonstrieren, ist der Raum, in dem bis zu drei Zigarren Platz finden, hintergrundbeleuchtet und passend zu den Farben der fünf Fahrmodi beleuchtet: Calma, Pura, Energica, Furiosa und Carattere, d. h. Grün, Iconica Blu, Orange, Rot bzw. Gelb.

Sogar der Name des Wagens, Battista Targamerica, war eine Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und dem Designteam und bezieht sich auf die dachlose Karosserie sowie auf das Land, in dem der Wagen gebaut wird.

Dave Amantea, Chief Design Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Der Battista Targamerica ist an der Grenze des Designs angelangt. Ein außergewöhnliches Fahrzeug, das an der Spitze von Leistung und Luxus steht. Wir hatten die Aufgabe, etwas zu schaffen, das die Persönlichkeit des Besitzers dieses Fahrzeugs in einzigartiger Weise repräsentiert. Das ist der Service, den wir unseren Kunden bieten, und das Team hat ihn mehr als erfüllt. Das Ergebnis ist unser erstes in Wagenbauweise hergestelltes Einzelstück, ein Targa, der das Abzeichen von Automobili Pininfarina trägt. Battista Targamerica wird für immer ein einzigartiges Fahrzeug bleiben, das sich nie wiederholen wird."

Im Einklang mit der Seltenheit des Fahrzeugs und unter Beibehaltung der charakteristischen Automobili Pininfarina-Elemente ist das Exterieur in einem reinen, auffälligen silbernen Argento Liquido Gloss gehalten, das mit Iconica Blu Gloss-Akzenten entlang der Karosserie und Aeroflügeln vor den Hinterrädern verziert ist.

Der hintere Unterflügel wird von einem Handwerker von Automobili Pininfarina in Handarbeit gefertigt, der die Iconica Blu-Nadelstreifen über die gesamte Breite des Flügels aufmalt, um die Liebe zum Detail zu demonstrieren.

Das äußere Erscheinungsbild wird durch keramikpolierte Fünfspeichen-Leichtmetallfelgen mit kontrastierenden schwarz eloxierten Aluminium-Mittelkappen abgerundet. Ergänzt wird dies durch das gebürstete und eloxierte Schmuckpaket mit maßgefertigten, individuellen Türschildern.

Innen ist der Battista Targamerica mit geschmeidigem, hellbraunem Leder gepolstert, Lenkrad und Armaturenbrett sind in schwarzem Leder gehalten. Die Kopfstützen sind maßgeschneidert und tragen ein geprägtes Automobili Pininfarina „F"-Logo sowie einzigartige Dekor- und Designdetails, die auf den Besitzer zugeschnitten sind.

Außerdem wurde ein maßgeschneidertes Kofferset spezifiziert, das in demselben hellbraunen Leder wie die Polsterung ausgeführt und mit einer Battista Targamerica-Silhouette geprägt ist. Diese Liebe zum Detail garantiert, dass dieses Einzelstück den geschäftigen Lebensstil des Besitzers widerspiegelt und ergänzt und die umfassende Personalisierung demonstriert, die in jedes Fahrzeug von Automobili Pininfarina eingebaut wird.

Der Battista Targamerica teilt sich mit dem Automobili Pininfarina Battista die Krone des schnellsten Autos mit Straßenzulassung in Italien. Dieses elektrifizierte Meisterwerk bietet ein unvergleichliches Open-Top-Fahrerlebnis. Seine vier unabhängigen Elektromotoren in Kombination mit einer 120-kWh-Lithium-Ionen-Batterie liefern eine Leistung von 1.900 PS und ein Drehmoment von 2.340 Nm. So kann der Battista Targamerica in weniger als zwei Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 300 km/h.

Andrea Crespi, Chief Technical Officer bei Automobili Pininfarina, sagte: „Der Battista Targamerica ist das Ergebnis einer beispiellosen Zusammenarbeit zwischen unseren internen Design- und Ingenieurteams und dem Kunden. Dieses Fahrzeug vereint überragende Fahrleistungen und Stabilität sowie ein einzigartiges Design. Dieser Auftrag stellte uns vor die Herausforderung, Battista-Leistungsniveaus ohne die Zugfestigkeit eines Hartschalendachs zu erreichen, und forderte das Team zu einer kreativen, einzigartigen Lösung heraus, um die Anforderungen unseres Kunden zu erfüllen."

Bei der Entwicklung von Battista Targamerica kam die jahrzehntelange Erfahrung des Teams von Automobili Pininfarina mit Sitz in Cambiano, Italien, zum Tragen. Es handelt sich um eine Verschmelzung von umfangreichem, maßgeschneidertem Design- und Materialwissen mit umfassender Fertigungs- und Konstruktionskompetenz, wobei das gesamte Know-how des über 100-köpfigen Teams von Automobili Pininfarina, das mehr als 20 Nationalitäten umfasst, zum Einsatz kommt. Alles in allem ist dies nicht nur ein Meilenstein für das Engagement von Automobili Pininfarina im Bereich der einzigartigen Karosseriefahrzeuge, sondern auch für die Kunstform der Luxusautos.

Automobili Pininfarina ist der führende Anbieter von purer italienischer Luxus-Erfahrung mit maßgeschneiderten Fahrzeugen, die exakt auf die Wünsche der einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Jedes Fahrzeug ist ein einzigartiges, handgefertigtes Meisterwerk, das die Persönlichkeit des Kunden widerspiegelt und von den Kunsthandwerkern von Automobili Pininfarina inspiriert wurde.

