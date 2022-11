AUTOMOBILI PININFARINA CONFIRME LES PERFORMANCES RECORD DE LA BATTISTA LORS DE SA PRÉSENTATION AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Le constructeur automobile italien de luxe Automobili Pininfarina confirme les performances record de l'hyper-GT tout électrique Battista.

Pour sa présentation au Dubaï Autodrome, la Battista a fait une spectaculaire démonstration de performance, célébrant la série de records mondiaux qu'elle a récemment atteints lors de sa dernière phase d'homologation :

- 0 à 60 mph en 1,79 s

- 0 à 100 km/h en 1,86 s

- 0 à 120 mph en 4,49 s

- 0 à 200 km/h en 4,75 s

- 100 à 0 km/h sur 31 mètres – Le record mondial pour une voiture électrique

- 0 à 60 mph en 1,79 s - 0 à 100 km/h en 1,86 s - 0 à 120 mph en 4,49 s - 0 à 200 km/h en 4,75 s - 100 à 0 km/h sur 31 mètres – Le record mondial pour une voiture électrique Ces chiffres ont été confirmés lors des essais dynamiques de la Battista au Moyen-Orient, à l'occasion de son lancement en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

La fabrication à la main de l'hyper-GT tout électrique d'Automobili Pininfarina a démarré début 2022 à l'Atelier de Cambiano, en Italie. Les premières livraisons aux clients du monde entier sont en cours.

Regardez la démonstration des performances record de la Battista au Dubaï Autodrome ici : https://youtu.be/8VJHsLpgzZw

Lien vers les images et le film

DUBAÏ, EAU, 21 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le constructeur automobile italien de luxe Automobili Pininfarina a confirmé les performances de l'hyper-GT Battista en révélant en exclusivité les chiffres officiels record de ses capacités d'accélération et de freinage.

Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 1 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina) Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 2 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina) Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 3 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina) Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 4 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina) Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 5 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina) Pininfarina Battista at the Dubai Autodrome 6 (PRNewsfoto/Automobili Pininfarina)

La technologie Launch Control unique de la tout électrique Battista lui assure une accélération digne d'une Formule 1, à savoir de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde (de 0 à 60 mph en 1,79 s) et de 0 à 200 km/h en seulement 4,79 secondes (de 0 à 120 mph en 4,49 s). Une voiture aussi rapide que la Battista requiert une puissance de freinage exceptionnelle. Les essais officiels confirment que la Battista est le véhicule électrique au freinage le plus rapide du monde, avec une décélération de 100 à 0 km/h sur à peine 31 mètres.

Les chiffres confirmés ont été révélés lors des essais dynamiques de la Battista au Moyen-Orient, démontrant ses capacités dynamiques inégalées sur le circuit du Dubaï Autodrome aux Émirats arabes unis. Une courte vidéo impressionnante montrant les performances hors pair de la Battista est accessible ici : https://youtu.be/8VJHsLpgzZw

Les essais dynamiques de la Battista aux Émirats arabes unis ont été réalisés après sa présentation en Arabie saoudite, avec les partenaires de distribution locaux de chaque pays participant aux activités régionales.

Paolo Dellacha, directeur des produits et de l'ingénierie chez Automobili Pininfarina, remarque : « Je suis fier que notre nouvelle hyper-GT électrique tienne la promesse que nous avons faite lors de la définition de notre plan de développement. La Battista atteint des performances bien supérieures à nos ambitions initiales. »

« La parfaite répartition du poids et le centre de gravité rabaissé sont des facteurs déterminants. Le réglage optimal du châssis et de la suspension, les pneus éprouvés sur plusieurs milliers de kilomètres et la vectorisation de couple à quatre moteurs contribuent ensemble à délivrer une puissance sans précédent et à faire de la Battista la voiture homologuée pour la route à l'accélération la plus rapide au monde. »

« Grâce à son incroyable configuration technique, et en particulier son système de freinage carbone céramique, l'hyper-GT italienne Battista est la voiture électrique offrant la décélération la plus rapide du monde. Nos clients avertis des Émirats arabes unis ont été impressionnés par l'expérience de conduite qu'offre la Battista, qui est aussi époustouflante que son design primé.»

La tout électrique Battista est la voiture italienne la plus puissante jamais produite, avec ses 1 900 ch et son couple de 2 340 Nm. L'hyper-GT affiche une vitesse de pointe de 350 km/h et une autonomie WLTP de 476 km, avec un tarif qui débute à 2,2 millions d'euros, hors taxes locales. Les données de performance de la Battista ont été enregistrées et vérifiées à Nardò, en Italie, dans le cadre de son programme international d'essai et de développement mené plus tôt cette année.

Chaque Battista est le fruit de plus de 1 250 heures de travail artisanal d'excellence à Cambiano, en Italie, où seuls 150 exemplaires verront le jour. Avec un total de 128 millions de combinaisons intérieures possibles, cette nouvelle hyper-GT offre un niveau de personnalisation inégalé. Les clients peuvent choisir parmi un nombre presque illimité de jeux de couleurs et de finitions intérieures, et sélectionner également leur association de couleurs extérieures, leurs détails personnalisés, tels que le pack aluminium exclusif Exterior Jewellery, et leur modèle de jantes en alliage.

La Battista offre également un environnement sonore unique, SUONO PURO, qui permet de personnaliser l'expérience de conduite grâce à cinq modes différents : Pura, Calma, Energica, Furiosa et Carattere. Ces modes confèrent à la Battista son caractère unique, en modifiant l'expérience selon les préférences du conducteur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, RENDEZ-VOUS SUR

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA (LINK TO PRESS KIT)

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Battista de Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952591/Pininfarina_Dubai_Autodrome_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952592/Pininfarina_Dubai_Autodrome_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952593/Pininfarina_Dubai_Autodrome_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952594/Pininfarina_Dubai_Autodrome_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952595/Pininfarina_Dubai_Autodrome_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1952596/Pininfarina_Dubai_Autodrome_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina