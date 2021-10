Automobili pininfarina et BOVET 1822 présentent la nouvelle montre Battista Tourbillon

Per Svantesson, P.-D.G. d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Depuis notre première rencontre avec Pascal Raffy et les artisans de BOVET 1822, nous nous sommes mutuellement sentis inspirés par la possibilité de créer une autre forme d'art pour les clients qui souhaitent le meilleur du design et de l'horlogerie. En dévoilant notre première montre, notre objectif est de présenter une avancée dans le monde de l'horlogerie artisanale. »

UNE VISION DE L'AVENIR DU LUXE

Avec la Battista, Automobili Pininfarina est à l'avant-garde d'un nouveau mouvement : le luxe durable.

La montre Battista Tourbillon rend hommage à la première voiture conçue et entièrement assemblée à Cambiano.

L'excellence du design de la première hyper-GT 100 % électrique du monde a déjà été récompensée par plusieurs prix, alors que la production de la Battista de pré-série touche à sa fin. Chaque Battista sera fabriquée sur mesure selon les exigences personnelles du client afin de garantir une exclusivité absolue.

Chez BOVET, de la même manière, chaque chef-d'œuvre est fabriqué à la main par les meilleurs artisans de précision du monde, ce qui offre la liberté de créer des produits extrêmement personnalisés, tout en garantissant la plus haute qualité.

Pascal Raffy, propriétaire de BOVET 1822, déclare : « Le monde aspire à plus de durabilité et l'avenir se trouve dans les voitures électriques. C'est ce qui rend la magnifique Battista si fascinante. Elle combine l'excellence de l'ingénierie et le souci du détail fait main, à l'image des superbes montres de la Maison BOVET. Automobili Pininfarina nous incite à utiliser de nouvelles méthodes et de nouveaux matériaux, ainsi qu'à réfléchir à nos processus à travers le prisme de la durabilité. »

LA PURETÉ SOUS TOUTES SES FORMES

Dès le départ, les designers d'Automobili Pininfarina et de BOVET ont collaboré étroitement autour de valeurs communes axées sur les innovations esthétiques, ainsi que sur les matériaux et modes de fabrication innovants. La montre combine des idées rafraîchissantes et révolutionnaires à une structure d'horlogerie classique et de somptueuses finitions.

Pascal Raffy, propriétaire de BOVET 1822, explique : « Chez BOVET 1822 comme chez Automobili Pininfarina, l'humain est essentiel. Les voitures de luxe et les montres s'articulent autour des mêmes valeurs : un design et des performances d'exception. Au début d'un projet, quand la quête de perfection est le seul intérêt, les passions ne font pas que s'additionner, elles se multiplient. »

En insistant sur la légèreté et la pureté, la montre reprend la philosophie du design de la Battista et la transpose ailleurs, notamment sur les pièces mécaniques, chaque élément étant conçu pour refléter la philosophie du design d'Automobili Pininfarina, PURA.

Le superbe savoir-faire artisanal de BOVET a permis de concevoir d'incroyables détails, grâce à la fabrication en interne de presque toutes les pièces sur le site de production de Tramelan, en Suisse.

Les verres de saphir des deux côtés révèlent la beauté intérieure de ce chef-d'œuvre mécanique, pour qu'elle soit appréciée et admirée.

L'inspiration est venue des courbes et des détails extérieurs somptueux de la Battista. Les designers ont emprunté ces formes pour créer des aiguilles, des ponts, des cadrans et d'autres structures qui connectent le design de la montre à celui de la Battista, avec des formes fluides typiques de Pininfarina, comme le pont volant au-dessus des deux cadrans principaux.

Les discrets détails du fond sont autant de références, comme le motif Triangolo des cadrans, réinventé au format miniature et exposé au travers du fond transparent en verre saphir. La montre présente les drapeaux des partenaires d'Automobili Pininfarina sur son cadran de réserve de marche, un détail emblématique de Pininfarina, célébrant à la fois l'héritage et l'avenir de l'entreprise.

L'E-HEART DE LA BATTISTA TOURBILLON

L'une des caractéristiques les plus reconnaissables de la Battista, l'E-Heart, représente l'envie d'innovation constante d'Automobili Pininfarina. C'est l'élément physique qui, en plus d'avoir pour fonction d'indiquer l'état de charge, agit comme une icône sur la Battista.

Sur la montre Battista Tourbillon, l'ouverture évoquant l'E-Heart au dos expose le mécanisme de remontage à différentiel breveté de BOVET qui permet de remonter la montre plus facilement et plus rapidement, pour une réserve de marche de 10 jours.

LA MONTRE

La Battista Tourbillon présente une apparence en trois dimensions, chaque partie du mouvement et de ses complications étant clairement visibles depuis la face de la montre, à travers le fond et les côtés transparents. Le boîtier de 45,6 millimètres est constitué de deux grands verres saphir accentuant la légèreté et la pureté du design.

Sur la face de la montre, pour la première fois en presque 200 ans d'histoire pour BOVET, les cadrans sont asymétriques, décorés du motif Triangolo de la Battista, tandis qu'ils forment le chiffre « 90 », en référence à la Battista Anniversario et aux 90 années d'histoire de Pininfarina. Le cadran de la réserve de marche, à gauche, est orné de la célèbre icône des partenaires Pininfarina, tandis que sur le cadran de droite, le grand quantième prend la place d'honneur.

Au-dessus des deux cadrans principaux, le pont volant rappelle les courbes de la Battista, comme le « V » de BOVET, les aiguilles de la montre et la bague indicatrice des heures. Le tourbillon s'inspire des roues Impulso uniques et de l'anneau de verrouillage central.

Luca Borgogno, directeur du design, Automobili Pininfarina, explique : « La Battista Tourbillon incarne vraiment la philosophie du design d'Automobili Pininfarina dans une sublime version miniature. Nous avons atteint une qualité de design et un niveau de détail inédits. Elle s'accorde parfaitement avec l'hyper-GT Battista. »

Le fond transparent laisse apparaître la structure principale de la montre, représentation abstraite de la carrosserie de la Battista qui s'enroule comme un coquillage autour du toit Goccia en forme de goutte. Les ponts bicolores prolongent cette référence à la Battista.

Le subtil détail Iconica Blu s'associe aux finitions traditionnelles comme les Côtes de Genève, l'anglage et le polissage. Du Super-LumiNova a été généreusement appliqué sur toutes les aiguilles, y compris sur le haut du tourbillon, ainsi que sur l'aiguille de la réserve de marche.

LE MOUVEMENT

La montre Battista comprend un tout nouveau mouvement utilisant le tourbillon double-face breveté de Bovet, qui fonctionne à 18 000 alternances à l'heure, avec une incroyable réserve de marche de 10 jours pour un seul barillet.

Ce mouvement a été spécialement conçu pour la Battista Tourbillon en coopération avec Automobili Pininfarina sur le design. La création de ce nouveau mouvement, à savoir le positionnement des aiguilles des heures et des minutes au centre, l'ajout d'un grand quantième et la refonte du tourbillon, a été entièrement réalisée en interne.

Le tourbillon volant double-face breveté est fixé au centre de son axe, et la répartition du poids de l'échappement et du spiral réduit nettement l'effet et le frottement du bras de levier, autre exemple de la précision et de la complexité exceptionnelles de ce mouvement.

La miniaturisation du mécanisme de remontage a entraîné un deuxième brevet. En effet, une montre mécanique offrant 10 jours de réserve de marche nécessite généralement deux fois plus de tours de couronne pour se remonter. Mais le système de remontage exclusif de la Battista Tourbillon et son différentiel sphérique divisent ce nombre par deux sans augmenter le couple du mécanisme de remontage.

Le piton et l'organe réglant de ce nouveau tourbillon sont fabriqués en interne. BOVET 1822 est l'une des rares entreprises au monde à produire ses propres pitons et échappements.

LA MAIN DE L'HOMME

Chaque hyper-GT Battista bénéficie de finitions faites main à Cambiano, en Italie. Les moindres détails de chaque élément avec lequel le conducteur interagit sont façonnés par une famille d'artisans expérimentés et passionnés. Chaque client est invité dans la famille à travailler avec les designers et les ingénieurs pour créer la Battista de ses rêves.

Chez BOVET, en plus de méthodes de fabrication modernes, un artisan réalise à la main les finitions de chaque composant. Chaque montre est assemblée à la main par un maître horloger, ce qui fait la différence de BOVET dans l'horlogerie. En fabriquant moins de 1 000 montres par an, dont 30 % sur mesure, BOVET peut apporter cette minutie à chaque pièce.

DURABLE PAR NATURE

Automobili Pininfarina a la conviction que le luxe peut et doit être durable, sans faire de compromis sur la qualité ou la beauté. En changeant de regard sur les matériaux et les procédés, et en les réinventant, la transition vers un avenir durable s'accélère. Pour l'hyper-GT Battista, de nouvelles méthodes ont été introduites, en tannant le cuir des sièges à l'aide de feuilles d'olivier, en recyclant des matériaux tout au long du processus de production et en créant de nouveaux matériaux innovants en combinant des chutes de cuir et de bois.

Les montres mécaniques sont durables par nature, puisqu'avec les bons soins et le bon entretien, elles sont censées durer presque éternellement. Les procédés de fabrication de BOVET sont conçus pour récupérer et recycler tous les déchets, tandis que les montres mécaniques n'utilisent pas de piles jetables. Pour la Battista, il a été décidé de ne pas utiliser de cuir de crocodile, mais un nouveau bracelet en caoutchouc 100 % vegan.

La nouvelle Battista Tourbillon de BOVET 1822 et Automobili Pininfarina est le résultat d'une collaboration qui célèbre l'histoire des deux marques, tout en se tournant résolument vers le siècle prochain.

Bienvenue dans le futur du luxe.

EN BREF : BATTISTA TOURBILLON

Tourbillon volant double-face 60 secondes breveté

Nouveau mouvement avec grand quantième

10 jours de réserve de marche

Système de remontage sphérique breveté

Tourbillon rappelant les roues Impulso de la Battista

Boîtier unique avec deux verres de saphir ; 45,6 mm x 11,95 mm

Détails du design inspirés de l'hypercar 100 % électrique Battista

Cadrans asymétriques pour la première fois

Architecture du mouvement visible inspirée de la Battista

Bracelet exclusif en caoutchouc vegan

Éditions limitées en titane, or rose, platine et sur mesure

À PROPOS DE BOVET 1822

La Maison BOVET allie les mécanismes de haute horlogerie les plus sophistiqués et les meilleurs savoir-faire, en associant des techniques artisanales telles que la gravure manuelle, le travail de l'émail et la peinture des miniatures, à des designs, des couleurs et des matériaux de pointe. Depuis près de 200 ans, la Maison BOVET fabrique à la main les plus belles montres et permet aux collectionneurs de savourer le vrai plaisir du luxe du temps. Pour garantir cette excellence, M. Pascal Raffy, propriétaire de l'entreprise, a limité la production annuelle des montres faites main de la Maison, en fabriquant tous les composants en interne, en respectant les procédés suisses artisanaux, et en insistant sur l'engagement de la marque en faveur de l'exclusivité.

