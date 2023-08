AUTOMOBILI PININFARINA IRÁ APRESENTAR O PRIMEIRO CARRO DO PORTFÓLIO FUTURO NA MONTEREY CAR WEEK: O NOVO B95

Fazer sua estreia mundial será a primeira de uma nova coleção de veículos futuros da Automobili Pininfarina, uma obra-prima colecionável para clientes exigentes chamada B95. Ele contará com detalhes inspirados no recém-revelado conceito de design PURA Vision, oferecendo uma proposta completamente nova da marca italiana.

O embargo de notícias para o B95 está definido para as 20:00 PST na quinta-feira, 17 de agosto, quando todos os detalhes, imagens e filmes com o novo carro inovador serão compartilhados pela Automobili Pininfarina.

A nova estrela será exibida ao lado do conceito de design PURA Vision na residência privada da Automobili Pininfarina em Monterey durante a semana, bem como a Battista Edizione Nino Farina, que fez sua estreia mundial dinâmica no Goodwood Festival of Speed em julho. Um novo e fascinante mini-documentário que explica a história, o caráter e as conquistas da Nino Farina foi publicado hoje com este comunicado à imprensa.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "Estou entusiasmado com a perspectiva da Automobili Pininfarina causar um enorme impacto na Monterey Car Week este ano, encantando nossos clientes, parceiros varejistas e fãs com uma coleção de novos veículos maravilhosos.

"É um período crucial na evolução da Automobili Pininfarina. Nossa ambição quando lançamos a empresa em 2018 era nos tornarmos o primeiro criador mundial de carros de luxo puramente elétricos. Imaginando, projetando e cumprindo os sonhos de nossos clientes. Tenho imenso orgulho de agora compartilhar o que preparamos cuidadosamente para nossos clientes e fãs em 2023.

"É a primeira vez em qualquer lugar do mundo que esses modelos especiais serão apresentados juntos - liderados pelo extraordinário novo B95 - uma proposta totalmente nova que se inspira em nosso recém-revelado conceito de design da PURA Vision."

ESTREIA NORTE-AMERICANA: BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA

Após sua estreia mundial e estreia dinâmica no Goodwood Festival of Speed em julho, a Battista Edizione Nino Farina será apresentada publicamente na América do Norte pela primeira vez. É uma homenagem à lenda do automobilismo Nino Farina – sobrinho de Battista 'Pinin' Farina – com acabamentos externos e internos sob medida e detalhes requintados que fazem referência ao sucesso de Nino nas corridas. Apenas cinco exemplos existirão e é a segunda 'edição de design' no portfólio Battista, seguindo o raro e reverenciado Battista Anniversario.

O lançamento da Battista Edizione Nino Farina é apoiado pela criação de um novo mini documentário dedicado ao lendário piloto de corridas, com os familiares Daniele Farina e Paolo Pininfarina contando a incrível história de vida de Nino. Apresentando imagens históricas do primeiro campeão mundial de F1 e histórias emocionantes das pessoas que mais se lembram dele, é uma bela homenagem ao famoso filho de corridas da família italiana. O filme pode ser visto aqui, enquanto os conteúdos mais recentes da Automobili Pininfarina podem ser vistos no recém-lançado canal no TikTok da marca, que pode ser acessado e acompanhado aqui.

PURA VISION APRESENTA Em público pela primeira vez

expressando a filosofia de design PURA da Automobili Pininfarina e inspiração para seu portfólio de veículos futuros, o novo conceito de design PURA Vision será exibido na residência privada "Car Week" da empresa em Carmel Valley, fazendo sua estreia física mundial. Ela apresenta uma nova era pioneira de luxo elétrico com uma silhueta elegante e proporções dramáticas. A PURA Vision transforma sem esforço o DNA dos designs icônicos de carros do passado para definir o futuro da Automobili Pininfarina — imaginada como um belo Veículo Elétrico de Luxo Utilitário (e-LUV) de presença inconfundível.

Para mais informações, acesse

automobili-pininfarina.com/media-zone

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina fica em uma sede operacional em Munique, na Alemanha, com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de carros de luxo e premium. Projetados, projetados e produzidos manualmente na Itália, o Battista hyper GT e todos os modelos futuros serão vendidos em todos os principais mercados globais sob a marca Pininfarina. A nova empresa tem como objetivo ser a marca de carros de luxo mais desejada e sustentável do mundo. A empresa é um investimento de 100% da Mahindra & Mahindra Ltd e foi nomeada Automobili Pininfarina após a assinatura de um acordo de licença comercial entre a Pininfarina S.p.A. e a Mahindra & Mahindra Ltd. A Pininfarina S.p.A. tem um papel influente no apoio às capacidades de projeto e produção com base em sua experiência única de 94 anos na produção de muitos dos carros mais icônicos do mundo.

A AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA (PRESS KIT)

O Battista é o carro mais poderoso já projetado e construído na Itália, oferecendo um nível de desempenho inalcançável hoje em qualquer carro esportivo para uso nas estradas e que utiliza tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido do que um carro de Fórmula 1 atual em sua aceleração de 0 a 100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 hp e 22340 Nm de torque à disposição, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista oferece energia a quatro motores elétricos - um em cada roda - com uma autonomia de WLTP combinada de até 476 km (EPA combinada nos EUA: 300 milhas) com uma única carga. Não mais de 150 exemplares do Battista serão produzidos individualmente à mão no ateliê da Pininfarina SpA em Cambiano, Itália.

FONTE Automobili Pininfarina

