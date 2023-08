AUTOMOBILI PININFARINA PRÉSENTERA LA PREMIÈRE VOITURE DE SON FUTUR PORTEFEUILLE LORS DE LA MONTEREY CAR WEEK : LA TOUTE NOUVELLE B95

La B95, chef-d'œuvre de collection pour les clients exigeants et première d'une nouvelle série de véhicules d'Automobili Pininfarina, fera ses débuts. à l'international. Cette voiture présentera des détails inspirés du concept de design PURA Vision récemment révélé, offrant une toute nouvelle proposition de la part de la marque italienne.

Le silence entourant la B95 sera levé le jeudi 17 août à 20h00 PST, lorsque l'intégralité des détails, images et films mettant en vedette cette nouvelle voiture révolutionnaire sera partagé par Automobili Pininfarina.

Cette nouvelle vedette sera présentée aux côtés du concept de design PURA Vision dans la résidence privée d'Automobili Pininfarina à Monterey, pendant une semaine, de même que la Battista Edizione Nino Farina, qui a fait ses débuts dynamiques au Festival de vitesse de Goodwood en juillet. Un nouveau mini-documentaire fascinant expliquant l'histoire, la personnalité et les réalisations de Nino Farina sort également aujourd'hui avec ce communiqué de presse.

Paolo Dellachà, directeur général d'Automobili Pininfarina, a déclaré : « Je suis enthousiaste à l'idée qu'Automobili Pininfarina ait un impact énorme à la Monterey Car Week de cette année, en ravissant nos clients, nos partenaires détaillants et nos fans avec une collection de nouveaux véhicules merveilleux.

C'est une période charnière dans l'évolution d'Automobili Pininfarina. Notre ambition, lorsque nous avons lancé la société en 2018, était de devenir le premier créateur mondial de voitures de luxe purement électriques. D'imaginer, de concevoir et de réaliser les rêves de nos clients. Je suis extrêmement fier de partager ce que nous avons soigneusement préparé pour nos clients et nos fans en 2023.

C'est la première fois au monde que ces modèles spéciaux sont présentés ensemble – avec, en tête, l'extraordinaire B95, une proposition entièrement nouvelle s'inspirant de notre concept de design PURA Vision récemment dévoilé. »

DES DÉBUTS NORD-AMÉRICAINS : BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA

Après sa première mondiale et ses débuts dynamiques au Festival de vitesse de Goodwood en juillet, la Battista Edizione Nino Farina sera présentée publiquement en Amérique du Nord pour la première fois. Il s'agit d'un hommage à la légende de la course automobile Nino Farina, neveu de Battista 'Pinin' Farina, avec des finitions extérieures et intérieures sur mesure et des détails uniques faisant référence aux succès de Nino. Il n'en existera que cinq exemplaires, et il s'agit de la deuxième « design edition » du portefeuille Battista après la rare et admirée Battista Anniversario.

Le lancement de la Battista Edizione Nino Farina est soutenu par la création d'un nouveau mini-documentaire dédié au pilote de course légendaire, dans lequel les membres de la famille Daniele Farina et Paolo Pininfarina racontent l'incroyable histoire de la vie de Nino. Avec des images historiques du tout premier champion du monde de F1 et des témoignages émouvants des personnes qui se souviennent le mieux de lui, il s'agit d'un bel hommage au célèbre fils adepte de la course de la famille italienne. Le film peut être visionné ici , tandis que les derniers contenus d'Automobili Pininfarina peuvent être consultés sur la chaîne TikTok de la marque, récemment lancée, qui peut être regardée et suivie ici .

PURA VISION PRÉSENTÉ EN PUBLIC POUR LA PREMIÈRE FOIS

Exprimant la philosophie de conception PURA d'Automobili Pininfarina et l'inspiration pour son futur portefeuille de véhicules, le nouveau concept de design PURA Vision sera présenté en première mondiale dans la résidence privée « Car Week » de la société, à Carmel Valley. Il inaugure une nouvelle ère du luxe électrique avec une silhouette élégante et des proportions spectaculaires. PURA Vision transforme sans effort l'ADN des modèles de voitures emblématiques du passé pour définir l'avenir d'Automobili Pininfarina, envisagé comme un magnifique véhicule de luxe électrique (e-LUV) doté d'une âme incomparable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTES DE LA RÉDACTION

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd et a été nommée Automobili Pininfarina à la suite de la signature d'un accord de licence de marque entre Pininfarina S.p.A. et Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. joue un rôle influent en soutenant les capacités de conception et de production grâce à son expérience unique de 94 ans dans la production de nombreuses voitures parmi les plus emblématiques du monde.

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA ( DOSSIER DE PRESSE )

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques, un pour chaque roue, et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (EPA combinée aux USA : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Pininfarina SpA de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183766/Automobili_Pininfarina_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183782/Automobili_Pininfarina_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183783/Automobili_Pininfarina_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183784/Automobili_Pininfarina_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183775/Automobili_Pininfarina_5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2183780/Automobili_Pininfarina_6.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina

