AUTOMOBILI PININFARINA: NOUVELLE BATTISTA EDIZIONE NINO FARINA : PREMIERS ESSAIS DYNAMIQUES LORS DU FESTIVAL DE VITESSE DE GOODWOOD POUR L'HOMMAGE À UNE LÉGENDE DE LA COURSE AUTOMOBILE

Automobili Pininfarina a créé une nouvelle hyper-GT spectaculaire inspirée de son héritage familial en matière de design : la Battista Edizione Nino Farina.

Cette nouvelle édition rend hommage à la brillante carrière de pilote et à la bravoure de la légende du sport automobile et premier champion du monde de F1 de l'histoire, Nino Farina, neveu de Battista « Pinin » Farina, icône du design et fondateur de la société.

La Battista Edizione Nino Farina fera sa première apparition mondiale lors du Festival de vitesse de Goodwood (du 13 au 16 juillet), conduite par le pilote de course automobile et ancien vainqueur de la course de côte de Goodwood , Nick Heidfeld .

(du 13 au 16 juillet), conduite par le pilote de course automobile et ancien vainqueur de la course de côte de , . Limitée à seulement cinq exemplaires uniques, la Battista Edizione Nino Farina est la deuxième « design edition » de la gamme Battista, après l'exclusive et très prisée Battista Anniversario.

L'Edizione Nino Farina arbore un extérieur inimitable mis en valeur par la peinture Rosso Nino rehaussée d'éléments contrastants Bianco Sestriere et Iconica Blu, par de nouvelles jantes Glorioso Gold et par de sublimes détails, dont une saisissante inscription « 01 » sur le côté de la carrosserie.

L'intérieur sur mesure est doté d'un siège conducteur en cuir durable noir et d'un siège passager contrasté en cuir beige, tous deux rehaussés d'inserts en Alcantara noir et d'inscriptions exclusives « Nino Farina ».

Chacun des cinq exemplaires de l'Edizione Nino Farina portera une plaque de porte unique en aluminium célébrant l'un des cinq événements majeurs de l'impressionnante carrière de Nino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur design-editions.automobili-pininfarina.com.

Admirez la magnifique Battista Edizione Nino Farina sur route et sur piste ici.

CAMBIANO, Italie et MUNICH, 11 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina célèbre une icône du sport automobile avec une nouvelle édition limitée exclusive de son hyper-GT électrique primée, la Battista Edizione Nino Farina.

Cette « design edition » fera ses premiers essais dynamiques lors du Festival de vitesse de Goodwood, où elle sera pilotée jusqu'au sommet de la célèbre colline par l'ancienne star de F1 et recordman de la course de côte, Nick Heidfeld. En sa qualité de conseiller pour Automobili Pininfarina, « Quick Nick » a joué un rôle clé dans l'histoire de la Battista.

Battista Edizione Nino Farina 01 Battista Edizione Nino Farina 02 Battista Edizione Nino Farina 03 Battista Edizione Nino Farina 04 Battista Edizione Nino Farina 05 Battista Edizione Nino Farina 06

Après la Battista Anniversario et le grand succès qu'elle a rencontré, cette nouvelle édition limitée célèbre la fascinante carrière de la légende Nino Farina, premier champion du monde de F1 de l'histoire et neveu de l'icône du design Battista « Pinin » Farina. Fait intéressant, elle fera ses premiers essais dynamiques à quelques centaines de mètres seulement du circuit de Goodwood où Nino a remporté le Goodwood Trophy (course de F1 hors championnat) en 1951.

Les détails exclusifs qui ornent l'extérieur et l'intérieur des cinq exemplaires exclusifs de la Battista Edizione Nino Farina produits dans le monde rendent hommage à la légende de la course automobile née à Turin. Chacune des voitures de la série célébrant l'un des cinq moments marquants de l'incroyable carrière de pilote de Nino Farina, chaque propriétaire détiendra un chef-d'œuvre unique du design italien.

Paolo Dellachà, Président-Directeur général d'Automobili Pininfarina, confie : « La Battista Edizione Nino Farina incarne la vision de notre talentueuse équipe de design et rend un vibrant hommage à une légende incontestée de la famille Pininfarina et à son héritage. Un récit inédit sur le tempérament et le courage d'un homme animé par une passion sans pareille pour la course automobile.

« Nos clients exigent une rareté, une exclusivité et une qualité d'exécution dignes des designs sur mesure uniques créés par Pininfarina dans le passé. La Battista Edizione Nino Farina allie tous ces éléments,

en plus des performances phénoménales de la voiture la plus puissante jamais produite en Italie,

la Battista. Nous nous imaginons fort bien que Nino aurait adoré la conduire avec son oncle Battista,

et tester ses limites comme il le faisait dans chacune de ses courses.

« La conduite de cette voiture s'apparentera à revêtir le costume d'un super-héros. L'expérience sera exceptionnelle et bouleversante. J'ai hâte de présenter moi-même la Battista Edizione Nino Farina lors du Festival de vitesse de Goodwood cette année. »

HOMMAGE À UNE LÉGENDE

Battista « Pinin » Farina a fondé la célèbre Carrozzeria Pininfarina. Le premier véhicule d'Automobili Pininfarina, la Battista, porte son prénom afin d'honorer son rêve de voir rouler

un jour sur la route un véhicule exclusivement de marque Pininfarina.

En tant qu'oncle de Nino Farina, il s'est attaché à insuffler chez le futur champion du monde la passion pour le sport automobile. Battista a ainsi incité son neveu alors âgé de 16 ans à participer à sa toute première course, comme passager. Cette expérience a donné le goût de la compétition à Nino, qui a ensuite pris part à de nombreuses courses et à des championnats à travers l'Italie dans les années 1930.

En 1950, Nino Farina dispute les premiers Grands Prix officiellement organisés par la FIA (aujourd'hui le Championnat du monde de Formule 1) à la tête d'une équipe de trois voitures. Lors de sa première année de participation au Championnat du monde, Nino Farina remporte la course britannique (la première organisée à Silverstone), ainsi que les courses suisse et italienne, et remporte ainsi le titre de champion du monde.

Nino Farina était un pilote de Formule 1 très respecté par ses pairs pour sa conduite audacieuse et sa passion pour le sport, qui ont contribué à ses premières victoires en F1. Il mène ses équipiers sur le podium lors de la toute première course de Silverstone en 1950, et termine la saison avec la victoire au Grand Prix d'Italie en septembre.

Des détails subtils distinguent chaque exemplaire de l'Edizione Nino Farina, notamment la plaque de porte passager exclusive anodisée noire en aluminium, qui arbore l'un des cinq designs exclusifs et assure à chaque client de posséder un véhicule unique. Chaque modèle célèbre un fait marquant de la vie de Nino Farina :

la date et le lieu de naissance de Nino (1906 à Turin ) ;

) ; sa première pole position et sa première victoire en F1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne de 1950 ;

sa deuxième victoire en 1950 lors du Grand Prix de Suisse ;

sa troisième et dernière victoire de 1950 lors du Grand Prix d'Italie ;

son titre de champion du monde de F1 en 1950.

UN DESIGN EXTÉRIEUR SOIGNÉ PAR AUTOMOBILI PININFARINA

Le design incomparable de la Battista, qui allie parfaitement l'innovation technologique et l'élégance intemporelle de Pininfarina, a pris une nouvelle dimension avec l'Edizione Nino Farina et sa livrée inspirée de son héritage.

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, déclare : « Ce modèle exclusif rend hommage au courage et à l'audace de Nino Farina et à ses incroyables exploits dans le sport automobile. C'est notre tribut à une dynastie familiale, à l'homme qui sera toujours connu comme le premier pilote sacré champion du monde de Formule 1 et à notre fondateur qui lui a insufflé sa passion pour la course automobile.

« Chaque véhicule témoigne de l'extraordinaire histoire de Nino en représentant un moment unique et marquant de sa vie. Nous nous sommes inspirés de ces moments pour créer un véhicule qui pourrait constituer la pièce maîtresse de toute collection. La couleur signature Rosso Nino de sa carrosserie rappelle la peinture rouge des voitures de course italiennes au volant desquelles il a remporté ses plus grandes victoires, tandis que les finitions et éléments esthétiques s'intègrent parfaitement au design inimitable de la Battista. »

L'extérieur unique est peint en Rosso Nino, une teinte rouge riche et profonde qui rend hommage aux véhicules pilotés par Nino Farina tout au long de sa carrière. Les lignes complexes et la peinture Rosso Nino sont rehaussées par une finition spéciale Bianco Sestriere et Iconica Blu sur la partie inférieure de la carrosserie.

Les détails Bianco Sestriere et Iconica Blu sont repris sous la forme d'un fin liseré au niveau des rétroviseurs latéraux et sous l'aileron, accompagnés de motifs personnalisés tels qu'une couronne de laurier, tandis que le nombre « 01 » apparaît en grand et en Bianco Sestriere sur le panneau arrière, derrière la porte.

Pour un extérieur encore plus singulier, le Pack Furiosa comprend un déflecteur avant en fibre de carbone repensé, des lames latérales et un diffuseur arrière agrémentés d'un fin liseré Bianco Sestriere, tandis que le pack Carbon Accent est doté de la finition Black Exposed Signature Carbon.

Le toit Goccia est orné de détails sombres, tandis que l'Exterior Jewellery Pack porte une finition anodisée noire en aluminium brossé. Ces éléments complètent les étriers de frein et les écrous de fixation centraux noirs parés d'une finition anodisée noire en aluminium brossé. Quant aux nouvelles jantes en alliage d'aluminium forgé à 10 rayons Glorioso, elles portent une sublime finition Satin Gold.

De subtils éléments extérieurs évoquant Nino Farina sont visibles à différents endroits du véhicule, notamment une gravure exclusive « Nino Farina » anodisée noire en aluminium brossé sur le bloc optique, ou une signature graphique « Nino Farina » sur l'aile latérale en fibre de carbone côté conducteur.

UN INTÉRIEUR AU SERVICE DU CONDUCTEUR ET DE SON PASSAGER

L'intérieur de la Battista Edizione Nino Farina affiche une thématique à deux tons, avec un siège conducteur en luxueux cuir durable noir et un siège passager en Alcantara beige et noir contrastant.

Les sièges conducteur et passager Pilota affichent un magnifique capitonnage exclusif et l'inscription « Nino Farina » sur le dossier. Sur le siège conducteur noir, l'appuie-tête est orné d'une couronne de laurier brodée et de l'inscription « 01 » dorée, tandis que le siège passager beige porte le logo Pininfarina en rouge. L'arrière des deux sièges est peint en Rosso Nino, à l'instar de la carrosserie extérieure.

Pour rappeler le thème esthétique de l'extérieur, les garnitures sont rehaussées par des ceintures de sécurité Iconica Blu, ainsi que par des coutures contrastées à deux tons, beige et rouge, sur le tunnel central, le tableau de bord et les sièges. Le volant porte une finition en Alcantara noir et Exposed Carbon, avec une horloge contrastée anodisée rouge en aluminium brossé. Un soin méticuleux a également été porté à la plaque de volant anodisée noire en aluminium brossé, qui porte la signature « Nino Farina ». Des détails sombres sont également visibles à l'intérieur avec l'Interior Jewellery Pack anodisé noir en aluminium brossé.

L'intérieur accueille de nombreux détails précieux propres à l'Edizione Nino Farina. La plaque de châssis est anodisée noire avec une évocation à « Nino Farina », tandis que la plaque de porte passager est spécifique à chaque véhicule.

PERFORMANCES DE LA BATTISTA

Tout comme la Battista et la Battista Anniversario, l'Edizione Nino Farina est alimentée par un groupe motopropulseur de pointe qui délivre des performances record. La première hyper-GT tout électrique du monde utilise une batterie lithium-ion haute capacité de 120 kWh logée dans un boîtier à la fois robuste et léger, en fibre de carbone.

Quatre moteurs électriques indépendants à haute performance (un par roue) s'allient à la vectorisation de couple, au contrôle électronique de stabilité et à un différentiel logiciel pour permettre aux conducteurs d'adapter mieux que jamais la puissance délivrée et le comportement du véhicule.

Le bloc-batterie en T à refroidissement par liquide est monté en position centrale derrière les sièges pour abaisser le centre de gravité.

La technologie Launch Control unique de la Battista lui assure une accélération digne d'une Formule 1,

à savoir de 0 à 100 km/h en 1,86 seconde (de 0 à 60 mph en 1,79 s) et de 0 à 200 km/h en seulement 4,75 secondes (de 0 à 120 mph en 4,49 s). Une voiture aussi rapide que la Battista requiert une puissance de freinage exceptionnelle. Les essais officiels confirment que la Battista est le véhicule électrique au freinage le plus rapide du monde, avec une décélération de 100 à 0 km/h sur à peine 31 mètres.

Chiffres clés des performances de la Battista :

1 900 ch (1 400 kW)

2 340 Nm de couple

Accélération de 0 à 100 km/h (de 0 à 62 mph) en 1,86 seconde et vitesse de pointe de 350 km/h (217 mph)

Autonomie WLTP combinée : 476 km (296 miles), EPA des États-Unis : 300 miles

La Battista affiche les performances d'une hypercar, tout en offrant l'autonomie et le luxe intérieur

d'une GT traditionnelle, avec en prime une transmission intégrale et cinq modes au choix qui

permettent d'adapter la dynamique de conduite : Calma, Pura, Energica, Furiosa et Carattere.

NOTES DE LA RÉDACTION

LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista sera la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie, et offrira un niveau de performances jamais atteint à ce jour par une voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de Formule 1 actuelle, avec une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista alliera le meilleur de l'ingénierie et des technologies dans une voiture zéro émission. La batterie de 120 kWh de la Battista alimente quatre moteurs électriques – un pour chaque roue – et assure une autonomie WLTP combinée de 476 km (autonomie combinée selon l'EPA des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Seuls 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués à la main dans l'atelier Battista de Cambiano, en Italie.

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina se trouve à Munich, en Allemagne. Son équipe est composée de cadres automobiles expérimentés venus de marques automobiles de luxe et haut de gamme. Conçus, développés et fabriqués à la main en Italie, l'hyper-GT Battista et tous les futurs modèles seront vendus sous la marque Pininfarina sur tous les principaux marchés mondiaux. La nouvelle société entend devenir le constructeur automobile de luxe le plus réputé et durable au monde. La société est un investissement à cent pour cent de Mahindra & Mahindra Ltd.

