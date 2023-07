AUTOMOBILI PININFARINA: O NOVO TRIBUTO DABATTISTA EDIZIONE NINO FARINA: TRIBUTO A UMA LENDA DA CORRIDA PREPARADO PARA A ESTREIA DINÂMICA MUNDIAL NO FESTIVAL DE VELOCIDADE DE GOODWOOD

A Automobili Pininfarina criou um novo hiper GT espetacular inspirado em seu legado familiar e patrimônio de design: o Battista Edizione Nino Farina

Essa nova edição celebra a ilustre carreira de corrida e o destemido espírito da lenda do automobilismo e primeiro Campeão Mundial de F1 Nino Farina , sobrinho do ícone de design e fundador da empresa Battista 'Pinin' Farina

, sobrinho do ícone de design e fundador da empresa Battista 'Pinin' Farina O Battista Edizione Nino Farina fará sua estreia mundial no Festival de Velocidade de Goodwood (13 a 16 de julho), pilotado pela lenda do automobilismo e ex-campeão de corrida de montanha de Goodwood , Nick Heidfeld

(13 a 16 de julho), pilotado pela lenda do automobilismo e ex-campeão de corrida de montanha de , Limitado a apenas cinco exemplares únicos, o Battista Edizione Nino Farina é a segunda "edição de design" do portfólio Battista, seguindo o raro e reverenciado Battista Anniversario

O Edizione Nino Farina apresenta um design externo inconfundível, incluindo a pintura Rosso Nino com acabamentos contrastantes Bianco Sestriere e Iconica Blu, novas rodas Glorioso Gold e detalhes requintados, incluindo um chamativo gráfico lateral do corpo com o número '01'.

com acabamentos contrastantes Bianco Sestriere e Iconica Blu, novas rodas Glorioso Gold e detalhes requintados, incluindo um chamativo gráfico lateral do corpo com o número '01'. Os recursos internos do Bespoke incluem um assento do motorista com acabamento em couro sustentável preto, além de um assento de passageiro em contraste acabado em Beige Leather, com ambos com acabamento preto Alcantara e inscrições exclusivas " Nino Farina "

" Cada um dos cinco Edizione Nino Farina contará com uma placa de porta de alumínio única celebrando um dos cinco marcos excepcionais da impressionante carreira de Nino. Para saber mais, acesse design-editions.automobili-pininfarina.com.

Veja o lindo e personalizado Battista Edizione Nino Farina na estrada e acompanhe aqui

CAMBIANO, Itália e MUNIQUE, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A Automobili Pininfarina está homenageando um ícone do automobilismo com uma nova versão exclusiva de edição limitada de seu premiado electric hyper GT — o Battista Edizione Nino Farina.

A edição de design fará sua estreia dinâmica no Festival de Velocidade de Goodwood, onde será pilotado na famosa colina pelo ex-astro da F1 e recordista de subida, Nick Heidfeld. Em sua função como consultor da Automobili Pininfarina, "Quick Nick" desempenhou um papel fundamental na história da Battista até o momento.

Battista Edizione Nino Farina 01 Battista Edizione Nino Farina 02 Battista Edizione Nino Farina 03 Battista Edizione Nino Farina 04 Battista Edizione Nino Farina 05 Battista Edizione Nino Farina 06

Após o sucesso da edição limitada Battista Anniversario, o modelo mais recente representa a história fascinante da lenda da corrida de F1 Nino Farina, o primeiro Campeão Mundial de F1 e sobrinho do ícone de design Battista 'Pinin' Farina. De forma adequada, fará sua estreia dinâmica a apenas algumas centenas de metros do circuito de Goodwood, onde Nino chegou à vitória na F1Goodwood Trophy 1951 (uma corrida de F1 sem campeão).

Com apenas cinco exemplares a serem elaborados para clientes em todo o mundo, características personalizadas adornando o exterior e o interior do Battista Edizione Nino Farina homenageiam a lenda da corrida nascida em Torino. Cada carro da série celebra um dos cinco marcos na incrível carreira de corrida de Nino Farina, garantindo que cada colecionador tenha uma obra-prima de design italiano única.

Paolo Dellachà, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "O Battista Edizione Nino Farina representa a visão de nossa talentosa equipe de Design, homenageando uma lenda indiscutível da família Pininfarina e de sua herança. Uma história não contada sobre o espírito e a coragem de um homem impulsionado por uma paixão pelo automobilismo como nenhuma outra.

"Nossos clientes exigem raridade, exclusividade e qualidade de execução, sinônimo de designs únicos e personalizados da Pininfarina do passado. O Battista Edizione Nino Farina combina todos esses elementos, com o desempenho fenomenal do carro mais poderoso já feito na Itália, o Battista. Em nossa imaginação, Nino certamente teria sonhado em dirigir ao lado de seu tio Battista, levando o carro ao limite máximo. Como ele fazia toda vez que corria.

"Dirigir este carro será uma experiência muito semelhante a usar o traje de um super-herói, uma experiência excepcional e emocional é garantida. Espero apresentar pessoalmente o Battista Edizione Nino Farina na Goodwood Festival of Speed este ano".

HONRANDO UMA LENDA

Battista 'Pinin' Farina foi o fundador da famosa Carrozzeria Pininfarina. Ele é o nome do primeiro veículo da Automobili Pininfarina, o Battista, honrando seu sonho de criar um veículo único com a marca Pininfarina um dia na estrada.

Como tio de Nino Farina, ele foi responsável por estimular a paixão do futuro do Campeonato Mundial pelo automobilismo. Battista levou seu sobrinho de 16 anos para participar de sua primeira corrida, como passageiro. Isso estabeleceu seu apetite pela competição e Nino passou a participar de várias corridas e campeonatos em toda a Itália nos anos 1930.

Em 1950, Nino Farina competiu nas primeiras corridas do Grande Prêmio formalmente organizadas pela FIA - o atual Campeonato Mundial de Fórmula 1 - liderando uma equipe de três carros. Em seu primeiro ano de condução do Campeonato Mundial, Nino Farina venceu as corridas britânicas (a primeira a ser realizada em Silverstone), suíça e italiana, assumindo o Título Mundial geral no processo.

O Nino Farina foi um piloto de Fórmula 1 altamente respeitado entre seus colegas, observou por sua destemida direção e paixão pelo esporte, que contribuíram para suas primeiras vitórias na F1 em seu ano de estreia. Ele liderou seus companheiros de equipe para uma dobradinha 1-2-3 na primeira corrida de 1950, em Silverstone, e encerrou a temporada vencendo o Grande Prêmio da Itália em setembro.

O detalhamento sutil diferencia cada Edizione Nino Farina com a placa de porta de passageiros de alumínio personalizada, anodizada em preto com um dos cinco projetos exclusivos, garantindo que cada cliente tenha um veículo único. Cada modelo celebrará uma etapa diferente da vida de Nino Farina:

Data e local de nascimento de Nino (1906 em Turim);

Primeira pole position de F1 e vitória na corrida no Grande Prêmio Britânico de 1950;

A segunda vitória de Nino em 1950 no Grande Prêmio da Suíça.

A terceira e última vitória em 1950, no Grande Prêmio da Itália.

Vitória no Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1950

DESIGN EXTERIOR SELECIONADO PELA AUTOMOBILI PININFARINA.

O design impecável do Battista - equilibrando perfeitamente a inovação tecnológica com uma homenagem ao elegante passado da Pininfarina - foi elevado com o Edizione Nino Farina e sua decoração inspirada na herança.

Dave Amantea, Diretor de Design da Automobili Pininfarina, disse: "Este modelo exclusivo homenageia a personalidade corajosa e destemida da Nino Farina, e suas incríveis conquistas no automobilismo. É a nossa homenagem a uma dinastia familiar - ao homem que será para sempre conhecido como o primeiro piloto a conquistar o título de Campeão Mundial de Fórmula 1 e ao nosso fundador, o homem responsável por despertar sua paixão pelo automobilismo.

"Cada veículo é um tributo à história incomparável de Nino, e cada um representa um momento único em sua vida, que foi verdadeiramente notável. Nós nos inspiramos nesses momentos, para criar um veículo que seria a peça central de qualquer coleção. Sua cor de carroceria exclusiva, o Rosso Nino, foi escolhida para evocar memórias da icônica pintura vermelha italiana dos carros em que ele conquistou suas maiores vitórias, enquanto os acabamentos e detalhes de design foram cuidadosamente integrados ao inconfundível design do Battista."

O design externo exclusivo é finalizado em Rosso Nino personalizado — uma tonalidade vermelha profunda e rica, que homenageia os veículos que Nino Farina dirigia ao longo de sua carreira de corrida. O corpo complexo e a tinta Rosso Nino, são complementadas por uma identidade visual especial no corpo inferior, terminada em Bianco Sestriere e Iconica Blu.

Os detalhes do Bianco Sestriere e Iconica Blu estendem-se às riscas personalizadas nos retrovisores exteriores e na parte inferior da asa traseira – com gráficos personalizados, incluindo uma coroa de louros – enquanto o número '01' em Bianco Sestriere é apresentado num grande gráfico no painel traseiro, atrás da porta.

Para fornecer uma distinção exterior adicional, o Furiosa Pack inclui um divisor dianteiro em fibra de carbono revisado, lâminas laterais e difusor traseiro, finalizados com uma listra em Bianco Sestriere, enquanto o Carbon Accent Pack é finalizado em Black Exposed Signature Carbon.

O detalhamento escuro se estende ao teto Goccia, enquanto o Exterior Jewellery Pack é acabado em alumínio escovado, anodizado na cor preta. Isso complementa as pinças de freio pretas e os anéis de trava central, que são acabados em alumínio escovado anodizado na cor preta. Os novos designs das jantes Glorioso em alumínio forjado de 10 raios apresentam um acabamento distintivo em Satin Gold.

Referência sutil de detalhes externos a Nino Farina é visível em todo o veículo. Uma gravação personalizada de "Nino Farina" na unidade de farol é acabada em alumínio escovado anodizado em preto, enquanto a asa lateral de carbono no lado do motorista é aprimorada com uma assinatura gráfica "Nino Farina".

O INTERIOR SOB MEDIDA CRIA AMBIENTES EXCLUSIVOS PARA MOTORISTA E PASSAGEIRO

O interior do Battista Edizione Nino Farina apresenta um tema personalizado de dois tons, com estofados de assento de motorista aparados em couro de luxo sustentável preto e assento de passageiro em contraste bege e preto Alcantara.

Os assentos Pilota apresentam um design único entre o motorista e o passageiro, ambos com um padrão de colcha personalizado e "Nino Farina" no encosto. No assento do motorista na cor preta, o encosto de cabeça exclusivo apresenta uma coroa de louros bordada e o gráfico '01' em dourado, enquanto o logotipo da Pininfarina é finalizado em vermelho no assento do passageiro na cor bege. As costas de ambos os assentos são pintadas em Rosso Nino, correspondendo à carroceria externa.

Seguindo o tema externo, o estofamento é acentuado com cintos de segurança em Iconica Blu, com um ponto de contraste duotônico sob medida em bege e vermelho no túnel central, painel e assentos. O volante está acabado em Alcantara preta com carbono exposto, com um anel contrastante de 12 horas em alumínio escovado anodizado em vermelho. A atenção aos detalhes se estende à placa do volante, terminada em alumínio escovado, preto anodizado, com a assinatura "Nino Farina". Assim como no exterior, o detalhamento escuro se estende ao interior com o Interior Jewellery Pack em alumínio escovado, anodizado em preto.

Belos detalhes específicos do Edizione Nino Farina são encontrados em todo o interior. A placa do chassi é anodizada na cor preta com dedicação personalizada "Nino Farina", enquanto a placa da porta do passageiro é única para cada veículo.

BATTISTA PERFORMANCE

Como o Battista e o Battista Anniversario, o Edizione Nino Farina é alimentado por um trem de força de última geração que oferece desempenho recorde. O primeiro hyper GT puro-elétrico do mundo utiliza uma bateria de íon de lítio de 120 kWh de alta capacidade contido em uma estrutura de fibra de carbono resistente, porém leve.

Quatro motores elétricos independentes de alto desempenho — um para cada roda — combinados controle de torque total, controle de estabilidade eletrônica e um diferencial de software que permite aos motoristas personalizar as respostas de entrega e manuseio de energia como nunca antes, enquanto o seu pacote de bateria refrigerada a líquido em forma de T é montado centralmente atrás dos assentos para garantir um baixo centro de gravidade.

A tecnologia exclusiva de controle de lançamento do Battista contribui para uma aceleração superior aos carros de Fórmula 1, com uma velocidade de 0 a 60 mph alcançada em 1,79 segundos, de 0 a 100 km/h em 1,86 segundos, de 0 a 120 mph em 4,49 segundos e de 0 a 200 km/h em apenas 4,75 segundos. Um carro tão rápido quanto o Battista exige uma grande capacidade de frenagem e testes oficiais confirmam que o Battista é o veículo elétrico com a melhor capacidade de frenagem do mundo, completando de 100 a 0 km/h em apenas 31 metros.

Destaques dos dados de desempenho do Battista:

1.900 hp (1.400 kW)

2.340 Nm de torque

0-100 km/h (0-62 mph) em 1,86 segundos e velocidade máxima de 350 km/h (217 mph)

Autonomia de condução de até 476 km (296 milhas, ciclo WLTP combinado), EPA dos EUA: 300 milhas.

O Battista combina desempenho de um hipercarro com a linha de cruzeiro e uma cabine luxuosa de um GT tradicional, com tração integral e escolha de cinco modos de condução para personalizar a dinâmica de condução: Calma, Pura, Energica, Furiosa e Carattere.

Para mais informações, acesse

automobili-pininfarina.com/media-zone

NOTAS DO EDITOR

A AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA

O Battista será o carro mais poderoso já projetado e construído na Itália, e oferecerá um nível de desempenho inalcançável hoje em qualquer carro esportivo legal com tecnologia de motor de combustão interna. Mais rápido do que um carro de corrida atual de Fórmula 1 em seu sprint de 0 -100 km/h em menos de dois segundos, e com 1.900 cavalos de potência e 2.340 Nm de torque, o Battista combinará engenharia e tecnologia extremas em um pacote de emissões zero. A bateria de 120 kWh do Battista fornece energia para quatro motores elétricos — um em cada roda — com uma faixa de WLTP combinada de até 476 km (EPA combinada nos EUA: 300 milhas), com uma única carga. Não mais de 150 exemplares do Battista serão feitos individualmente à mão, no Battista Atelier em Cambiano, Itália.

SOBRE A AUTOMOBILI PININFARINA

A Automobili Pininfarina está sediada na sede operacional em Munique, Alemanha, com uma equipe de executivos automotivos experientes de marcas de veículos de luxo e premium. Projetados e produzidos manualmente na Itália, o Battista hyper GT e todos os modelos futuros, serão vendidos em todos os principais mercados globais sob a marca Pininfarina. A nova empresa tem como objetivo ser a marca de carros de luxo mais desejada e sustentável do mundo. A empresa é um investimento de 100 % da Mahindra e da Mahindra Ltd.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149653/Battista_Edizione_Nino_Farina_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149654/Battista_Edizione_Nino_Farina_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149655/Battista_Edizione_Nino_Farina_03.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149658/Battista_Edizione_Nino_Farina_04.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149659/Battista_Edizione_Nino_Farina_05.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2149660/Battista_Edizione_Nino_Farina_06.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/4154258/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

FONTE Automobili Pininfarina

SOURCE Automobili Pininfarina