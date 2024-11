AUTOMOBILI PININFARINA RENFORCE SA PRÉSENCE EN FLORIDE AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE COMMERCIAL A WEST PALM BEACH

Les partenaires de luxe d'Automobili Pininfarina en Floride - dont Braman Automobili Pininfarina of Palm Beach, nouvellement nommé - veilleront à ce que les clients actuels et potentiels de Battista et de B95 bénéficient d'une expérience de vente et de propriété hautement personnalisée dans le « Sunshine State ».

Cette annonce intervient à mi-parcours d'une tournée américaine couronnée de succès, au cours de laquelle la Battista et la B95 Gotham ont déjà été présentées à des clients potentiels à Los Gatos, Newport Beach, Beverly Hills et Salt Lake City, ainsi qu'à l'occasion d'une présentation prestigieuse des deux hypercars au salon de l'automobile de luxe Las Vegas Concours. Après cet événement, des membres du club privé RR1 de Robb Report et de The Concours Club ont eu l'occasion de découvrir les performances et le design exceptionnels d'Automobili Pininfarina avec la Battista et la B95 Gotham.

Paolo Dellachà, CEO, Automobili Pininfarina, déclare : « La Floride revêt une importance particulière pour nous, car c'est là que se roulent plusieurs de nos véhicules. Ce marché reste très réceptif au luxe italien et nous sommes ravis de répondre aux besoins de notre estimée clientèle grâce à notre nouveau partenaire commercial de West Palm Beach. Ce nouveau partenariat nous permet de répondre à la forte demande pour nos véhicules en Floride, en nous mettant en contact avec des connaisseurs et en leur offrant le summum du luxe et de la performance ».

Alex Shack, directeur de la concession Braman Automobili Pininfarina de Palm Beach, ajoute : « Nous sommes honorés de rejoindre le prestigieux réseau d'Automobili Pininfarina et d'apporter les exceptionnelles Battista et B95 dans le sud de la Floride. La demande pour des véhicules de luxe est plus forte que jamais, et notre équipe est ravie d'offrir aux clients une expérience exclusive avec ces chefs-d'œuvre de l'artisanat italien et de l'innovation. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir notre communauté et de partager l'engagement d'Automobili Pininfarina en faveur de la performance, du luxe italien et de l'artisanat ».

L'équipe de West Palm Beach peut être contactée à l'adresse suivante : BramanAPFpalmbeach.com

L'expansion d'Automobili Pininfarina aux États-Unis témoigne de la volonté de la marque de tenir sa promesse « Dream Cars, Made Real » en Amérique du Nord. Automobili Pininfarina est à l'avant-garde des expériences de luxe purement italiennes grâce à son approche sur mesure qui consiste à adapter les véhicules aux préférences les plus exigeantes de ses clients. Chaque véhicule est un chef-d'œuvre artisanal et un reflet de la personnalité du client, créé et inspiré par les artisans d'Automobili Pininfarina. La B95 Gotham et la Battista Targamerica récemment livrée illustrent cette approche.

La B95 Gotham est la première voiture physique issue de la collaboration révolutionnaire entre Automobili Pininfarina, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) et Relevance International. Cette voiture unique s'inspire du style de vie luxueux du milliardaire Bruce Wayne, le personnage civil du super-héros Batman. La talentueuse équipe de design d'Automobili Pininfarina a imaginé ce que l'entrepreneur technologique visionnaire et philanthrope attendrait d'une voiture s'il en était le client.

Pour plus d'informations, visitez le site

automobili-pininfarina.com/media-hub

À PROPOS D'AUTOMOBILI PININFARINA

Le siège opérationnel d'Automobili Pininfarina est localisé à Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne. Il se compose d'une équipe de cadres expérimentés dans le domaine de l'automobile, issus de marques de voitures de luxe et haut de gamme. Conçus, élaborés et produits à la main en Italie, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception PURA, avec pour objectif de créer des expériences pour les plus grands dégustateurs du monde. Cette philosophie s'appliquera également à toutes les futures voitures de série, mêlant harmonieusement inspiration classique et technologie de pointe.

À PROPOS DE LA BATTISTA D'AUTOMOBILI PININFARINA ( LIEN VERS LE DOSSIER DE PRESSE )

La Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie. Elle offre un niveau de performance inégalé aujourd'hui pour toute voiture de sport homologuée pour la route et équipée d'un moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et avec une puissance de 1 900 ch et un couple de 2 340 Nm, la Battista combine une ingénierie et une technologie extrêmes dans un ensemble à zéro émission. Sa batterie de 120 kWh alimente quatre moteurs électriques - un pour chaque roue - avec une autonomie combinée WLTP de 476 km (EPA combinée aux États-Unis : 300 miles) avec une seule recharge. Pas plus de 150 exemplaires de la Battista seront fabriqués individuellement à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557957/1900hp_Battista_hyper_GT.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557958/Automobili_Pininfarina_Battista_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557956/Automobili_Pininfarina_Battista_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557960/B95_Gotham_01.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557961/B95_Gotham_02.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557959/B95_Gotham_03.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2558036/Logo.jpg

