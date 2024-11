AUTOMOBILI PININFARINA VERSTÄRKT SEINE PRÄSENZ IN FLORIDA MIT EINEM NEUEN EINZELHANDELSPARTNER IN WEST PALM BEACH

Die erstklassigen Luxus-Einzelhandelspartner von Automobili Pininfarina in Florida – darunter das neu ernannte Braman Automobili Pininfarina in Palm Beach – werden dafür sorgen, dass aktuelle und potenzielle Battista- und B95-Kunden im „Sunshine State" ein höchst individuelles Verkaufs- und Eigentümererlebnis erhalten.

Diese Ankündigung erfolgt zur Halbzeit einer äußerst erfolgreichen US-Tour, bei der Battista und B95 Gotham bereits potenziellen Kunden in Los Gatos, Newport Beach, Beverly Hills und Salt Lake City vorgestellt wurden, sowie einer herausragenden Präsentation der beiden Hypercars auf der Luxus-Automobilausstellung „Concours" in Las Vegas. Im Anschluss an diese Veranstaltung hatten ausgewählte Mitglieder des RR1-Privatclubs von Robb Report und des Concours Club die Gelegenheit, mit dem Battista und dem B95 Gotham die weltweit führende Leistung und das Design von Automobili Pininfarina zu erleben.

Paolo Dellachà, Geschäftsführer, Automobili Pininfarina, sagte: „Florida hat eine besondere Bedeutung für uns, da es die Heimat mehrerer unserer Fahrzeuge ist. Der Markt für italienischen Luxus ist nach wie vor sehr aufnahmefähig, und wir freuen uns, mit unserem neu ernannten Einzelhandelspartner in West Palm Beach die Bedürfnisse unserer geschätzten Kundschaft hier zu erfüllen. Diese neue Partnerschaft stellt sicher, dass wir die beträchtliche Nachfrage nach unseren Fahrzeugen in Florida befriedigen können, indem wir uns mit Autoliebhabern verbinden und ihnen den Gipfel an Luxus und Leistung bieten."

Alex Shack, Händler von Braman Automobili Pininfarina of Palm Beach, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, dem renommierten Netzwerk von Automobili Pininfarina beizutreten und den außergewöhnlichen Battista und B95 nach Südflorida zu bringen. Die Nachfrage nach Hochleistungs-Luxusfahrzeugen ist hier stärker denn je, und unser Team freut sich, den Kunden ein exklusives Erlebnis mit diesen Meisterwerken italienischer Handwerkskunst und modernster Innovation zu bieten. Wir freuen uns darauf, mit unserer Community in Kontakt zu treten und das Engagement von Automobili Pininfarina für Leistung, italienischen Luxus und Handwerkskunst zu teilen."

Das Team von West Palm Beach kann über BramanAPFpalmbeach.com kontaktiert werden.

Die US-Expansion von Automobili Pininfarina spiegelt das Engagement der Marke wider, ihr Versprechen „Dream Cars, Made Real" in Nordamerika zu erfüllen. Automobili Pininfarina steht an der Spitze des rein italienischen Luxus-Erlebnisses mit seinem maßgeschneiderten Ansatz, Fahrzeuge auf die anspruchsvollsten Vorlieben seiner Kunden zuzuschneiden. Jedes Fahrzeug ist ein handgefertigtes Meisterwerk, das die Persönlichkeit des Kunden widerspiegelt und von den Kunsthandwerkern von Automobili Pininfarina geschaffen und inspiriert wurde. Sowohl das B95 Gotham als auch das kürzlich ausgelieferte Battista Targamerica sind Beispiele für diesen Ansatz.

Der B95 Gotham ist das erste physische Auto aus der bahnbrechenden Zusammenarbeit zwischen Automobili Pininfarina, Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) und Relevance International. Die Inspiration für dieses einzigartige Auto bildete der luxuriöse Lebensstil des Milliardärs Bruce Wayne, der zivilen Figur des DC-Superhelden Batman. Das talentierte Designteam von Automobili Pininfarina hat sich vorgestellt, was der visionäre Technologieunternehmer und Philanthrop von einem Auto erwarten würde, wenn er der Kunde wäre.

Weitere Informationen finden Sie unter

automobili-pininfarina.com/media-hub

INFORMATIONEN ZU AUTOMOBILI PININFARINA

Der Hauptsitz von Automobili Pininfarina befindet sich in Cambiano, Italien, mit einer Geschäftsstelle in München und einem Team von erfahrenen Führungskräften aus dem Bereich der Luxus- und Premium-Automobilindustrie. Alle Fahrzeuge von Automobili Pininfarina werden in Italien entworfen, konstruiert und von Hand gefertigt und verkörpern die PURA-Designphilosophie, wobei der Schwerpunkt auf der Gestaltung von Erlebnissen für die weltweit führenden Stilführer liegt. Diese Philosophie wird auch alle künftigen Serienfahrzeuge durchdringen und klassische Inspirationen nahtlos mit modernster Technologie verschmelzen.

ÜBER AUTOMOBILI PININFARINA BATTISTA ( LINK ZUR PRESSEMAPPE )

Der Battista ist das leistungsstärkste Auto, das jemals in Italien entwickelt und gebaut wurde, und bietet ein Leistungsniveau, das heute in keinem straßenzugelassenen Sportwagen mit Verbrennungsmotortechnik erreicht werden kann. Schneller als ein aktueller Formel-1-Rennwagen bei der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h unter zwei Sekunden, mit 1.900 PS und 2.340 Nm Drehmoment, vereint der Battista extreme Technik und modernste Technologie in einem emissionsfreien Paket. Die 120-kWh-Batterie des Battista versorgt vier Elektromotoren – einen an jedem Rad – mit einer kombinierten WLTP-Reichweite von bis zu 476 km (US-EPA kombinierte Reichweite): 300 Meilen) mit einer einzigen Ladung. Nicht mehr als 150 Exemplare der Battista werden in der Werkstatt im italienischen Cambiano in Handarbeit hergestellt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557957/1900hp_Battista_hyper_GT.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557958/Automobili_Pininfarina_Battista_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557956/Automobili_Pininfarina_Battista_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557960/B95_Gotham_01.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557961/B95_Gotham_02.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557959/B95_Gotham_03.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2558036/Logo.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM? 440k+

Newsrooms &

Influencers 9k+

Digital Media

Outlets 270k+

Journalists

Opted In GET STARTED