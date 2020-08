Autor campeão de vendas do New York Times, Martin Lindstrom lança novo e-book com dicas de viagem segura contra Covid-19

LONDRES, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O psicólogo comportamental Martin Lindstrom, autor campeão de vendas segundo o New York Times, lançou recentemente, em associação com o Intertek Protek, um e-book de dicas de viagem para se proteger da Covid-19. O título do livro é "Travel Truth and Lies Unmasked".

O e-book gratuito, que pode ser baixado aqui, oferece aos viajantes nesta era de Covid-19 dicas úteis sobre como superar com confiança as armadilhas ocultas nas viagens internacionais. Esta leitura fascinante e muito divertida evita o alarmismo em um guia prático sobre como atravessar a colcha de retalhos de normas internacionais contraditórias, bem como os espaços físicos pelos quais passamos nas nossas viagens.

À medida que o apetite global por viagens retoma o fôlego, há uma enorme demanda por uma fonte independente e confiável de informações e conselhos de segurança contra a Covid-19. Viajante assíduo, Martin Lindstrom partiu em uma missão para descobrir os segredos de uma viagem segura, sem deixar de narrar histórias muito divertidas – embora levemente bizarras – ao longo do caminho.

Você sabia, por exemplo, que a fivela do cinto de segurança, as revistas de bordo e o cartão de segurança raramente entram no protocolo de sanitização da sua companhia aérea?

Em hotéis, por sua vez, os vidros do banheiro, os cabides e os controles remotos são encontrados frequentemente com vestígios de algumas substâncias bastante inomináveis. Estudos mostram que 20% das bolsas e carteiras transportam mais bactérias do que um vaso sanitário, enquanto outros itens vão ainda além.

As meias são outra zona de perigo: 20% dos passageiros de avião vão ao toalete sem sapatos, o que significa que as meias atuam como pequenas esponjas que involuntariamente transportam bactérias de volta aos assentos, às mãos (enquanto fazemos uma pequena massagem nos pés doloridos), aos rostos, às mesas, às persianas e a muitas outras partes.

Normalmente, os locais que percebemos como os mais contaminados são muitas vezes os mais higiênicos, simplesmente devido ao cuidado que temos em relação a eles. E é nesta linha que Lindstrom consulta pilotos, companhias aéreas, redes de hotéis e especialistas do Intertek Protek para fornecer um roteiro sobre como mudar o comportamento a fim de transformar as novas rotinas de higiene em hábitos arraigados, em vez de inconvenientes diários. O livro é um companheiro essencial para quem deseja viajar com confiança neste novo mundo da Covid-19.

A obra foi escrita em associação com especialistas do Intertek Protek. O Protek é o primeiro programa mundial de garantia de saúde, segurança e bem-estar, destinando-se a proteger pessoas, locais de trabalho e espaços públicos. É a primeira oferta abrangente de serviços de garantia concebidos para proporcionar a empresas, funcionários e consumidores a confiança de que necessitam para operar no "novo normal" da era Covid-19.

O autor, Martin Lindstrom, disse: "O mundo das viagens que conhecíamos já não é mais o mesmo. Como todos, comecei a pensar: qual é a realidade das viagens nos dias de hoje? Depois de pesquisar rapidamente no Google 'Segurança contra Covid durante um voo', descobri que é quase impossível encontrar a verdade. Por isso, comecei a escrever um livro que dará dicas úteis para pessoas que embarcam na sua primeira aventura de viagem no nosso novo mundo normal. Nestes tempos de incerteza, uma coisa é certa: as prioridades número um do consumidor são a saúde e a segurança. O Protek, primeiro programa mundial de garantia de saúde, segurança e bem-estar, é um excelente serviço para as empresas que desejam proporcionar aos clientes a tranquilidade de que necessitam com urgência a fim de se sentirem à vontade para voltar a viajar. Viajem com segurança."

Sobre a Intertek

Qualidade total. Garantida.

A Intertek é líder mundial no fornecimento de garantia de qualidade total para indústrias. A nossa rede de mais de 1.000 laboratórios e escritórios e 46.000 pessoas em mais de 100 países oferece soluções inovadoras e sob medida de garantia, teste, inspeção e certificação para as operações e cadeias de suprimento dos nossos clientes.

A Intertek é uma empresa orientada pelo propósito de levar qualidade, segurança e sustentabilidade à vida. Fornecemos aos clientes soluções de garantia de qualidade 24 horas por dia, sete dias por semana, a fim de que eles possam operar com cadeias de suprimento que funcionem bem em cada uma das suas operações.

A nossa promessa ao cliente é a experiência da Intertek em garantia de qualidade total, fornecida de maneira consistente, com precisão, ritmo e paixão, permitindo que o cliente possa avançar com segurança.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg

www.intertek.com

www.intertek.com/protek

FONTE Intertek

SOURCE Intertek