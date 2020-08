L'auteur à succès cité par le New York Times Martin Lindstrom publie un nouvel e-book de conseils pour voyager en toute sécurité durant la pandémie de COVID

Des sacs à main et des chaussettes portées à bord d'un avion aux télécommandes et aux cintres, Lindstrom met en lumière les pièges à éviter lorsque vous voyagez dans ce nouveau monde régi par la COVID-19

LONDRES, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- Martin Lindstrom, auteur à succès cité par le New York Times et psychologue comportementaliste, en association avec Intertek Protek, a récemment publié un e-book de conseils de voyage durant la pandémie de COVID intitulé Travel Truth and Lies Unmasked.

L'e-book gratuit, téléchargeable ici, offre aux voyageurs, en cette période de COVID-19, un guide pratique sur la manière d'éviter les pièges cachés lors de voyages internationaux. Cette lecture fascinante et très divertissante troque l'alarmisme au profit de conseils pratiques pour s'y retrouver parmi la multitude de réglementations internationales contradictoires ainsi que dans les espaces physiques que nous occupons au cours de nos voyages.

Alors que l'engouement mondial pour les voyages se manifeste à nouveau, il existe une forte demande de sources fiables et indépendantes d'informations et de conseils en matière de sécurité liés à la COVID-19. En tant que globe-trotter régulier, Martin Lindstrom s'est donné pour mission de découvrir les secrets d'un voyage en toute sécurité, tout en racontant au passage des histoires très amusantes – voire parfois légèrement gênantes…

Saviez-vous, par exemple, que la boucle de la ceinture de sécurité, la pile de magazines de bord et la carte de consignes de sécurité de votre compagnie aérienne figurent rarement dans le protocole de nettoyage des compagnies aériennes ?

De même, dans les hôtels, les verres qui se trouvent dans la salle de bain, les cintres et les télécommandes contiennent souvent des traces de substances assez inavouables ! En parallèle, des études montrent que 20 % des sacs à main contiennent plus de bactéries que des toilettes ; et d'autres vont encore plus loin!

Les chaussettes sont une autre zone à risques : 20 % des passagers d'avions vont aux toilettes sans chaussures, ce qui signifie que leurs chaussettes agissent comme de petites éponges transportant involontairement des bactéries vers leurs sièges, leurs mains (lorsqu'ils massent légèrement leurs pieds endoloris), leurs visages, leurs tablettes, leurs stores… la liste est longue !

En règle générale, les taches que nous considérons comme les plus contaminées sont souvent les plus saines, simplement en raison de la prudence qu'elles nous inspirent. C'est donc dans cet esprit que Lindstrom a consulté des pilotes, des compagnies aériennes, des chaînes hôtelières et les experts d'Intertek Protek afin d'établir une feuille de route nous permettant de modifier notre comportement et d'adopter de nouveaux réflexes, plutôt que de se concentrer sur les inconvénients du quotidien. Son livre est un compagnon indispensable pour quiconque souhaite voyager en toute confiance dans ce nouveau monde régi par la COVID-19.

Le livre a été écrit en collaboration avec les experts d'Intertek Protek. Protek est le premier programme d'assurance santé, sécurité et bien-être au monde dont la mission consiste à protéger les personnes, les lieux de travail et les espaces publics. Il s'agit de la première offre complète de services d'assurance conçue pour fournir aux entreprises, aux employés et aux consommateurs la confiance dont ils ont besoin pour opérer dans la « nouvelle normalité » post-COVID-19.

Martin Lindstrom a déclaré : « Le monde du voyage tel que nous le connaissions autrefois a bien changé et, comme tout le monde, j'ai commencé à me demander ce que cela implique de voyager aujourd'hui ? Après avoir rapidement recherché sur Google "mesures de sécurité à bord relatives à la Covid", j'ai découvert qu'il était quasiment impossible de trouver la vérité. J'ai donc décidé d'écrire un livre qui offrira des conseils pratiques aux personnes qui se préparent pour leur voyage dans notre "nouveau monde normal". En ces temps incertains, une chose est sûre, c'est que leur santé et leur sécurité est la priorité numéro un des consommateurs. Protek, le premier programme d'assurance santé, sécurité et bien-être au monde, est un excellent service pour les entreprises qui souhaitent offrir à leurs clients la tranquillité d'esprit dont ils ont désespérément besoin pour se sentir à nouveau à l'aise de voyager. Bon voyage ! »

À propos d'Intertek

Une qualité totale garantie.

Intertek est l'un des principaux fournisseurs d'assurance qualité totale pour les industries du monde entier. Notre réseau comptant plus de 1 000 laboratoires et bureaux et 46 000 personnes dans plus de 100 pays propose des solutions innovantes et sur mesure d'assurance, de test, d'inspection et de certification pour les activités et les chaînes d'approvisionnement de nos clients.

Intertek est une entreprise dont l'objectif consiste à offrir qualité, sécurité et durabilité. Nous proposons à nos clients des solutions d'assurance qualité critiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin de garantir que leurs chaînes d'approvisionnement fonctionne correctement pour chacune de leurs activités.

Notre promesse client : l'expertise d'Intertek en matière d'assurance qualité totale, fournie de manière cohérente, avec précision, rythme et passion, qui permet à nos clients de progresser en toute sécurité.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1162691/Intertek_Logo.jpg

www.intertek.com

www.intertek.com/protek

SOURCE Intertek