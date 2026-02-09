- AV-Comparatives publica la encuesta de seguridad 2026: Tendencias globales en la adopción de la ciberseguridad y la percepción de amenazas

INNSBRUCK, Austria, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, la autoridad independiente líder en pruebas e investigación de ciberseguridad, anunció hoy el lanzamiento de la Encuesta de Seguridad 2026, un estudio global exhaustivo que captura el comportamiento actual de los usuarios, sus preferencias tecnológicas y la percepción de las amenazas en seguridad informática. Basada en las respuestas de 1.328 participantes de 87 países, la encuesta ofrece una visión general, basada en datos, de cómo las personas y las organizaciones abordan la protección digital en un panorama de amenazas en constante evolución.

Soluciones de seguridad de escritorio más utilizadas

Una de las principales conclusiones de la encuesta es la continua dependencia de un pequeño grupo de proveedores de seguridad de escritorio consolidados. Una clara mayoría de los encuestados afirma utilizar soluciones de seguridad comerciales o de pago, lo que indica una preferencia constante por la protección integral frente a las alternativas gratuitas. Entre los productos de seguridad de escritorio más utilizados se encuentran Bitdefender, Kaspersky y ESET, y las soluciones de seguridad de Microsoft también desempeñan un papel importante.

Estos resultados subrayan la importancia de la confianza, el reconocimiento de marca y los resultados de pruebas comprobados en las elecciones de seguridad de los usuarios, al tiempo que revelan diferencias regionales en la adopción de proveedores.

Tendencias de sistemas operativos y plataformas

La encuesta destaca los cambios actuales en el uso de sistemas operativos. Windows 11 es ahora el sistema operativo de escritorio más utilizado por los encuestados, lo que refleja una migración continua hacia versiones anteriores de Windows, ahora sin soporte. Paralelamente, los datos muestran que el uso de Linux ha alcanzado niveles comparables a los de macOS entre los encuestados, lo que sugiere una creciente aceptación de Linux como plataforma de escritorio viable entre los usuarios preocupados por la seguridad.

En los dispositivos móviles, Android mantiene su posición dominante a nivel mundial, mientras que iOS continúa atrayendo una fuerte base de usuarios, particularmente entre profesionales y usuarios avanzados.

Fuentes percibidas de ciberataques

Más allá de la adopción de tecnología, la Encuesta de Seguridad 2026 ofrece información sobre cómo los usuarios perciben las ciberamenazas globales. Al preguntarles a qué países temen más como posibles fuentes de ciberataques, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia a Rusia y China, seguidos de Estados Unidos y Corea del Norte.

Además, una proporción notable de participantes expresó preocupación por la vigilancia interna y las amenazas internas en sus propios países.

Perspectivas prácticas para la comunidad de seguridad

Si bien la encuesta no pretende representar a la población mundial en su conjunto, ofrece información valiosa para profesionales, proveedores, investigadores y legisladores de ciberseguridad. Tendencias como la continua preferencia por las soluciones de seguridad comerciales, el predominio de Windows 11, la creciente relevancia de Linux y la evolución de la percepción de los actores de amenazas estatales proporcionan un contexto significativo para la toma de decisiones estratégicas.

Acceda al informe completo

La encuesta de seguridad AV-Comparatives 2026 está disponible de forma gratuita y sin registro en:

https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-security-survey-2026-published/