AV-Comparatives publie son enquête sur la sécurité 2026 : tendances mondiales sur l'adoption de la cybersécurité et la perception des menaces

INNSBRUCK, Autriche, 9 février 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, la principale autorité indépendante en matière de tests et de recherches sur la cybersécurité, annonce aujourd'hui la publication de Security Survey 2026, une étude mondiale complète qui reflète le comportement actuel des utilisateurs, les préférences technologiques et la perception des menaces dans le domaine de la sécurité informatique. Basée sur les réponses de 1 328 participants dans 87 pays, l'enquête fournit un aperçu sur la façon dont les particuliers et les entreprises abordent la protection numérique dans un écosystème de menaces en constante évolution.

Solutions de sécurité pour ordinateurs de bureau les plus utilisées

L'une des principales conclusions de l'enquête est que l'on continue à se fier à un petit groupe de fournisseurs de solutions de sécurité pour les ordinateurs de bureau. Une nette majorité des personnes interrogées déclarent utiliser des solutions de sécurité commerciales ou payantes, ce qui indique une préférence durable pour une protection complète par rapport aux solutions gratuites. Parmi les produits de sécurité pour ordinateurs de bureau les plus utilisés, on trouve Bitdefender, Kaspersky et ESET, les solutions de sécurité de Microsoft jouant également un rôle important.

Ces résultats soulignent l'importance de la confiance, de la reconnaissance de la marque et des résultats de tests éprouvés dans les choix des utilisateurs en matière de sécurité, tout en révélant des différences régionales dans l'adoption des fournisseurs.

Systèmes d'exploitation et tendances des plateformes

L'enquête met en évidence les évolutions en cours dans l'utilisation des systèmes d'exploitation. Windows 11 est désormais le système d'exploitation de bureau le plus utilisé par les personnes interrogées, ce qui témoigne de la poursuite de la migration vers d'autres versions de Windows, plus anciennes et désormais non prises en charge. En parallèle, les données montrent que l'utilisation de Linux a atteint des niveaux comparables à macOS au sein de la population étudiée, ce qui suggère une acceptation croissante de Linux en tant que plateforme de bureau viable parmi les utilisateurs sensibilisés à la sécurité.

En ce qui concerne les appareils mobiles, Android conserve sa position dominante au niveau mondial, tandis qu'iOS continue d'attirer une forte base d'utilisateurs, en particulier parmi les professionnels et les utilisateurs avancés.

Sources perçues de cyberattaques

Au-delà de l'adoption des technologies, l'enquête sur la sécurité 2026 donne un aperçu de la manière dont les utilisateurs perçoivent les cybermenaces mondiales. Lorsqu'on leur demande quels sont les pays qu'ils craignent le plus comme sources potentielles de cyberattaques, les répondants citent le plus souvent la Russie et la Chine, suivies par les États-Unis et la Corée du Nord.

En outre, une proportion significative de participants s'est déclarée préoccupée par la surveillance intérieure et les menaces internes dans leur propre pays.

Conseils pratiques pour la communauté de la sécurité

Bien que l'enquête ne soit pas censée représenter la population mondiale dans son ensemble, elle offre des informations précieuses aux professionnels de la cybersécurité, aux fournisseurs, aux chercheurs et aux décideurs politiques. Des tendances telles que la préférence constante pour les solutions de sécurité commerciales, la domination de Windows 11, la pertinence croissante de Linux et l'évolution de la perception des acteurs malveillants soutenus par des États fournissent un contexte pertinent pour la prise de décisions stratégiques.

Accédez au rapport dans son intégralité

L'enquête AV-Comparatives Security Survey 2026 est disponible gratuitement et sans enregistrement à l'adresse suivante :

https://www.av-comparatives.org/av-comparatives-security-survey-2026-published/

