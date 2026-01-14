AV-Comparatives publie son rapport de synthèse 2025 sur les produits destinés aux consommateurs

Des tests indépendants mettent en évidence les solutions de sécurité les plus performantes pour les consommateurs

INNSBRUCK, Autriche, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, l'autorité indépendante internationalement reconnue en matière de tests de cybersécurité, a publié son Rapport de synthèse 2025 sur les produits destinés aux consommateurs, qui présente une vue d'ensemble complète des performances des principaux produits de sécurité grand public pour Windows. Le rapport résume une année entière de tests rigoureux et scientifiquement fondés, conçus pour aider les consommateurs à repérer les solutions de cybersécurité efficaces et fiables.

Le rapport de synthèse sur les produits destinés aux consommateurs consolide les résultats de la série de tests principaux de produits grand public menés en 2025 par AV-Comparatives, dans laquelle 19 produits de sécurité largement utilisés ont été évalués. Les tests ont porté sur la protection réelle contre les menaces directes sur Internet, les capacités de détection des logiciels malveillants, la résistance aux attaques avancées, l'impact sur les performances du système et la fréquence des fausses alertes. Tous les tests ont été réalisés selon des méthodes transparentes et dans des conditions réelles pour assurer leur reproductibilité et des résultats impartiaux.

Principales conclusions

Produits les mieux notés en 2025

Les produits qui ont invariablement démontré des performances élevées dans toutes les catégories de test ont reçu le prestigieux prix des produits les mieux notés d'AV-Comparatives. Pour l'année 2025, il s'agit des produits suivants : antivirus gratuit d'Avast, antivirus gratuit d'AVG, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, G DATA Total Security, Kaspersky Premium et Norton Antivirus Plus.

Prix par catégorie

Pour saluer l'excellence dans des domaines spécifiques, AV-Comparatives a décerné des prix d'or, d'argent et de bronze dans les différentes catégories de test :

Protection dans le monde réel : prix d'or : Norton ; prix d'argent : Bitdefender ; prix de bronze : Avira, Kaspersky, McAfee

: prix d'or : Norton ; prix d'argent : Bitdefender ; prix de bronze : Avira, Kaspersky, McAfee Protection contre les logiciels malveillants : prix d'or : Kaspersky ; prix d'argent : G DATA ; prix de bronze : Bitdefender

: prix d'or : Kaspersky ; prix d'argent : G DATA ; prix de bronze : Bitdefender Performances (faible impact sur le système) : prix d'or : Avast et AVG ; prix d'argent : Norton ; prix de bronze : McAfee

: prix d'or : Avast et AVG ; prix d'argent : Norton ; prix de bronze : McAfee Protection contre les menaces avancées : prix d'or : Bitdefender et ESET

: prix d'or : Bitdefender et ESET Faible taux de faux positifs : prix d'or : Kaspersky ; prix d'argent : Total Defense ; prix de bronze : Bitdefender

Ces récompenses confirment non seulement de solides capacités de protection, mais aussi une approche équilibrée de la convivialité et de l'efficacité du système : des facteurs essentiels pour les utilisateurs quotidiens.

Examen de l'expérience d'utilisation

Outre les tests techniques, le rapport comprend un examen structuré de l'interface utilisateur de chaque produit, qui en évalue l'installation, les options de configuration, les alertes et la facilité d'utilisation générale. Cela garantit que les évaluations tiennent compte à la fois des performances de sécurité et de la fonctionnalité dans le monde réel.

Des orientations indépendantes pour les consommateurs

« Le rapport de synthèse 2025 sur les produits destinés aux consommateurs montre que de nombreux fournisseurs continuent de proposer un niveau de protection très élevé », a déclaré Andreas Clementi, directeur général et fondateur d'AV-Comparatives. « Notre objectif reste de fournir des tests indépendants et transparents qui permettent aux consommateurs de prendre des décisions éclairées pour leur sécurité, sur la base de données fiables. »

Le Rapport de synthèse 2025 sur les produits destinés aux consommateurs peut être téléchargé gratuitement à l'adresse suivante :

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2025/

