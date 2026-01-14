AV-Comparatives publica el Informe Resumen del Consumidor 2025

Pruebas independientes destacan las soluciones de seguridad para el consumidor de mayor rendimiento

INNSBRUCK, Austria, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, la autoridad independiente y reconocida internacionalmente en pruebas de ciberseguridad, ha publicado su Informe Resumen del Consumidor 2025, que presenta un panorama completo del rendimiento de los principales productos de seguridad para el consumidor en Windows. El informe resume un año completo de pruebas rigurosas y con base científica, diseñadas para ayudar a los consumidores a identificar soluciones de ciberseguridad eficaces y fiables.

El Informe Resumen del Consumidor consolida los resultados de la Serie Principal de Pruebas del Consumidor 2025 de AV-Comparatives, en la que se evaluaron 19 productos de seguridad ampliamente utilizados. Las pruebas abarcaron la protección en situaciones reales contra amenazas de internet, la capacidad de detección de malware, la resistencia a ataques avanzados, el impacto en el rendimiento del sistema y la frecuencia de falsas alarmas. Todas las pruebas se realizaron utilizando metodologías transparentes en condiciones reales, lo que garantiza resultados imparciales y reproducibles.

Hallazgos Clave

Productos Mejor Calificados 2025

Los productos que demostraron un rendimiento consistentemente alto en todas las categorías de prueba recibieron el prestigioso premio al producto mejor valorado de AV-Comparatives. En 2025, estos fueron: Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Bitdefender Total Security, ESET HOME Security Essential, G DATA Total Security, Kaspersky Premium y Norton Antivirus Plus.

Premios por categoría

Para reconocer la excelencia en áreas específicas, AV-Comparatives otorgó distinciones de Oro, Plata y Bronce en cada categoría de prueba:

Protección en el mundo real : Oro – Norton; Plata – Bitdefender; Bronce – Avira, Kaspersky, McAfee

: Oro – Norton; Plata – Bitdefender; Bronce – Avira, Kaspersky, McAfee Protección Malware : Oro – Kaspersky; Plata – G DATA; Bronce – Bitdefender

: Oro – Kaspersky; Plata – G DATA; Bronce – Bitdefender Rendimiento (bajo impacto en el sistema) : Oro – Avast & AVG; Plata – Norton; Bronce – McAfee

: Oro – Avast & AVG; Plata – Norton; Bronce – McAfee Protección avanzada contra amenazas : Oro – Bitdefender & ESET

: Oro – Bitdefender & ESET Falsos positivos: Oro – Kaspersky; Plata – Total Defense; Bronce – Bitdefender

Estos premios reflejan no solo una sólida capacidad de protección, sino también un enfoque equilibrado en la usabilidad y la eficiencia del sistema, factores esenciales para los usuarios habituales.

Análisis de la experiencia del usuario

Además de las pruebas técnicas, el informe incluye un análisis estructurado de la interfaz de usuario de cada producto, que evalúa la instalación, las opciones de configuración, las alertas y la facilidad de uso general. Esto garantiza que las evaluaciones reflejen tanto la eficacia de la seguridad como la practicidad en el mundo real.

Guía independiente para consumidores

"El Informe Resumen del Consumidor 2025 demuestra que muchos proveedores siguen ofreciendo un nivel de protección muy alto", afirmó Andreas Clementi, consejero delegado y fundador de AV-Comparatives. "Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar pruebas independientes y transparentes que permitan a los consumidores tomar decisiones de seguridad bien informadas, basadas en datos fiables".

El Informe Resumen del Consumidor 2025 está disponible para descarga gratuita en

https://www.av-comparatives.org/tests/summary-report-2025/

