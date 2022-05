AV-Comparatives révèle les produits antivirus grand public les plus performants dans les derniers résultats des tests de protection contre les logiciels malveillants et de protection dans le monde réel

Le rapport du test de protection dans le monde réel peut être consulté ici : https://www.av-comparatives.org/tests/real-world-protection-test-feb-mar-2022-factsheet/

Ces tests ont examiné les performances des principales solutions antivirus afin d'évaluer leurs capacités dans des conditions vécues quotidiennement par les utilisateurs du monde entier.

« Comme nous le constatons sans cesse, il est impératif de disposer de tests fiables et d'avoir confiance dans les produits que nous utilisons tous les jours, et de garantir la sécurité des utilisateurs en ligne », a déclaré Andreas Clementi, fondateur et PDG d'AV-Comparatives. « Comme les tactiques de menace évoluent et changent, et que le nombre de menaces contre lesquelles les consommateurs doivent se protéger continue d'augmenter de façon spectaculaire, nous estimons que la nécessité de tester les produits est de plus en plus importante. Les utilisateurs doivent avoir une confiance totale dans le fait que les bonnes protections sont en place. »

« Notre processus rigoureux est conçu pour fournir aux consommateurs les informations dont ils ont besoin pour prendre les décisions les plus éclairées sur la meilleure protection pour leurs besoins. »

Les produits antivirus utilisés dans le test sont installés sur des ordinateurs individuels Microsoft Windows 10 64 bits entièrement corrigés, qui sont connectés à Internet et mis à jour chaque jour ainsi qu'avant chaque test.

Test de protection dans le monde réel

Les résultats provisoires de ce test de protection dans le monde réel sont basés sur un ensemble de 362 cas d'essai réels (URL malveillants trouvés sur le terrain). Le rapport complet, qui couvre quatre mois de tests, sera publié en juin.

Les produits suivants (dernière version disponible au moment de l'essai) ont été testés : Avast Free Antivirus, AVG Free Antivirus, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes Premium, McAfee Total Security, Microsoft Defender, Panda Free Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Anti-Virus, Trend Micro Internet Security et VIPRE Advanced Security.

Les résultats des tests ont montré que :

Avira a obtenu une protection parfaite et un faible taux de faux positifs.

AVG, Avast, ESET, Kaspersky, Microsoft et VIPRE ont obtenu une protection presque parfaite et un faible taux de faux positifs.

NortonLifeLock, Trend Micro et Malwarebytes ont obtenu une protection parfaite et un taux plus élevé de faux positifs.

Bien que tous les produits du test soient unanimement considérés comme des participants réussis, AV-Comparatives met en garde contre les produits ayant un taux plus élevé de faux positifs, car cela peut conduire à une expérience utilisateur moins approfondie et plus longue.

Test de protection contre les logiciels malveillants

Dans le cadre de la série de tests principaux pour les consommateurs d'AV-Comparatives, le test de protection contre les logiciels malveillants pour les solutions de sécurité grand public a évalué 17 programmes anti-malware populaires afin d'évaluer leur capacité à détecter et à bloquer les fichiers malveillants avant, pendant ou après leur exécution. Ce test examine la capacité d'un produit à empêcher un programme malveillant d'apporter des modifications au système. L'ensemble utilisé pour ce test se composait de 10 040 échantillons de logiciels malveillants, assemblés après consultation des données de télémétrie dans le but d'inclure des échantillons récents et prévalents qui mettent en danger les utilisateurs sur le terrain. Pour s'assurer que les programmes testés ne protègent pas le système au prix d'un taux élevé de fausses alarmes, un test de faux positifs a également été effectué.

Les produits testés par AV-Comparatives sont les suivants : Avast Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, Avira Prime, Bitdefender Internet Security, ESET Internet Security, G Data Total Security, K7 Total Security, Kaspersky Internet Security, Malwarebytes premium, McAfee Total Protection, Microsoft Defender Antivirus, NortonLifeLock Norton 360 Deluxe, Panda Free Antivirus, TotalAV Antivirus Pro, Total Defense Essential Antivirus, Trend Micro Internet Security et VIPRE Advanced Security.

Au total, 11 produits ont atteint le niveau de récompense le plus élevé, Advanced+. Ces produits sont : NortonLifeLock, Bitdefender, Avast, AVG, Kaspersky, Total Defense, VIPRE, McAfee, Avira, Microsoft et TotalAV.

À propos d'AV-Comparatives

AV-Comparatives est une organisation indépendante qui propose des tests systématiques pour examiner l'efficacité des produits logiciels de sécurité et des solutions de sécurité mobile. En utilisant l'un des plus grands systèmes de collecte d'échantillons au monde, elle a créé un environnement réel pour des tests vraiment précis. AV-Comparatives propose aux particuliers, aux organes de presse et aux institutions scientifiques des résultats de tests audiovisuels librement accessibles. La certification par AV-Comparatives fournit un sceau officiel d'approbation des performances des logiciels, reconnu dans le monde entier.

