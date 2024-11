AV-Comparatives veröffentlicht 2024 Advanced Threat Protection Test-Ergebnisse für Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen

Unterstützung von CISOs bei der Auswahl leistungsfähiger Cybersecurity-Lösungen mit strengen Advanced Threat Protection Test-Ergebnissen für 2024

Advanced Threat Protection Test 2024

INNSBRUCK, Österreich, 18. November 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, eine weltweit anerkannte unabhängige Organisation, die sich auf Cybersecurity-Tests spezialisiert hat, freut sich, die Ergebnisse ihres Advanced Threat Protection Test (ATP) 2024 für Cybersecurity-Lösungen für Unternehmen bekannt zu geben. Diese umfassende Bewertung bietet Chief Information Security Officers (CISOs) wichtige Einblicke in die Wirksamkeit führender Endpoint-Protection Produkte gegen anspruchsvolle, gezielte Cyber-Angriffe.

AV-Comparatives - Advanced Threat Protection ATP Test 2024 BU: AV-Comparatives - Tested Cybersecurity Products - ATP 2024

Der vollständige Bericht über den Advanced Threat Protection Test 2024 - Unternehmen ist verfügbar unter: https://www.av-comparatives.org/tests/advanced-threat-protection-test-2024-enterprise/

Beim ATP-Test wird die Fähigkeit jedes Produkts zur Abwehr von Advanced Persistent Threats (APTs), d. h. von komplexen, mehrstufigen Angriffen auf bestimmte Organisationen, eingehend geprüft. Durch die Simulation realer Angriffsszenarien bietet der Test einen objektiven Maßstab dafür, wie gut Security-Lösungen Verstöße verhindern können, die zu erheblichen finanziellen Schäden führen könnten.

Die Bewertung 2024 umfasste die folgenden Security-Produkte für Unternehmen:

• Avast Ultimate Business Security 24.8

• Bitdefender GravityZone Business Security Premium 7.9

• CrowdStrike Falcon Pro 7.16

• ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud 11.1

• Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, with KSC 12.6

• NetSecurity ThreatResponder 3.5

Jede dieser Lösungen bewies robuste Schutzfunktionen und blockierte erfolgreich eine beträchtliche Anzahl fortschrittlicher Angriffe. Alle sechs Produkte erhielten die prestigeträchtige ATP Unternehmen-Zertifizierung von AV-Comparatives, was ihre Effektivität beim Schutz von Unternehmensumgebungen vor hochentwickelten Bedrohungen unterstreicht.

Für CISOs und Entscheidungsträger stellen diese Ergebnisse eine wertvolle Ressource für die Auswahl von Security-Lösungen dar, die den spezifischen Anforderungen ihrer Organisation entsprechen. Die detaillierten Ergebnisse bieten einen klaren Vergleich der Stärken der einzelnen Produkte und erleichtern fundierte Entscheidungen zur Verbesserung der Cybersicherheit im Unternehmen.

AV-Comparatives hat sich der Bereitstellung transparenter, wissenschaftlich strenger Bewertungen von Cybersicherheitsprodukten verschrieben. Durch die Bereitstellung unvoreingenommener Bewertungen ermöglichen wir es Unternehmen, in einer sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschalft fundierte Entscheidungen zu treffen.

Methodik

AV-Comparatives verwendete fünf verschiedene Initial Access Phases, die auf die 15 Testfälle verteilt waren und der MITRE ATT&CK-Matrix (c) zugeordnet wurden.

Trusted Relationship (Vertrauensvolle Beziehung): "Angreifer können in Organisationen eindringen oder diese auf andere Weise ausnutzen, die Zugang zu den beabsichtigten Opfern haben. Der Zugang über eine vertrauenswürdige Drittpartei-Beziehung nutzt eine bestehende Verbindung aus, die möglicherweise nicht geschützt ist oder weniger genau geprüft wird als Standardmechanismen, um Zugang zu einem Netzwerk zu erhalten."

Valid accounts: "Angreifer können die Anmeldedaten eines bestimmten Nutzers oder Dienstkontos mit Credential-Access-Techniken stehlen oder Anmeldedaten zu einem früheren Zeitpunkt in ihrem Erkundungsprozess durch Social Engineering abfangen [...]."

Replication Through Removable Media: "Angreifer können in Systeme eindringen [...], indem sie Malware auf Wechseldatenträger kopieren [...] und sie so umbenennen, dass sie wie eine legitime Datei aussieht, um Nutzer dazu zu bringen, sie auf einem anderen System auszuführen. [...]"

Phishing: Spearphishing Attachment: "Spearphishing Attachment ist [...] die Verwendung von Malware im Anhang einer E-Mail. [...]"

Phishing: Spearphishing-Link: "Beim Spearphishing mit einem Link [...] werden Links verwendet, um in E-Mails enthaltene Malware herunterzuladen [...]."

Die vollständige Methodik finden Sie hier: https://www.av-comparatives.org/tests/advanced-threat-protection-test-2024-enterprise/

Business Security Test August-September 2024 - Factsheet

Lesen Sie auch das aktuelle Business Security Factsheet für August-September 2024, das die Ergebnisse des Business Malware Protection Tests (September) und des Business Real-World Protection Tests (August-September) enthält. Der vollständige Bericht, einschließlich des Performance Tests und der Product Reviews, wird im Dezember veröffentlicht.

Link zum Testbericht: https://www.av-comparatives.org/tests/business-security-test-august-september-2024-factsheet/

Getestete Hersteller & Produkte:

• Avast Ultimate Business Security

• Bitdefender GravityZone Business Security Premium

• CISCO Secure Endpoint Essentials

• CrowdStrike Falcon Pro

• Elastic Security

• ESET PROTECT Entry with ESET PROTECT Cloud

• G Data Endpoint Protection Business

• K7 On-Premises Enterprise Security Advanced

• Kaspersky Endpoint Security for Business – Select, with KSC

• Microsoft Defender Antivirus with Microsoft Endpoint Manager

• NetSecurity ThreatResponder

• Rapid7 InsightIDR

• SenseOn Platform with EPP

• Sophos Intercept X Advanced

• Trellix Endpoint Security (ENS)

• VIPRE Endpoint Detection and Response

• VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

Details:

• Bitdefender, Sophos, Cisco und ESET erzielten allesamt hervorragende Punktzahlen, wobei Bitdefender sowohl im Real-World Protection Test als auch im Malware-Protection Test eine einwandfreie Leistung ablieferte.

• Kaspersky, Trellix, VIPRE und G Data erzielten ebenfalls hohe Schutzraten ohne Fehlalarme bei unternehmenskritischer Software.

• Avast, CrowdStrike, K7 und Microsoft demonstrierten robuste Sicherheitsfunktionen, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und geringer Systembelastung bieten.

• Zu den weiteren Top-Performern gehören Elastic, NetSecurity, Rapid7, SenseOn und VMware, die alle wettbewerbsfähige Ergebnisse erzielten und die hohen Standards für die Zertifizierung erfüllten oder übertrafen.

Diese Produkte gewährleisteten durchweg ein hohes Level an Sicherheit für Unternehmensumgebungen, mit null False-Positives bei gängiger Business-Software. Die Tests wurden unter realen Bedingungen durchgeführt, um die Herausforderungen und Anforderungen an die Cybersicherheit in modernen Unternehmen widerzuspiegeln.

Über AV-Comparatives: AV-Comparatives ist eine weltweit anerkannte, unabhängige Organisation, die systematische Tests zur Überprüfung der Wirksamkeit von Cybersicherheitslösungen anbietet. Mit einer der umfassendsten und strengsten Testmethoden bietet AV-Comparatives Unternehmen und Endverbrauchern unvoreingenommene, transparente und zuverlässige Test-Ergebnisse.

AV-Comparatives - Wo Sicherheit auf Vertrauen trifft - Unvoreingenommen. Transparent. Vertrauenswürdig.

