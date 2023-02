Avalanche Andretti Formula E anuncia parceria com o Grupo NAGASE

NOVA YORK, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Avalanche Andretti Formula E anunciou hoje uma parceria oficial com o Grupo NAGASE, líder global em produtos e soluções inovadores por meio de sua experiência em produtos químicos, plásticos, eletrônicos, automotivos e ciências da vida com mais de 100 empresas do grupo e mais de 7.000 membros da equipe em todo o mundo, para o Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA 2022/2023.

Abrangendo 30 países e regiões, o Grupo NAGASE está conectando o mundo com materiais e tecnologias de ponta, enquanto cria uma plataforma para o crescimento sustentável. O Grupo NAGASE acredita no poder de combinar ciência e grandes pessoas para criar soluções personalizadas para as necessidades econômicas, ambientais e sociais do mundo, todos valores que se alinham claramente com a Avalanche Andretti Formula E como uma equipe e como participante do Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA.

O Grupo NAGASE será apresentado em ambas as entradas do Avalanche Andretti Porsche 99X Electric durante a 9ª temporada, fazendo sua primeira aparição no próximo CORE Diriyah E-Prix para as rodadas 2 e 3 do Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA..

DOUG BRESNAHAN, DIRETOR COMERCIAL DA ANDRETTI AUTOSPORT:

"Estamos muito satisfeitos em ter o Grupo NAGASE se juntando à equipe. Está claro que os valores do grupo familiar NAGASE se alinham perfeitamente com os da Andretti, incluindo legado familiar, busca pela excelência, desempenho e sustentabilidade. Estamos ansiosos para iniciar nossa parceria neste fim de semana em Diriyah."

TIMOTHY J. WILLIAMS, GERENTE, MARKETING GLOBAL, DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DE MARKETING:

"Ao procurar um parceiro para nos ajudar a contar a história da NAGASE para o mundo, ninguém se destacou mais do que a Avalanche Andretti Formula E. Como uma equipe vencedora focada em excelência e desempenho - com laços profundos com a sustentabilidade - esta equipe de corrida incorpora tudo o que a NAGASE representa. Estamos empolgados em fazer parceria com eles em sua busca por um campeonato mundial e um futuro melhor".

ANDRETTI AUTOSPORT

Liderada pela lenda do automobilismo Michael Andretti, a equipe apresenta várias inscrições na INDYCAR, INDY NXT, IMSA e Fórmula E; e tem colaborações em Extreme E como Andretti United Extreme E, na série Mexico SuperCopa como Andretti Jourdain Autosport e Australian Supercars como Walkinshaw Andretti United. A empresa global de corridas possui mais de 250 vitórias em corridas, quatro campeonatos INDYCAR Series, cinco títulos INDY NXT, um campeonato Indy Pro 2000 e um campeonato USF2000, um campeonato Silver Class GT4 e conquistou cinco vitórias na famosa Corrida de 500 milhas de Indianápolis. A equipe também possui duas Medalhas de Ouro X Games e cinco campeonatos de rallycross nos Estados Unidos.

Para compartilhar a história de Andretti, faça uma visita online em AndrettiAutosport.com e siga nas redes sociais com #AllAndretti.

Sobre a NAGASE CO. LTD:

A NAGASE CO., LTD. é uma empresa comercial de produtos químicos e ingredientes alimentícios com receita anual de $8 bilhões. Fundada em Quioto, no Japão, em 1832 como fornecedora especializada de corantes e produtos químicos, o Grupo NAGASE agora tem mais de 100 empresas do grupo e mais de 7.000 membros da equipe. Abrangendo 30 países e regiões, a NAGASE está conectando o mundo com materiais e tecnologias de ponta. Aguardando ansiosamente seu 200º aniversário no ano de 2032, eles estão criando uma plataforma para o crescimento sustentável.

