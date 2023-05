Avaliação PEAK Matrix® para o desenvolvimento de aplicativos low-code do Everest Group nomeia Xebia como líder das plataformas OutSystems e Appian para 2023

GURGAON, Índia, 19 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Xebia, uma das principais empresa globais no segmento de consultoria de TI, foi nomeada líder na Avaliação PEAK Matrix® do Everest Group para o desenvolvimento de aplicativos low-code em 2023.

Além de refletir o posicionamento vertical da Xebia como uma das empresas com maior 'impacto no mercado', com base no número e diversidade de clientes e na qualidade de seus serviços, a nomeação reflete também seu posicionamento horizontal no que diz respeito à sua 'visão e capacidade', com base na profundidade e amplitude de seu portfólio, de seu investimento na inovação e de sua visão para os clientes. As práticas de low-code da Xebia nas plataformas Appian e OutSystems ajudam as empresas a implementar seus projetos de transformação digital com precisão total e uma velocidade cinco a dez vezes maior.

Nesse relatório, o Everest Group avaliou 31 provedores de serviços na PEAK Matrix, a plataforma de avaliação de serviços de desenvolvimento de aplicativos low-code da empresa. A avaliação baseou-se no processo de solicitação de informações do Everest Group para o ano civil de 2022, assim como na análise do mercado de serviços de desenvolvimento de aplicativos low-code, em interações com os principais provedores desses serviços, e em verificações junto aos clientes.

Devido à demanda do mercado por aplicativos de classe empresarial, a adoção do desenvolvimento low-code não pára de crescer. As plataformas low-code capacitam as empresas para criar, implementar e gerenciar software personalizado de mais forma rápida e eficiente, com um processo de desenvolvimento dez vezes mais rápido que os métodos tradicionais. As plataformas de desenvolvimento de aplicativos low-code evoluíram muito, oferecendo recursos avançados como inteligência artificial, integração de aprendizado de máquina, mais automação e recursos de colaboração aprimorados. Os especialistas afirmam que o low-code é uma tecnologia revolucionária que responderá por 65% do mercado de desenvolvimento de aplicativos até 2024.

A Xebia oferece uma abordagem única e baseada em aceleradores, reduzindo o tempo de implementação desde o primeiro dia, garantindo maior retorno sobre investimento, e ajudando clientes globais em sua jornada low-code nas plataformas Appian e OutSystems - desde a concepção e implementação até a pós-entrega. Com uma vasta experiência em soluções horizontais e verticais e uma grande pegada nas plataformas Appian e OutSystems, a Xebia desenvolveu mais de 1000 soluções empresariais e atendeu a mais de 100 clientes satisfeitos em vários campos, orgulhando-se de uma taxa de retenção de clientes de 100%. Graças à criatividade e inovação de suas soluções, a Xebia é a parceira mais premiada do AppMarket da Appian e está há cinco anos consecutivos entre os parceiros mais premiados da OutSystems.

Comentando esse reconhecimento, Anand Sahay, CEO Global da Xebia, disse: "Este é um momento de grande orgulho para a Xebia. O reconhecimento da empresa como 'Líder' afirma nossa autoridade no espaço low-code e valida nossa experiência nas plataformas Appian e OutSystems. Trabalhamos para elevar consistentemente a qualidade de nossos serviços, investindo em inovação contínua, processos mais rápidos e alto desempenho. Além disso, combinamos habilmente os paradigmas low-code e high-code para desenvolver aplicativos empresariais extremamente escaláveis".

"Os aplicativos que nossas equipes criaram com as plataformas Appian e a OutSystems superaram as expectativas dos clientes e melhoraram a dinâmica de seus negócios. O reconhecimento da empresa como uma parceira de primeira linha para ambas as tecnologias demonstra que seguimos as melhores práticas globais e que melhoramos o ecossistema por meio de uma estratégia focada na inovação", acrescentou Sahay.

Alisha Mittal, vice-presidente do Everest Group, disse: "O desenvolvimento de aplicativos de baixo código é cada vez mais popular, pois as empresas querem agilizar seus processos de desenvolvimento de software e impulsionar a inovação em um ritmo acelerado. Para poderem selecionar e implementar a plataforma low-code mais adequada, as empresas precisam do apoio de integradores de sistemas com serviços de desenvolvimento de aplicativos low-code".

Mittal acrescentou: "O investimento no relacionamento com nossos clientes e na flexibilidade para ampliar nossos recursos com base nos requisitos dos clientes ajudou a posicionar a Xebia como líder na avaliação PEAK Matrix® do Everest Group para o desenvolvimento de aplicativos low-code na plataforma Appian. Além disso, para melhorar a qualidade de seus serviços, a Xebia fez investimentos estratégicos em áreas como o treinamento de recursos certificados, incluindo liderança de entrega e gerentes de sucesso do cliente".

Alisha Mittal acrescentou: "Nossa experiência técnica na plataforma OutSystems e nossa vasta experiência de entrega ajudaram a posicionar a Xebia como líder em avaliação PEAK Matrix® do Everest Group para o desenvolvimento de aplicativos low-code na OutSystems. Os clientes da Xebia apreciam seu gerenciamento de talentos e sua capacidade de expandir rapidamente os recursos com base nas necessidades do cliente".

www.xebia.com

