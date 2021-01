Avancée majeure d'iST avec la fabrication de tranches Taiko de 1,5 mil d'épaisseur qui présentent une résistance élevée

iST fait remarquer que l'amincissement des tranches a été l'amélioration la plus directe et la plus efficace du processus de réduction de la consommation d'énergie et de l'impédance d'entrée des semi-conducteurs de puissance. Non seulement la dimension de l'emballage est réduite mais la durée de vie des tranches est prolongée via un abaissement de la résistance RDS (on) et de l'accumulation de chaleur.