iST erzielt einen Durchbruch bei 1,5 Mil Taiko Wafer mit hoher Waferstärke

TAIPEI, 6. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Mit der boomenden Entwicklung von 5G, IoT und Elektrofahrzeugen werden die Anforderungen an einen geringen Stromverbrauch immer anspruchsvoller, was Leistungshalbleiter zu einer unwiderstehlichen und unverzichtbaren Komponente für diese Branchen macht. Um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen, hat iST, Integrated Service Technology Inc. (TWSE: 3289) weitere Anstrengungen in seiner Wafer-Backend-Prozessfabrik (Hsinchu Science Park Building 2) unternommen und gibt heute (6. Januar 2021) bekannt, dass es einen Durchbruch bei 1,5 mil (38um) Taiko-Wafern mit hoher Waferstärke erzielt hat. Um sich stärker auf die Betreuung internationaler Kunden zu konzentrieren, hat iST mit sofortiger Wirkung die Prosperity Power Technology Inc. (abgekürzt Propowertek), mit sofortiger Wirkung gegründet.