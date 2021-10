Avature lance une gamme complète de fonctionnalités intégrées de marketing de recrutement pour WeChat afin de transformer la façon dont les organisations communiquent avec les professionnels en Chine

LONDRES et NEW YORK, 13 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Avature, une plateforme SaaS d'entreprise de premier plan pour l'acquisition et la gestion des talents, annonce le lancement d'une suite complète de fonctionnalités marketing de recrutement pour WeChat. La nouvelle offre permet aux clients d'Avature d'accéder à des fonctionnalités visant à accroître leur portée sociale auprès des 1,2 milliard d'utilisateurs mensuels actifs de la principale application de messagerie sociale, améliorant ainsi l'engagement des candidats sur des marchés de l'emploi de plus en plus compétitifs à travers l'Asie.

La solution multiplateforme permet aux clients de promouvoir facilement les postes ouverts et les événements de recrutement sur WeChat, et d'envoyer des messages WeChat aux candidats directement depuis la plateforme Avature. Conçue pour faciliter un large éventail d'initiatives de recrutement pour les clients chinois locaux d'Avature, la solution a également été adoptée par de grandes multinationales confrontées à des défis de recrutement de plus en plus compétitifs sur le marché chinois, notamment Pfizer et Walmart.

Des fonctionnalités telles que des pages d'accueil et des microsites personnalisables et intégrés permettront aux clients de présenter leurs marques d'employeur uniques au sein du réseau WeChat et de trouver des talents à tous les niveaux, des stagiaires aux professionnels expérimentés.

La solution assure un flux de données fluide entre WeChat et la plateforme Avature, ce qui permet aux équipes de recrutement d'accéder en temps réel à des mesures clés et à des informations sur les taux de conversion des candidats, sur l'efficacité des sources et le retour sur investissement des activités de marketing de recrutement.

« La concurrence pour les talents dans les principaux marchés asiatiques, et en particulier la Chine, n'a jamais été aussi féroce, a déclaré Dimitri Boylan, PDG d'Avature. L'élargissement de nos fonctionnalités de CRM afin d'utiliser le vaste réseau de WeChat pour attirer de nouveaux candidats nous permet d'améliorer considérablement la capacité de nos clients à recruter sur ces marchés critiques. »

À propos d'Avature

Pionnier de la technologie CRM (gestion de la relation clients) axé sur le recrutement, Avature est une plateforme SaaS hautement configurable d'acquisition et de gestion de talents destinée aux entreprises qui favorise l'innovation dans le domaine du logiciel de gestion du capital humain. Fondé par Dimitri Boylan, Avature permet à plus de 650 entreprises, dont 110 figurent dans le classement Fortune 500 et 28 dans le classement Forbes Global 100, dans plus de 164 pays et 30 langues, de mettre au point des stratégies de RH de pointe.

Les solutions d'Avature comprennent l'achat de services partagés, le suivi des candidats, les entretiens par vidéo, le recrutement sur les campus et à l'occasion d'événements, la gestion des recommandations d'employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés qualifiés et la gestion du rendement, la mobilité des employés et la gestion des effectifs occasionnels. Avature offre ses services à partir de son cloud privé, qui se trouve dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et dispose de bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Paris et Shenzhen.

