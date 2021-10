Avature start volledige reeks geïntegreerde WeChat op werving gerichte marketingtoepassingen om de manier waarop organisaties contact maken met professionals in China te transformeren

LONDEN en NEW YORK, 13 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Avature, een toonaangevend SaaS-platform voor talentwerving en management, kondigt de lancering aan van een volledige reeks wervingsmarketingtoepassingen voor WeChat. Met de nieuwe tools hebben klanten van Avature toegang tot functies die zijn gericht op het vergroten van hun sociale bereik aan de 1,2 miljard actieve maandelijkse gebruikers van de toonaangevende social messaging-app, en daarmee de betrokkenheid van kandidaten op de steeds competitiever wordende arbeidsmarkten in Azië.

Met de cross-platform-oplossing kunnen klanten eenvoudig openstaande functies en wervingsevenementen promoten op WeChat en WeChat-berichten rechtstreeks vanaf het Avature-platform naar kandidaten sturen. De oplossing is ontwikkeld om een breed scala aan wervingsinitiatieven mogelijk te maken voor de lokale Chinese klanten van Avature en wordt ook gebruikt door toonaangevende multinationals die te maken hebben met een groeiende concurrentie op de Chinese markt, waaronder Pfizer en Walmart.

Met functies als embedded personaliseerbare microsites en landingspagina's kunnen klanten binnen het WeChat-netwerk hun unieke werkgeversmerken etaleren en elk talentsegment benaderen, van stagiairs tot geavanceerde professionals.

De oplossing biedt een naadloze gegevensstroom tussen WeChat en het Avature-platform, waardoor wervingsteams realtime toegang krijgen tot belangrijke statistieken en inzichten in de conversiesnelheden van kandidaten, de effectiviteit van bronnen en het ROI van wervingsmarketingactiviteiten.

"De concurrentie om talent in grote Aziatische markten, en vooral in China, is nog nooit zo sterk geweest", aldus Dimitri Boylan, de CEO van Avature. "De uitbreiding van onze CRM-mogelijkheden om gebruik te maken van WeChat's uitgebreide netwerk om in contact te komen met nieuwe kandidaten vergroot het vermogen van onze klanten om in deze cruciale markten te werven aanzienlijk."

Over Avature

Avature, een pionier op het gebied van wervingsgerichte CRM-technologie, is een zeer flexibel instelbaar SaaS-platform voor talentwerving en -management en toonaangevend op als het gaat om innovatie op het gebied van HCM-software. Het door Dimitri Boylan opgerichte Avature ondersteunt de nieuwste HR-strategieën van meer dan 650 zakelijke klanten, waaronder 110 in de Fortune 500 en 28 in de Forbes Global 100, in meer dan 164 landen en 30 talen.

De oplossingen van Avature omvatten het gebruik van shared services, het volgen van sollicitanten, het houden van video-interviews, werving op campus en evenementen, het beheren van werknemersreferenties, sociaal onboarding, werknemerbetrokkenheid- en prestatiemanagement, werknemersmobiliteit en tijdelijk personeelsbeher. Avature levert zijn diensten vanaf zijn eigen cloud, gevestigd in datacenters in de VS, Europa en Azië, en heeft kantoren in Buenos Aires, Londen, Madrid, Malaga, Melbourne, München, New York, Parijs en Shenzhen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/386722/Avature_Logo.jpg

Related Links

https://www.avature.net/

http://www.avature.net



SOURCE Avature