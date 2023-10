Avature, leader mondial du CRM pour le recrutement, présente sa dernière intégration dans LinkedIn Recruiter

LONDRES, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Avature, l'un des principaux fournisseurs de logiciels innovants de gestion du capital humain (HCM) pour le recrutement et la gestion des talents, a présenté aujourd'hui sa dernière intégration, LinkedIn CRM Connect.

LinkedIn CRM Connect intègre le système de gestion des relations avec les candidats (CRM) d'Avature à LinkedIn Recruiter pour aider les professionnels du talent à simplifier le flux de travail du recrutement, à gagner du temps dans la construction de pipelines de talents et à entretenir les relations avec les candidats grâce à des informations actualisées à partir de LinkedIn. Cette intégration n'est disponible que pour les utilisateurs de LinkedIn Recruiter et sera prête à être utilisée par les premiers clients d'ici décembre 2023, puis accessible à tous les autres en janvier 2024.

Pionnier du premier CRM pour le recrutement il y a 15 ans, Avature n'a cessé depuis de repousser les limites du sourcing stratégique et du marketing de recrutement, conservant son statut de leader du marché dans le domaine de la gestion des relations avec les candidats. Cette intégration est l'exemple le plus récent de l'engagement d'Avature envers l'innovation continue, garantissant à ses clients l'accès à la technologie de pointe dont ils ont besoin pour réussir sur un marché des talents concurrentiel.

« Beaucoup de nos clients utilisent le CRM d'Avature depuis plus d'une décennie, car il continue de leur fournir une boîte à outils complète pour le sourcing et le marketing de recrutement dont ils ont besoin afin de créer et présenter des marques d'employeurs engageantes qui gagnent la guerre des talents », a commenté Dimitri Boylan, fondateur et PDG d'Avature. « Cette intégration améliore la collaboration au sein de leur équipe, augmente l'efficacité et soutient plus efficacement les pratiques modernes de recrutement basées sur le marketing en permettant une expérience de haute qualité pour les candidats. »

Fondée sur une relation stratégique à long terme qui a débuté en 2015, la collaboration entre Avature et LinkedIn a constamment facilité une prestation de services améliorée pour les équipes d'acquisition de talents.

Les clients de l'ATS d'Avature ont adopté l'intégration Recruiter System Connect, qui permet aux recruteurs de gagner du temps en passant d'un système à l'autre et de prendre des décisions plus éclairées grâce à des informations à jour sur les candidats, tout en améliorant la collaboration au sein de l'équipe et l'expérience des candidats. Désormais, les clients du CRM d'Avature et les utilisateurs de LinkedIn Recruiter seront parmi les premiers à bénéficier d'avantages similaires, car Avature sera l'un des premiers CRM à lancer la nouvelle intégration CRM Connect de LinkedIn.

« Depuis le lancement de Recruiter System Connect avec l'ATS d'Avature, nos clients sont impatients d'étendre cette précieuse fonctionnalité au CRM d'Avature », a relevé Scott Roberts, vice-président du développement commercial de LinkedIn. « Nous sommes ravis d'élargir nos offres d'intégration des talents avec Avature pour inclure désormais leur CRM afin de simplifier les flux de travail entre nos produits, en garantissant des informations fiables sur les candidats précisément là où cela compte et en améliorant l'efficacité de l'approche des candidats. »

À propos d'Avature

Avature est une plateforme SaaS HCM d'entreprise hautement configurable pour l'acquisition et la gestion des talents, et le principal fournisseur de technologies CRM et ATS pour les ressources humaines à l'échelle mondiale. Fondée par Dimitri Boylan, cofondateur et ancien PDG de HotJobs.com, Avature met la technologie Internet grand public et l'innovation numérique au service des départements de ressources humaines. Les solutions d'Avature comprennent des services partagés de recherche et de suivi des candidats, des sites de recrutement, des recrutements sur les campus et lors d'événements, la gestion des recommandations d'employés, l'intégration sociale, l'engagement des employés, la mobilité des employés et l'optimisation de la main-d'œuvre, la gestion des cas d'employés, la gestion des performances et l'apprentissage.

Les services d'Avature sont utilisés par 110 entreprises du classement Fortune 500 dans plus de 164 pays et 32 langues. Ils sont disponibles à partir de son cloud privé qui se trouve dans des centres de données aux États-Unis, en Europe et en Asie, et à partir du cloud public. Avature possède des bureaux à Buenos Aires, Londres, Madrid, Melbourne, Munich, New York, Paris, Shenzhen et en Virginie. Pour en savoir plus : www.avature.net/fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/386722/Avature_Logo.jpg

SOURCE Avature