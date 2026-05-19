Avec 1 million d'utilisateurs, Geotab devient le plus grand fournisseur de solutions télématiques de bout en bout en EMEA

Cette nouvelle étape reflète l'investissement continu de Geotab dans l'analyse des données des flottes automobiles et souligne la réussite de l'intégration des activités de Verizon Connect dans la région.

BARCELONE, Spain, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab , leader mondial des solutions de véhicules et d'équipements connectés, annonce aujourd'hui avoir dépassé le million d'abonnements en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Geotab devient ainsi le premier fournisseur de solutions télématiques de bout en bout à destination des flottes professionnelles à atteindre ce chiffre dans la région.

Une organisation unifiée à l'échelle régionale

1 Million Subscriptions EMEA Geotab Logo

Le cap des 1 million de véhicules connectés marque plus d'une décennie d'investissements continus dans l'intelligence des données à travers la région EMEA, ainsi que l'intégration réussie des activités commerciales internationales de Verizon Connect, renforçant considérablement les parts de marché de l'entreprise.

« Cette étape souligne les investissements que nous avons réalisés dans l'innovation, la R&D et le développement de produits depuis plus de 10 ans, notamment à travers la mise en place d'une base solide pour la souveraineté des données, la conformité au RGPD, ainsi que la récente acquisition des opérations commerciales de Verizon Connect. », déclare Edward Kulperger, vice-président senior EMEA chez Geotab. « Les équipes travaillent en parfaite synergie pour proposer des solutions complètes à travers nos 13 bureaux et nos deux sites de R&D, répartis dans toute la région. »

Trois domaines d'expertise, moteurs d'une croissance continue

Les prochaines opportunités d'évolution reposent sur la télématique vidéo optimisée par l'IA (gamme GO Focus), le développement de la connectivité OEM et le suivi des équipements (remorques, machines et matériels logistiques avec GO Anywhere), afin de répondre aux enjeux de sécurité, de fiabilité des données, d'analyse des flottes mixtes, et de gestion d'environnements complexes impliquant des actifs hétérogènes.

Contribuer à la sécurité et à la durabilité du transport dans la région EMEA

« L'Europe a toujours été une référence en matière de gestion responsable des flottes, aussi bien au niveau de la souveraineté des données, des réglementations liées au développement durable ou de la complexité des opérations transfrontalières », a déclaré Neil Cawse, fondateur et PDG de Geotab. « Le fait d'avoir dépassé le million d'abonnements dans la région EMEA témoigne de notre engagement et de notre capacité à garantir une circulation sûre et durable des marchandises et des personnes à travers cette région. »

Les opérations de Geotab en EMEA sont conformes aux exigences de la RGPD, avec des possibilités de stockage local des données. Le rapport sur les émissions de GES conforme à la CSRD de l'entreprise, certifié par TÜV Rheinland, soutient les flottes européennes dans leurs obligations de rapport sur la durabilité de leurs activités.

Geotab compte plus de 100 000 clients à travers le monde, comprenant des flottes de petite et moyenne taille ainsi que plusieurs grandes flottes mondiales. L'entreprise traite plus de 100 milliards de points de données par jour et compte plus de 6 millions d'abonnements de véhicules connectés à l'échelle mondiale.

Plus d'information sur le site web : https://www.geotab.com/fr/salle-de-presse/

À propos de Geotab

Geotab est un leader mondial des opérations connectées, de la télématique vidéo et des analyses basées sur l'intelligence artificielle. Fort de la confiance de plus de 100 000 clients — des petites et moyennes flottes aux entreprises du Fortune 500, en passant par les organismes publics comme le gouvernement fédéral américain — Geotab connecte environ 6 millions de véhicules et d'actifs, traitant 100 milliards de points de données par jour. Grâce à ses certifications ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 et FedRAMP, sa plateforme ouverte et son écosystème de plus de 700 partenaires unifient sécurité, conformité et opérations au sein d'un système unique. Notre mission : rendre le monde en mouvement plus sûr, plus efficace et plus durable.

GEOTAB et GEOTAB MARKETPLACE sont des marques déposées de Geotab Inc. au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

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