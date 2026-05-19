Eine Million vernetzte Fahrzeuge: Geotab wird größter End-to-End-Telematikanbieter in EMEA

AACHEN, 19. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Geotab feiert einen neuen Meilenstein: Der Anbieter vernetzter Transportlösungen verzeichnet nun über eine Million aktive Flottenabonnements in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Damit ist Geotab der erste End-to-End-Telematikanbieter, der diese Größenordnung in der EMEA-Region erreicht.

1 Million Subscriptions EMEA Geotab Logo

Das ist das Ergebnis von mehr als zehn Jahren kontinuierlicher Investitionen in Datenanalyse und -intelligenz in der EMEA-Region sowie der erfolgreichen Integration des internationalen Vertriebsgeschäfts von Verizon Connect, durch die Geotab seine Marktposition deutlich ausbauen konnte.

„Dieser Meilenstein spiegelt unsere langjährigen Investitionen in Innovation, Forschung und Produktentwicklung wider. Dazu gehören der Aufbau einer starken Basis für Datensouveränität und DSGVO-Konformität sowie die jüngste Übernahme der kommerziellen Geschäftsbereiche von Verizon Connect", so Edward Kulperger, Senior Vice President EMEA bei Geotab. „Unsere Teams arbeiten heute nahtlos zusammen und liefern aus 13 Standorten und zwei Forschungs- und Entwicklungszentren heraus integrierte Lösungen für Kunden in der gesamten Region."

Drei zentrale Wachstumstreiber

Das zukünftige Wachstumspotenzial wird durch drei Segmente gestützt: KI-gestützte Videotelematik („GO Focus"-Produktgruppe), den Ausbau der OEM-Konnektivität sowie das Tracking von Anhängern, Ausrüstung und Supply-Chain-Assets (GO Anywhere). Diese Lösungen bieten eine Antwort auf zentrale Herausforderungen wie Verkehrssicherheit, Datenqualität in gemischten Flotten und die Steuerung von Flotten mit komplexen, gemischten Asset-Strukturen.

Sicherer und nachhaltiger Verkehr in EMEA

„Europa setzt seit Jahren Maßstäbe für verantwortungsvolle Flottenintelligenz – von Datensouveränität über Nachhaltigkeitsregulierung bis hin zu komplexen transnationalen Einsätzen", so Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab. „Dass wir nun mehr als eine Million Abonnements in der EMEA-Region betreuen, unterstreicht unseren Anspruch und unsere Fähigkeit, zu einem sicheren und nachhaltigen Transport von Gütern und Menschen in Europa beizutragen."

Die EMEA-Aktivitäten von Geotab erfüllen die Anforderungen der DSGVO und bieten Optionen zur lokalen Datenresidenz. Der CSRD-konforme Treibhausgas-Emissionsbericht des Unternehmens, zertifiziert durch TÜV Rheinland, unterstützt europäische Flotten zudem bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeits- und Berichtspflichten.

Geotab betreut weltweit mehr als 100.000 Kunden – von kleinen und mittelständischen Flotten bis hin zu einigen der größten Flotten der Welt. Das Unternehmen verarbeitet täglich über 100 Milliarden Datenpunkte und verfügt global über mehr als sechs Millionen vernetzte Fahrzeug-Abonnements.

Weitere Informationen finden Sie unter www.geotab.com/de .

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter für vernetzte Flottenlösungen, Videotelematik und KI-gestützte Analysen. Mehr als 100.000 Kunden vertrauen auf unsere Expertise – von kleinen Fuhrparks über Fortune-500-Unternehmen bis hin zu Organisationen des öffentlichen Sektors wie der US-Bundesregierung. Geotab vernetzt rund 6 Millionen Fahrzeuge sowie Assets und verarbeitet täglich 100 Milliarden Datenpunkte. Dank Zertifizierungen wie ISO/IEC 27001:2022, SOC2, FIPS 140-3 und FedRAMP vereinen die offene Plattform und das Partner-Ökosystem von Geotab Sicherheit, Compliance und Betriebsabläufe in einem zentralen System. Unsere Mission: eine sicherere, effizientere und nachhaltigere Welt in Bewegung.

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