Avec beaucoup de passion, naviguer ensemble pour un avenir vert

SHENZHEN, Chine, 1er août 2022 /PRNewswire/ -- À 21 heures, heure de Beijing, le 28 juillet (15 heures, heure locale de Zurich), le certificat international d'actions étrangères de GEM a été officiellement inscrit à la SIX (Bourse suisse). Après que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) a révisé les règles « d'accès entre la Chine et l'Europe » et élargi le champ d'application, GEM est devenue l'une des deux premières sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen autorisées à émettre des projets de certificats internationaux d'actions étrangères et la première société chinoise cotée à émettre avec succès des projets de certificats internationaux d'actions étrangères sur la SIX.

Selon l'annonce de GEM, la société a réalisé une offre en carnet de 31 002 500 certificats de dépôt mondiaux sur la SIX à 12,28 dollars américains par certificats internationaux d'actions étrangères, ce qui lui a permis de lever 381 millions de dollars américains. GEM a exercé pour la première fois les droits de sur-allocation d'un coordinateur global et d'un opérateur de stabilisation des prix dans le premier lot de sociétés suisses de certificats internationaux d'actions étrangères. GEM a exclusivement et avec succès réalisé la libération à l'extrémité supérieure de la fourchette de libération.

Des investisseurs de plus de 50 instituts du monde entier ont souscrit à l'offre de certificats internationaux d'actions étrangères, et la demande a été très forte ; le montant de la souscription représente 261 % du montant émis. Les institutions étrangères ont représenté 52,5 % des souscriptions. Le résultat de l'émission montre le soutien et la reconnaissance des investisseurs mondiaux pour l'industrie verte de GEM. Les capitaux levés seront investis dans le projet européen de recyclage de batteries électriques et de fabrication de matériaux à énergie nouvelle de GEM et dans le projet de ressources en nickel en Indonésie. Le projet répondra aux exigences de la loi de l'Union européenne sur les nouvelles batteries et aux besoins du développement des nouvelles énergies en Europe, assurant ainsi le déploiement rapide de GEM sur le marché européen de l'industrie des nouvelles énergies. En conséquence, GEM s'appuiera sur la puissance des marchés financiers européens pour développer rapidement cette industrie verte de la Chine au monde entier.

En tant que praticien important du mécanisme mixte et du capital mixte, le Fonds de réforme de la propriété mixte des entreprises d'État chinoises, ainsi que Xiamen C&D Inc., et XMXYG Co., Ltd. et d'autres groupes chinois, ont mené l'investissement dans le certificat international d'actions étrangères émis par GEM. En tant que leader ESG exceptionnel, deuxième producteur mondial de matériaux de base pour batteries électriques et entreprise minière urbaine la plus importante de Chine, GEM a été la première à être cotée sur la SIX et a été soutenue par le capital des fonds pour devenir un leader mondial en Europe, transmettant au monde le concept de développement durable de l'environnement écologique et de l'économie circulaire de la Chine.

Il y a vingt ans, GEM a été fondée sur l'idée de « Green-Eco-Manufacture » (« fabrication verte écologique ») et a mis en avant le concept industriel de « ressources limitées, recyclage illimité ». Nous espérons résoudre la contradiction entre la pénurie de ressources et la détérioration de l'environnement en pratiquant un modèle industriel d'exploitation minière urbaine. Le 22 janvier 2010, GEM a été cotée à la Bourse de Shenzhen en tant que première action minière urbaine de Chine. En 20 ans, avec le soutien du marché des capitaux chinois, GEM a entrepris des activités telles que le recyclage des batteries de téléphones portables, le recyclage des déchets électroniques, le recyclage des véhicules mis au rebut, le recyclage des ressources stratégiques en lithium, cobalt et nickel et, plus tard, le recyclage des batteries électriques et la fabrication de matériaux pour batteries électriques. GEM a construit 16 parcs industriels de recyclage avancés dans 11 provinces et villes de Chine. Son empreinte écologique s'étend sur plus de 900 kilomètres carrés en Chine. GEM a également construit des usines écologiques en Indonésie, en Corée du Sud et en Afrique du Sud. Aujourd'hui, nous avons récupéré et traité plus de 10 % des déchets électroniques de la Chine. La récupération annuelle des ressources en cobalt dépasse 200 % du cobalt initialement extrait en Chine. Elle représente 20 % des ressources mondiales de cobalt récupérées. La récupération annuelle des ressources en nickel représente 8 % de la production initiale de nickel de la Chine. Le recyclage annuel des batteries représente environ 10 % du total des déchets de la Chine. GEM transforme les déchets en produits de haute qualité et entre dans la chaîne du marché international ; 50 % des produits d'outils en carbure cémenté du monde sont fabriqués avec la poudre de cobalt ultrafine de GEM. Plus de 15 % des véhicules à énergie nouvelle équipés de batteries ternaires dans le monde sont chargés avec des matériaux précurseurs ternaires fabriqués par GEM. Au cours des dix dernières années, les activités de GEM ont permis d'éviter l'émission de plus de 2 millions de tonnes de carbone, ce qui équivaut à économiser plus de 3 millions de barils de pétrole et à réduire la déforestation de 3 000 hectares. GEM a contribué à l'édification d'une société du recyclage et à la réduction des gaz à effet de serre en tant qu'entreprise chinoise et est devenue un représentant des entreprises avancées du monde entier pratiquant un développement vert et à faible émission de carbone.

Lors de la cérémonie de célébration de l'offre initiale de certificats internationaux d'actions étrangères organisée conjointement par la Bourse de Shenzhen et la SIX le 28 juillet, M. Xu Kaihua, président du GEM, a salué les efforts pionniers déployés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la Bourse de Shenzhen et la SIX pour que les entreprises chinoises puissent émettre des certificats de dépôt mondiaux. Il a déclaré que les régulateurs des marchés de capitaux chinois et suisses ont démontré au monde entier la rapidité du train à grande vitesse et la puissance de la coopération dans l'émission et l'examen du projet de certificats internationaux d'actions étrangères des entreprises chinoises et qu'ils allumeront la passion des entreprises chinoises pour la mondialisation.

GEM promet à ses investisseurs mondiaux de mettre en œuvre les règles de gestion de la SIX, d'adhérer à son intégrité opérationnelle, de protéger les droits et intérêts des actionnaires, de promouvoir la coopération ESG dans la chaîne industrielle mondiale et d'aider le monde à recycler pour l'avenir, en réalisant la contribution verte des entreprises chinoises à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre et en créant une valeur verte et de bons rendements pour les investisseurs internationaux.

GEM estime qu'en se situant à l'intersection des changements industriels mondiaux, le monde se dirige vers la neutralité carbone. Le vert est devenu la couleur de fond du développement mondial. La neutralité carbone est devenue le nouveau canal de développement du monde.

Ce n'est qu'en s'internationalisant que les entreprises chinoises pourront partager les grandes opportunités de la croissance écologique.

En tant qu'entreprise verte leader dans l'exploitation minière urbaine en Chine, GEM saisira l'avenir brillant de l'ère écologique et utilisera la puissance du marché mondial des capitaux pour étendre l'industrie écologique de la Chine au monde entier. GEM et les investisseurs mondiaux se donnent la main pour préparer des événements « neutralité carbone », avec un enthousiasme passionné, afin de naviguer vers un avenir écologique !

