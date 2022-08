Met grote passie samen een groene toekomst tegemoet

GEM Global Depositary Receipts (GDR) met succes genoteerd aan de Swiss Exchange (SIX)

SHENZHEN, China, 1 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Sinds 21:00 u. Beijing tijd op 28 juli (15:00 u. Zürich lokale tijd), is de Global Depositary Receipt (GDR) van GEM officieel genoteerd aan de SIX (Swiss Stock Exchange). Na de herziening van de China Securities Regulatory Commission (CSRC) van de 'China-Europe Access'-regels en de uitbreiding van de toepassingssfeer, werd GEM een van de eerste twee beursgenoteerde bedrijven op de Shenzhen Stock Exchange die met de uitgifte van GDR-projecten en de eerste aan de Chinese notering genoteerde onderneming met succes GDR-projecten op SIX.

Volgens de aankondiging van GEM, heeft het bedrijf een book-run aanbod van 31.002.500 GDR's op de SIX afgerond op 12,28 dollar per GDR, en 381 miljoen dollar opgehaald. GEM heeft in de eerste fase gebruik gemaakt van de overtallige allocatierechten van een wereldwijde coördinator en van de organisatie van de prijsstabilisatie in de eerste reeks van Zwitserse GDR-bedrijven. GEM heeft de release aan het hoge eind van het release-bereik exclusief en met succes afgerond.

Investeerders van meer dan 50 instituten over de hele wereld hebben op het aanbod van de GDR geabonneerd en de vraag was zeer groot; het inlegbedrag is 261% van het uitgegeven bedrag. De buitenlandse instellingen maken 52,5% van de abonnees uit. Het resultaat van de uitgifte toont de ondersteuning en erkenning van wereldwijde investeerders voor de groene industrie van GEM. Het aangetrokken kapitaal zal worden geïnvesteerd in het Europese accurecycling en nieuwe energiematerialenproductieproject van GEM en het nikkelgrondstofproject van Indonesië. Het project zal voldoen aan de eisen van de nieuwe wetgeving van de Europese Unie op het gebied van accu's en aan de behoeften van nieuwe ontwikkeling van de energie in Europa, met het oog op de snelle invoering van GEM op de Europese markt voor nieuwe energie-industrie. Als gevolg daarvan zal GEM de kracht van de Europese kapitaalmarkten gebruiken om deze groene industrie snel uit te breiden van China naar de wereld.

Als een belangrijke beoefenaar van gemengd mechanisme en gemengd kapitaal, heeft China's staatsbedrijf Enterprise Mixed Ownership Reform Fund, samen met Xiamen C&D Inc., XMXYG Co.,Ltd. en andere Chinese groepen, de investering in door GEM uitgegeven GDR aangevoerd. Als een uitstekende ESG-leider, 's werelds op een na grootste producent van kernmaterialen voor energiebatterijen en de belangrijkste stedelijke mijnbouwonderneming in China, werd GEM als eerste aan de SIX genoteerd en werd het ondersteund door kapitaal uit de fondsen om uit te groeien tot een wereldleider in Europa, om het concept van duurzame ontwikkeling van China's ecologische omgeving en circulaire economie aan de wereld over te brengen.

Twintig jaar geleden is GEM opgericht op basis van het idee van 'groene Eco-productie ' en heeft het het industriële concept 'beperkte hulpbronnen, onbeperkte recycling' geïntroduceerd.' We hopen de tegenstelling tussen het tekort aan hulpbronnen en de achteruitgang van het milieu op te lossen door een industrieel model van de stedelijke mijnbouw te hanteren. Op 22 januari 2010 werd GEM aan de Shenzhen Stock Exchange genoteerd als het eerste stedelijke mijnbouwbedrijf van China. In 20 jaar heeft GEM met de ondersteuning van de kapitaalmarkt activiteiten in China ontplooid, waaronder het recyclen van batterijen voor mobiele telefoons, het recyclen van elektronisch afval, het recyclen van afgedankte voertuigen, het recyclen van de strategische bronnen van lithium-kobalt-nikkel en later het recyclen van accu's en de productie van accumaterialen, heeft GEM 16 geavanceerde recyclingindustrieparken in 11 provincies en steden in China gebouwd. De groene voetafdruk beslaat meer dan 900 vierkante kilometer in China. GEM heeft ook groene fabrieken gebouwd in Indonesië, Zuid-Korea en Zuid-Afrika. Nu hebben we meer dan 10 procent van het elektronische afval van China teruggewonnen en verwerkt. Het jaarlijkse herstel van de kobaltbronnen bedraagt meer dan 200% van de oorspronkelijke kobaltwinning in China. Het is goed voor 20% van de wereldwijde kobaltmiddelen die zijn teruggewonnen. De jaarlijkse terugwinning van nikkel is goed voor 8% van de oorspronkelijke nikkelproductie in China; de jaarlijkse recycling van batterijen is goed voor ongeveer 10% van het totale afval van China. GEM maakt van afval kwaliteitsproducten en komt de internationale marktketen binnen; 50% van 's werelds gecementeerde carbide-gereedschapproducten is gemaakt van het ultrafijne kobaltpoeder van GEM. Meer dan 15% van 's werelds nieuwe energievoertuigen met ternaire stroombatterijen worden geladen met ternaire precursor 'kern'-materialen die door GEM worden geproduceerd. In de afgelopen 10 jaar hebben de activiteiten van GEM meer dan 2 miljoen ton aan koolstofuitstoot voorkomen, wat neerkomt op een besparing van meer dan 3 miljoen vaten olie en een verminderen van de ontbossing met 3.000 hectare. GEM heeft bijgedragen aan het opbouwen van een recyclingmaatschappij en het verminderen van het broeikaseffect als Chinese onderneming en is een vertegenwoordiger geworden van 's werelds geavanceerde bedrijven met een groene en koolstofarme ontwikkeling.

Op de GDR IPO-viering die op 28 juli gezamenlijk door de Shenzhen Stock Exchange en SIX werd gehouden, prees dhr. Xu Kaihua, voorzitter van GEM, de toonaangevende inspanningen van de China Securities Regulatory Commission, de Shenzhen Stock Exchange, en SIX om Chinese bedrijven GDR uit te laten geven. Hij zei dat de Chinese en Zwitserse kapitaalmarkt toezichthouders de snelheid van hogesnelheidstreinen en de kracht van samenwerking aan de wereld hebben laten zien in de uitgifte en de herziening van het GDR-project van de Chinese ondernemingen en dat het de de passie van Chinese bedrijven om wereldwijd actief te worden zal ontsteken!

GEM belooft aan zijn wereldwijde investeerders om de beheersregels van SIX te implementeren, zich te houden aan de operationele integriteit, de rechten en belangen van aandeelhouders te beschermen, de samenwerking met ESG in de wereldwijde industriële keten te bevorderen en de wereld in de toekomst te helpen met recyclen, de groene bijdrage van Chinese bedrijven aan het verminderen van wereldwijde broeikasgasemissies te realiseren en groene waarde en goede rendementen te creëren voor internationale investeerders.

GEM is van mening dat de wereld zich op het kruispunt van mondiale industriële veranderingen bevindt; de wereld beweegt zich in de richting van CO2-neutraliteit. Groen is de achtergrondkleur van de ontwikkeling van de wereld geworden. CO2-neutraliteit is het nieuwe ontwikkelingskanaal van de wereld geworden.

Alleen door mondiaal te opereren, kunnen Chinese bedrijven de grote kansen van groene groei delen.

Als toonaangevende groene onderneming in de stedelijke mijnbouw in China, zal GEM de heldere toekomst van het groene tijdperk grijpen en de kracht van de wereldwijde kapitaalmarkt gebruiken om de groene industrie van China naar de wereld te uitbreiden. GEM en wereldwijde investeerders slaan de handen ineen om een pot 'CO2-neutraliteit' te verwarmen, samen te drinken, met gepassioneerd enthousiasme en een groene toekomst tegemoet te gaan!

