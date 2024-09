Avec l'appui de Manulife, Serverfarm acquiert deux centres de données offrant une nouvelle capacité potentielle de plus de 500 MW sur le marché de Houston.

Grâce à l'expertise de Serverfarm en matière de réutilisation adaptative, de modernisation des infrastructures et de redéveloppement durable, HOU1 et HOU2 seront rapidement développés pour répondre au marché mal desservi et à forte demande de Houston avec une capacité de centre de données à grande échelle. La première phase de l'un des campus est pré-louée à un gros client, et les deux campus suscitent un vif intérêt de la part d'entreprises de grande taille et d'autres sociétés technologiques.

« L'approche innovante de Serverfarm pour fournir une capacité à court terme répond directement aux besoins hyper-échelle des clients d'une manière durable et pérenne. Notre implantation à Houston est notre plus gros investissement dans un centre de données à ce jour, ce qui démontre notre volonté constante de répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Avner Papouchado, PDG de Serverfarm.

Houston est la 7e plus grande économie métropolitaine des États-Unis. Elle compte 7,3 millions d'habitants et affiche un PIB de plus de 630 milliards de dollars. Grâce à sa situation centrale, à sa main-d'œuvre qualifiée, à son infrastructure énergétique et à un environnement réglementaire et fiscal favorable aux entreprises, Houston et la région élargie du Texas sont à la pointe de la transformation numérique et énergétique.

Le centre de données HOU1 de Serverfarm a une capacité actuelle de 350 000 pieds carrés avec une visibilité directe sur 410 MW de capacité client. Le campus du centre de données HOU2 s'étend sur près d'un demi-million de pieds carrés dans deux bâtiments avec une capacité client sécurisée pour évoluer jusqu'à 100 MW en utilisant l'énergie disponible du réseau existant. Le plan de développement par étapes de Serverfarm pour les sites est axé sur l'optimisation de la capacité dans les bâtiments des centres de données existants avant l'expansion future. Les sites ont une superficie combinée de 250 acres et les deux campus ont des sous-stations sur place avec une capacité disponible inutilisée, ce qui place Serverfarm dans une position unique pour desservir la région métropolitaine de Houston à une échelle jamais vue auparavant.

« Cette acquisition représente une occasion de transformation pour Serverfarm et démontre ses solides capacités de développement et son aptitude à offrir une mise en marché rapide à des clients de grande envergure dans des emplacements métropolitains de premier ordre », a déclaré Recep Kendircioglu, chef mondial des infrastructures, Gestion des placements Manulife. « Nous soutenons fortement les opportunités qui renforcent la position sur le marché des entreprises de notre portefeuille et nous nous réjouissons de l'acquisition de ces deux centres de données qui renforcent la présence de Serverfarm aux États-Unis ».

Serverfarm est une plateforme de centres de données multirégionale bien établie qui fournit des solutions de centres de données à des clients clés dans les domaines de l'hyperscale, du webscale, de la technologie et des réseaux. Ces solutions pour centres de données incluent la colocation, la conception des centres de donnéeset la gestion de l'infrastructure informatique, par le biais d'InCommand DMaaS, la technologie propriétaire de Serverfarm. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site serverfarmllc.com

Manulife Investment Management est la marque du secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs à l'échelle mondiale de Manulife Financial Corporation. Notre mission est de faciliter les décisions et d'améliorer les conditions de vie en donnant aux investisseurs les moyens d'assurer un avenir meilleur. Au service de plus de 19 millions de particuliers, d'institutions et d'affiliés à des régimes de retraite, nous pensons que notre présence mondiale, nos activités complémentaires et la solidité de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à tirer parti des tendances mondiales émergentes d'aujourd'hui. Nous offrons à nos clients l'accès à des solutions d'investissement public et privé en matière d'actions, de titres à revenu fixe, d'actifs multiples, de stratégies alternatives et de stratégies liées au développement durable, telles que le capital naturel, afin de les aider à prendre des décisions financières plus éclairées et à atteindre leurs objectifs en matière d'investissement. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site manulifeim.com.

* Manulife Infrastructure Fund II est fermé et n'est plus ouvert à la souscription.

