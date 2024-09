Die von Manulife unterstützte Serverfarm erwirbt zwei Rechenzentren, die mehr als 500 MW an neuer potenzieller Kapazität auf dem Houstoner Markt bieten

Dank der Expertise von Serverfarm in den Bereichen adaptive Wiederverwendung, Infrastrukturmodernisierung und nachhaltige Neuentwicklung werden HOU1 und HOU2 schnell skalieren, um den unterversorgten, stark nachgefragten Markt in Houston mit Hyperscale-Rechenzentrumskapazitäten zu versorgen. Die erste Phase des einen Campus ist an einen Großkunden vorvermietet, und beide Campusse stoßen auf reges Interesse bei Hyperscalern und anderen Technologieunternehmen.

„Der innovative Ansatz von Serverfarm zur Bereitstellung kurzfristiger Kapazitäten adressiert direkt die Anforderungen von Hyperscale-Kunden auf nachhaltige und zukunftssichere Weise. Unser Einstieg in Houston ist unsere bisher größte Investition in ein Rechenzentrum und zeigt, dass wir uns weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren", sagte Avner Papouchado, Geschäftsführer von Serverfarm.

Houston rangiert auf Platz 7 der größten US-Metropolen mit 7,3 Millionen Einwohnern und einem BIP von über 630 Milliarden Dollar. Dank der zentralen Lage, der qualifizierten Arbeitskräfte, der Energieinfrastruktur und der unternehmensfreundlichen Vorschriften und steuerlichen Rahmenbedingungen sind Houston und der Großraum Texas führend in der digitalen und energetischen Transformation.

Das Rechenzentrum von Serverfarm in HOU1 verfügt derzeit über eine Kapazität von 350.000 Quadratfuß mit Sichtkontakt zu 410 MW Kundenkapazität. Der HOU2-Rechenzentrumscampus erstreckt sich über fast eine halbe Million Quadratmeter in zwei Gebäuden mit einer gesicherten Kundenkapazität von bis zu 100 Megawatt (MW) unter Nutzung des vorhandenen Netzstroms. Der stufenweise Entwicklungsplan von Serverfarm für die Standorte konzentriert sich auf die Maximierung der Kapazität innerhalb der bestehenden Gebäudehülle des Rechenzentrums, bevor eine zukünftige Erweiterung erfolgt. Die Standorte haben zusammen eine Fläche von 250 Acres, und beide Standorte verfügen über eigene Umspannwerke mit ungenutzter Kapazität, die Serverfarm in die Lage versetzen, den Großraum Houston in einem bisher nicht gekannten Umfang zu versorgen.

„Diese Akquisition stellt eine große Chance für Serverfarm dar und demonstriert die starken Entwicklungskapazitäten und die Fähigkeit, Hyperscale-Kunden in erstklassigen Metro-Lagen eine schnelle Marktreife zu bieten", sagte Recep Kendircioglu, Globaler Leiter für Infrastruktur, Manulife Investment Management. „Wir unterstützen nachdrücklich Gelegenheiten, die die Marktposition unserer Portfoliounternehmen stärken, und freuen uns über den Erwerb dieser beiden Rechenzentren, die die Präsenz von Serverfarm in den Vereinigten Staaten verstärken."

Informationen zu Serverfarm

Serverfarm ist eine etablierte, überregionale Rechenzentrumsplattform, die Rechenzentrumslösungen für wichtige Hyperscale-, Webscale-, Technologie- und Netzwerkkunden anbietet. Diese Rechenzentrumslösungen umfassen Colocation, Data Center Design und IT Infrastructure Management, durch Serverfarm's proprietäre InCommand DMaaS Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter serverfarmllc.com

Informationen Manulife Investment Management

Manulife Investment Management ist die Marke für das globale Vermögens- und Asset-Management-Segment der Manulife Financial Corporation. Unser Ziel ist es, Entscheidungen zu erleichtern und das Leben besser zu machen, indem wir Anlegern die Möglichkeit geben, für eine bessere Zukunft zu sorgen. Wir betreuen mehr als 19 Millionen Privatpersonen, Institutionen und Mitglieder von Pensionsplänen und sind davon überzeugt, dass unsere globale Reichweite, unsere komplementären Geschäftsbereiche und die Stärke unserer Muttergesellschaft uns in die Lage versetzen, Anlegern dabei zu helfen, von den aufkommenden globalen Trends zu profitieren. Wir bieten unseren Kunden Zugang zu öffentlichen und privaten Anlagelösungen in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi-Asset-Anlagen, alternative Anlagen und nachhaltigkeitsbezogene Strategien, wie z. B. Naturkapital, damit sie fundiertere Finanzentscheidungen treffen und ihre Anlageziele erreichen können. Nicht alle Angebote sind in allen Rechtsordnungen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter manulifeim.com.

* Der Manulife Infrastructure Fund II ist geschlossen und steht nicht mehr zur Zeichnung offen.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1003849/ServerFarm_Logo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2502300/Serverfarm_HOU1_Hockley_Data_Center_aerial.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2502301/Serverfarm_HOU2_Houston_Data_Center.jpg