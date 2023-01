Avec le lancement du protocole de prêt décentralisé, Flux Finance cherche à soutenir les bons du Trésor américain tokenisés d'Ondo Finance

ROAD TOWN, Îles Vierges britanniques, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Flux Finance ( https://fluxfinance.com/ ) publie un protocole de prêt décentralisé qui peut prendre en charge à la fois les cryptoactifs sans autorisation et les titres tokénisés avec restrictions de transfert.

Flux Finance suit un modèle peer-to-pool et est conçu pour toujours donner une estimation du taux prêt-emprunt, garantissant une liquidité constante. Flux est une évolution des protocoles de prêt DeFi antérieurs tels que Compound et Aave, qui facilitent les prêts contre des garanties en cryptomonnaie pure, comme BTC et ETH par exemple, et qui ont fonctionné sans problème malgré une année 2022 tumultueuse et alors que les prêteurs centralisés s'effondraient. Flux apporte quelques modifications à ces protocoles afin de prendre en charge la garantie autorisée de manière conforme. Ce faisant, Flux espère intégrer en garantie des titres tokenisés et d'autres actifs du monde réel, qui offrent actuellement des rendements ajustés au risque supérieurs avec plus de liquidité que les cryptoactifs natifs.

Flux a été développé par Ondo Finance, une société américaine de développement de logiciels et de gestion d'actifs. Ondo Finance a également développé les jetons ONDO, qui seront utilisés pour administrer Flux Finance. Les détenteurs de jetons ONDO voteront pour sélectionner les actifs pris en charge et les paramètres pertinents pour les marchés initiaux sur Flux. L'une des propositions en attente comprend le soutien des cryptomonnaies stables telles que l'USDC et le DAI, ainsi que de l'OUSG, une exposition tokénisée aux bons du Trésor américain qui vient d'être lancée par Ondo Finance . Si le vote passe, les investisseurs pourront prêter des cryptomonnaies stables en échange de bons du Trésor américain et, d'un autre côté, augmenter leur exposition aux bons du Trésor.

Flux est lancé à un moment où les taux de rendement sur la chaîne sont très faibles – de 1 % à 2 % par an pour Compound, Aave et Curve – tandis que les taux de rendement des bons du Trésor américain devraient bientôt dépasser les 5 %. En cas de succès, le fait que Flux et d'autres protocoles interfacent avec des titres tokenisés pourrait aider à combler cet écart.

La mission de Flux Finance est de promouvoir un système financier plus transparent et ouvert grâce à l'utilisation de la technologie blockchain.

