Avec quatre médicaments innovants lancés en trois ans, le Simcere Pharmaceutical Group, coté à la HKEX, est sur la bonne voie pour créer une société pharmaceutique mondiale axée sur l'innovation

– Les revenus générés à partir des médicaments novateurs représentaient plus de 65 % des revenus totaux

– Les revenus totaux de Simcere et les revenus provenant des médicaments novateurs ont atteint des sommets records.

NANJING, Chine, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, Simcere Pharmaceutical (2096.HK) a dévoilé les derniers progrès réalisés dans le domaine de la recherche et du développement (R et D) et les activités commerciales de l'entreprise lors de sa première journée des investisseurs, organisée sous le thème « «mettre l'accent sur de nouveaux produits plus efficaces à valeur clinique différenciée » à Hong Kong. L'événement a attiré plus de 500 investisseurs et analystes qui avaient hâte d'en apprendre davantage sur l'innovation au sein du groupe pharmaceutique.

En 2022, le montant total de toutes les sociétés pharmaceutiques cotées à la Bourse de Hong Kong (HKEX) investi dans la R et D a atteint 34 milliards de yuans. L'augmentation considérable des investissements en R et D a soulevé des préoccupations quant à l'efficacité de la R et D dans l'industrie. Par rapport à ses homologues, Simcere a réalisé des réalisations remarquables. Ses trois médicaments novateurs clés, à savoir Sanbexin®, COSELA® et XIANNUOXIN, la pilule orale contre la COVID-19 ciblant la protéase de type 3C récemment approuvée pour laquelle l'entreprise a investi environ 1,1 milliard de yuans pour le développement, apportent plus d'options thérapeutiques révolutionnaires sur le marché. Le portefeuille de produits axés sur le système nerveux central représenté par Sanbexin a réalisé un chiffre d'affaires de 2,267 milliards de yuans en 2022. Les investisseurs et les analystes ont applaudi Simcere pour l'innovation et l'efficacité du service de R et D de la société à mettre des médicaments sur le marché. Il témoigne également de sa valeur d'investissement à long terme.

Selon Ren Jinsheng, PDG de Simcere, au cours des trois prochaines années, la société connaîtra une croissance annuelle rapide des ventes, une croissance annuelle des bénéfices et une plus grande proportion des revenus provenant de médicaments innovants.

Zhou Gaobo, directeur des investissements, a déclaré qu'après avoir été inscrite à la HKEX, Simcere a gagné un élan considérable en matière d'innovation et de transformation, en lançant quatre médicaments innovants mondiaux les uns après les autres au cours des trois dernières années. Son portefeuille de projets de R et D a également connu une augmentation impressionnante du nombre de projets, passant de seulement 10 actifs en phase I en 2020 à 6 médicaments prometteurs en phase III, 2 à la phase II, 10 à la phase I et plus de 40 à la phase préclinique.

Simcere est fière de ses produits solides développés sur le fond de la science rigoureuse et de la collaboration. Les réalisations récentes incluent : Sanbexin, le seul médicament pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux lancé en Chine depuis 2015; Envafolimab, le premier et le seul médicament administré par voie sous-cutanée au monde à base d'anticorps PD-L1 actuellement approuvé; et Cosela, le premier médicament novateur au monde pour la myéloprotection multilignée administré avant la chimiothérapie aux patients atteints de cancer.

