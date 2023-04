Vier innovatieve geneesmiddelen gelanceerd in drie jaar, HKEX-beursgenoteerde Simcere Pharmaceutical Group is op weg naar de bouw van een door innovatie gedreven, wereldwijd, farmaceutisch bedrijf

-De omzet van innovatieve geneesmiddelen was goed voor meer dan 65% van de totale omzet

-De totale omzet van Simcere en de omzet uit innovatieve geneesmiddelen bereikten recordhoogtes.

NANJING, China, 25 april 2023 /PRNewswire/ -- Op 18 april maakte Simcere Pharmaceutical (2096.HK) de laatste vorderingen bekend op het gebied van R&D en bedrijfsvoering op zijn eerste Investor Day in Hong Kong met als thema "Focus op effectievere nieuwe producten met gedifferentieerde klinische waarde". Het evenement trok meer dan 500 investeerders en analisten die graag meer wilden horen over de innovatie bij de farmaceutische groep.

In 2022 hebben alle aan de HKEX genoteerde farmaceutische bedrijven in totaal 34 miljard yuan in R&D geïnvesteerd. De aanzienlijke toename van de investeringen in R&D heeft geleid tot bezorgdheid over de efficiëntie van R&D in de industrie. In vergelijking met zijn tegenhangers heeft Simcere opmerkelijke prestaties geleverd. De drie belangrijkste innovatieve geneesmiddelen van het bedrijf, namelijk Sanbexin®, COSELA® en XIANNUOXIN, de onlangs goedgekeurde orale 3CL gerichte pil voor COVID-19-infectie waarvoor het bedrijf voor de ontwikkeling ervan ongeveer 1,1 miljard yuan heeft geïnvesteerd, zorgen voor meer baanbrekende behandelmogelijkheden. De productportefeuille ten aanzien van het centrale zenuwstelsel, vertegenwoordigd door Sanbexin, behaalde een omzet van 2,267 miljard yuan in 2022. Beleggers en analisten juichten Simcere toe vanwege de innovatie van het bedrijf en de efficiëntie waarmee de R&D-afdeling geneesmiddelen op de markt kan brengen. Het getuigt ook van zijn investeringswaarde op lange termijn.

Volgens Ren Jinsheng, voorzitter en CEO van Simcere, zal het bedrijf in de komende drie jaar een snelle, jaarlijkse omzetgroei, een grotere jaarlijkse winstgroei en een groter aandeel van de inkomsten uit innovatieve geneesmiddelen zien.

Zhou Gaobo, Chief Investment Officer, zei dat Simcere na de beursnotering aan de HKEX een aanzienlijke impuls heeft gegeven aan innovatie en transformatie en in de afgelopen drie jaar het ene na de andere wereldwijde, innovatieve medicijn heeft gelanceerd. Binnen R&D heeft het bedrijf ook een indrukwekkende toename van het aantal projecten gekend, van slechts 10 activa in Fase I in 2020 tot zes veelbelovende geneesmiddelen in Fase III, twee in Fase II, 10 in Fase I en meer dan 40 in de preklinische fase.

Simcere is trots op zijn sterke pijplijn die tot stand gekomen is op basis van rigoureuze wetenschap en samenwerking. Recente realisaties zijn onder andere: Sanbexin, het enige geneesmiddel voor de behandeling van beroertes dat sinds 2015 in China is gelanceerd; Envafolimab, 's werelds eerste en enige goedgekeurde, subcutane geneesmiddel op basis van PD-L1-antilichamen; en Cosela, 's werelds eerste innovatieve geneesmiddel voor meerlagige myeloprotectie dat wordt toegediend voordat patiënten met kanker chemotherapie krijgen.

