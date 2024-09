Averna fête 25 ans d'innovation dans le domaine des tests et du contrôle qualité

De 3 à 1 200 employés, Averna est passé du statut de leader local à celui de chef de file mondial des tests et de la qualité.

MONTRÉAL, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Averna célèbre aujourd'hui son 25e anniversaire en tant que fournisseur mondial de premier plan de solutions de test, de mesure et de qualité. Créé en 1999 par une équipe de trois personnes à Montréal, au Québec, Averna n'a cessé de se développer et compte aujourd'hui plus de 1 200 employés répartis dans 11 pays.

La croissance impressionnante d'Averna peut être attribuée non seulement à des acquisitions d'entreprises stratégiques, mais aussi au dévouement et à l'expertise de sa main-d'œuvre diversifiée et très qualifiée. Averna a récemment ouvert de nouveaux bureaux en Allemagne, en République tchèque, au Japon, en Chine, en Inde, au Vietnam et dans la Silicon Valley, et continue de renforcer sa présence mondiale.

« Lorsque j'ai créé cette entreprise il y a 25 ans, je n'aurais jamais imaginé tout le chemin incroyable que nous avons parcouru jusqu'à aujourd'hui », déclare Adil Lahlou, l'un des cofondateurs d'Averna. « Averna a commencé par relever le défi de trouver les moyens les plus efficaces de résoudre les problèmes de produits de nos clients. En repensant au succès que nous avons rencontré, même au cours des cinq dernières années, il est clair que la priorité donnée aux besoins de nos clients est la bonne approche. »

La position unique d'Averna peut être attribuée à la fois à son empreinte mondiale et à l'étendue de son expertise. Avec des compétences dans les domaines de l'automatisation des tests, de la vision industrielle, de la RF et des micro-ondes, de la fibre optique et de la robotique, la société a mis au point des milliers de solutions personnalisées pour des applications mixtes dans tous les secteurs d'activité.

François Rainville, président et chef de la direction d'Averna, souligne : « L'engagement indéfectible de nos employés en faveur de l'innovation et de la satisfaction client nous permet d'évoluer continuellement et de relever les nouveaux défis de nos clients. Cette confiance et ce dévouement ont joué un rôle essentiel dans notre croissance. Et d'ajouter : « Averna se démarque par sa volonté de toujours garder une longueur d'avance sur les défis de ses clients. Je crois que c'est la raison pour laquelle ils continuent à nous faire confiance, année après année. Au côté d'Averna, ils obtiennent les résultats escomptés tout en restant concentrés sur leur activité ».

Aujourd'hui, les employés d'Averna célèbrent ce nouveau jalon dans tous les bureaux du monde et préparent les 25 prochaines années !

À propos d'Averna

En tant qu'intégrateur mondial de solutions de test et de qualité, Averna travaille en partenariat avec des concepteurs de produits, des développeurs et des équipementiers pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, à accélérer la commercialisation et à protéger leurs marques. Créé en 1999, Averna offre une expertise spécialisée et des solutions innovantes en matière de test, d'inspection par vision, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels à ses clients des secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique grand public, de l'énergie, de l'industrie, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, des semiconducteurs, des télécommunications et plus encore. Averna possède des bureaux dans le monde entier et de nombreuses certifications industrielles, comme ISO 9001:2015 et l'enregistrement ITAR. www.averna.com

© Copyright 2024 Averna. Tous droits réservés. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Averna est une marque déposée d'Averna Technologies.

Contact avec les médias

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506450/Averna_Technologies_Inc__Averna_Celebrates_25_Years_of_Test_and.jpg