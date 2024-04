Averna kündigt die Übernahme des Anbieters von automatisierten Testlösungen ELCOM, a. s. an

Mit mehr als 150 neuen Mitarbeitern erweitert diese Übernahme die Kapazitäten in den Bereichen Leistungselektronik, maschinelles Sehen, Messung und Analyse von Stromnetzen und Industrieautomatisierung erheblich.

MONTREAL, 9. April 2024 /PRNewswire/ -- Averna, ein weltweit führender Anbieter von Test- und Qualitätslösungen, gab die Übernahme von ELCOM, a. s. und Tochtergesellschaften bekannt. ELCOM ist ein renommiertes Unternehmen in den Bereichen Prüf- und Messtechnik, Energietechnik und industrielle Automatisierung.

François Rainville, Präsident und CEO von Averna, sagte in einer Erklärung zur Übernahme: "Wir freuen uns, ELCOM in der Averna-Familie willkommen zu heißen. Ihr Fachwissen und ihre strategische Positionierung in den Bereichen Automotil/EV, Energie und maschinelle Bildverarbeitung sind eine perfekte Ergänzung zu unseren eigenen. Die vielfältigen Fähigkeiten der mehr als 150 neuen Mitarbeiter werden dem weltweiten Kundenstamm von Averna zugute kommen.

Die Übernahme von ELCOM, zu der auch die Tochtergesellschaften RH-Tech s.r.o. und ELTIA s.r.o. gehören, zielt darauf ab, die außergewöhnlichen Talente und Ressourcen der gut etablierten Teams von ELCOM zu nutzen. Mit ihrem qualifizierten Management und ihrer technischen Stärke entspricht dieser Zusammenschluss der langfristigen Vision von Averna, den Bedarf seiner Kunden an automatisierten Tests auf globaler Ebene zu decken.

"Der Zusammenschluss mit Averna bietet spannende Möglichkeiten für Wachstum und Innovation", sagte Dr. Daniel Kaminsky, ehemaliger Präsident und Vorstandsvorsitzender von ELCOM und jetzt Vizepräsident von Averna Czech Republic. "Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsamen Werte und Anstrengungen unseren jeweiligen Unternehmen und Kunden zugute kommen werden."

Dr. Kaminsky und wichtige Mitglieder des ELCOM-Managementteams sind nun Aktionäre von Averna und werden aktiv zum Wachstum des Unternehmens beitragen.

"Als Mehrheitsaktionär von ELCOM seit 2018 haben wir das Führungsteam von ELCOM beim Übergang von einem gründergeführten Unternehmen zu einem agilen Konzern sowie bei der Umsetzung der Wachstumspläne, einschließlich erfolgreicher Akquisitionen, unterstützt", sagte Ondrej Benacek, Managing Partner bei CEIP. "Nach Abschluss unserer Arbeit ist Averna als strategischer Akteur auf der nächsten Ebene eine ideale Ergänzung für ELCOM und seine Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass ELCOM nun Teil eines weltweit führenden Unternehmens wird und seinen Erfolgskurs fortsetzen kann."

Mit mehr als 575 Mitarbeitern weltweit festigt Averna seine Position als führender globaler Integrator von Prüftechniklösungen für Hersteller von Automobilen/Transport, medizinischen Geräten/Pharma, Unterhaltungselektronik und Industrieprodukten.

