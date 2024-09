Averna lance Proligent™ Cloud pour une analyse simplifiée et rationalisée des données de test sans matériel supplémentaire

Ce dernier-né de la famille Proligent™ offre une analyse des données de test dès la sortie de la boîte

MONTRÉAL, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Averna, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de test et de qualité, a annoncé la sortie de Proligent™ Cloud, le dernier ajout à sa famille de logiciels de gestion de données Proligent™, leader sur le marché. Proligent™ permet aux fabricants de disposer d'un aperçu centralisé et convivial des données afin d'optimiser les performances des lignes de production et d'assurer une qualité constante des produits.

Proligent™ Cloud s'appuie sur le succès de ses prédécesseurs, Analytics et QuickView, offrant une solution à la fois puissante et intuitive pour la collecte, l'analyse et le reporting des données de test directement depuis la ligne de production.

« Dans toute la gamme de produits Proligent™, nous nous engageons à donner aux fabricants les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur les données et atteindre l'excellence opérationnelle », a déclaré Matt Jecz, directeur de l'innovation chez Averna. « Avec Cloud, nous cherchons spécifiquement à simplifier le processus pour toutes les parties concernées. Le produit dispose de fonctionnalités intuitives et prêtes à l'emploi, permet une intégration rationalisée et son modèle de tarification simple et abordable. »

Conçu pour les installations de fabrication de petite et moyenne taille, Proligent™ Cloud est idéal pour la conception, l'introduction de nouveaux produits (New Product Introduction, NPI) et la production. Principales caractéristiques :

Collecte centralisée des données sans matériel supplémentaire.

Tarification claire avec une structure simple de type paiement à l'utilisation.

Installation facile minimisant l'implication des services informatiques.

Intégration transparente avec les environnements de test existants, y compris Averna Launch et NI TestStand.

Rapports standard de mesures d'essai, y compris : Cpk (indice d'aptitude des procédés), étapes les plus ratées, rendement, tendances des mesures.

Tableau de bord OEE pour surveiller et comprendre la qualité, les performances et la disponibilité.

En simplifiant la gestion des données et en fournissant des informations claires et exploitables, Proligent™ Cloud aide les fabricants à optimiser leurs processus de production, à améliorer la qualité de leurs produits et, en fin de compte, à acquérir un avantage concurrentiel.

Pour plus d'informations sur Averna ou l'un de ses produits, veuillez consulter le site web.

À propos d'Averna

En tant qu'intégrateur mondial de solutions de test et de qualité, Averna travaille en partenariat avec des concepteurs de produits, des développeurs et des équipementiers pour les aider à améliorer la qualité de leurs produits, à accélérer la mise sur le marché et à protéger leurs marques. Fondée en 1999, Averna offre une expertise spécialisée et des solutions innovantes en matière de test, d'inspection visuelle, d'assemblage de précision et d'automatisation qui apportent des avantages techniques, financiers et commerciaux substantiels aux clients des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, des biens de consommation, de l'énergie, de l'industrie, des dispositifs médicaux et des sciences de la vie, des semi-conducteurs, des télécommunications et autres. Averna dispose des bureaux dans le monde entier, est détentrice de nombreuses certifications industrielles telles que la certification ISO 9001:2015 et a été enregistrée ITAR. www.averna.com

Copyright 2024 Averna. Tous droits réservés. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Averna est une marque déposée d'Averna Technologies.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505347/Averna_Technologies_Inc__Averna_Launches_Proligent__Cloud_for_Si.jpg