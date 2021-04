Avianca designa a CellPoint Digital para su ambicioso proyecto de orquestación de pagos

CellPoint Digital se encarga de ofrecer una solución de orquestación de pagos que cambiará las reglas de juego en todos los canales de todos los mercados para la aerolínea líder de Latinoamérica.

MIAMI, 6 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Avianca, la aerolínea comercial más antigua del mundo, se ha asociado con CellPoint Digital para mejorar la experiencia del cliente al comprar servicios y optimizar los pagos en toda su operación global. Este proyecto de orquestación de pagos es uno de los más ambiciosos emprendidos por una aerolínea hasta la fecha y también abordará las complejidades específicas de los pagos en Latinoamérica.

Al utilizar su POP, o plataforma de orquestación de pagos, líder conocida como Velocity, CellPoint Digital montará y gestionará un ecosistema de pagos exclusivo para Avianca para facilitar el proceso de pago de nuestros clientes y simplificar los procesos internos. Más de cinco proveedores de servicios de pago, más de 40 compradores y más de 40 métodos de pago estarán totalmente integrados, lo que permitirá pagos sin problemas en todo el mundo. Velocity permitirá a Avianca implementar más de 25 métodos de pago nuevos, incluyendo billeteras electrónicas globales con opciones específicas para Latinoamérica, además de nuevas opciones europeas para ofrecer a nuestros clientes una variedad de opciones.

La implementación de Velocity reemplazará varias soluciones de pago actuales por una sola plataforma, lo que acelerará radicalmente su tiempo de llegada al mercado para nuevos compradores y métodos de pago, y automatizará procesos de respaldo clave como el reembolso y la conciliación. Todas las transacciones se manejan dinámicamente para ahorrar costos y garantizar la tasa de rechazo más baja. Las transacciones con fallos o rechazadas son reintentadas automáticamente a través de una ruta alternativa para maximizar las tasas de aceptación.

Álvaro Rosales, gerente de métodos de pago de Avianca Holdings, ha dicho: "Ofrecer a nuestros clientes su método de pago preferido de una manera atractiva y ágil es fundamental para una excelente experiencia de compra y también tiene un impacto significativo en nuestros costos. Es un desafío para una aerolínea global desarrollar el ecosistema necesario para optimizar los pagos, especialmente con la variedad de requisitos locales que existe en Latinoamérica. Por lo tanto, necesitábamos un orquestador de pagos independiente y que no se ajustase a las estrategias preconcebidas para procesar, optimizar y automatizar todos nuestros pagos a través de todos nuestros canales. La plataforma avanzada de orquestación de pagos de CellPoint Digital nos permitirá mejorar la experiencia de compra para nuestros clientes y ejecutar nuestra estrategia de pago, aumentar nuestra tasa de aceptación de pagos y reducir nuestros costos de pago promedio".

Como la plataforma de orquestación de pagos se implementará en todos los canales digitales, incluyendo B2C (sitio web, aplicación móvil, chatbot), B2B, distribuidores y canales tradicionales (centro de llamadas, aeropuertos u oficinas de boletos de la ciudad), los clientes de Avianca se beneficiarán de una experiencia de pago consistente y mejorada, cualquiera que sea el canal que utilicen. Se les invitará a guardar los datos de sus tarjetas para futuros pagos y a disfrutar de un nuevo nivel de flexibilidad: pagar en la moneda de su elección, pagar con cupones o millas, dividir los pagos entre varios métodos, pagar en cuotas o pagar simplemente haciendo clic en un hipervínculo.

"Nos complace asociarnos con Avianca, una aerolínea insignia que ha logrado perpetuarse a través de la innovación y que ahora está incursionando en el área de la orquestación de pagos. Compartimos su visión de que optimizar los pagos marcará una diferencia significativa para una recuperación más rápida, a la vez que le brindará una ventaja única en un futuro previsible", afirmó Kristian Gjerding, director ejecutivo de CellPoint Digital. "En tiempos tan difíciles, una aerolínea no puede permitirse perder a un cliente porque su pago no se realizó o no encontraron su método de pago preferido. La reducción de las transacciones internacionales ofrece una amplia oportunidad para que las aerolíneas globales ahorren costos. Sin embargo, la integración de múltiples opciones de pago implica una mayor complejidad, y aquí es donde Velocity ayudará a Avianca: en sí, hará que sea más sencillo operar un ecosistema de pagos mucho más complejo".

