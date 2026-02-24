Avid Bioservices annonce l'ouverture d'un nouveau centre d'excellence pour les phases précoces à Costa Mesa, en Californie

COSTA MESA, Calif., 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc., une CDMO spécialisée dans les produits biologiques, a annoncé aujourd'hui l'ouverture officielle de son nouveau Centre d'excellence pour les phases précoces, une installation ultramoderne de 78 000 pieds carrés située à Costa Mesa, en Californie. Conçu pour soutenir les premiers programmes cliniques, le nouveau centre élargit l'empreinte d'Avid en matière de développement et renforce la capacité de l'entreprise à fournir des services de bout en bout, du développement de la lignée cellulaire à la fabrication commerciale.

Conçue pour accélérer les délais de développement des clients, cette installation rassemble les principales capacités scientifiques et techniques d'Avid, à savoir

Développement de lignées cellulaires





Développement de processus et d'analyses en amont et en aval





IND permettant la qualification et l'essai des méthodes d'analyse





Développement et caractérisation précoces de la formulation





Transfert de technologie intégré dans les installations de fabrication CGMP d'Avid

Le centre d'excellence pour les phases précoces a été conçu pour renforcer les capacités d'Avid, rationaliser les activités de développement précoces et permettre une transition en douceur vers des opérations CGMP à grande échelle. Le centre abrite des équipes scientifiques et de fabrication expérimentées, des processus de plate-forme établis et des systèmes de qualité harmonisés avec l'installation de fabrication commerciale d'Avid. Cet alignement garantit la cohérence, élimine les retouches et permet une progression harmonieuse des programmes, de la phase préclinique à l'approvisionnement commercial.

« Notre nouveau centre d'excellence pour les phases précoces a été conçu pour aider les entreprises pharmaceutiques établies et les entreprises biotechnologiques innovantes à entrer plus rapidement en clinique, de manière prévisible, en s'appuyant sur la qualité et la stabilité. Notre mission est de renforcer le développement précoce des médicaments aux États-Unis, en accélérant le passage de la découverte scientifique à l'impact sur les patients », a déclaré Kenneth Bilenberg, président-directeur général d'Avid Bioservices. « L'industrie demandait une centrale de développement et de fabrication basée aux États-Unis qui allie rapidité, qualité et rigueur scientifique, et nous l'avons créée. »

L'extension de Costa Mesa renforce la capacité globale d'Avid à prendre en charge une large gamme de produits biologiques, y compris les anticorps monoclonaux, les protéines recombinantes et d'autres modalités complexes. Les flux de travail intégrés et les plateformes technologiques du centre sont conçus pour réduire les risques des programmes, raccourcir les délais et garantir un développement approprié dès les premières étapes.

Le nouveau centre d'excellence pour les phases précoces est désormais pleinement opérationnel et accepte de nouveaux programmes.

À propos d'Avid

Avid Bioservices est une entreprise de sous-traitance pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) spécialisée dans la culture de cellules de mammifères. Avid, dont le siège social est situé aux États-Unis et dont le dossier auprès de la FDA est irréprochable, bénéficie de la confiance des innovateurs biopharmaceutiques du monde entier pour son agilité, la qualité de ses services et sa capacité à naviguer dans les paysages réglementaires mondiaux complexes. Forte de son expérience en matière de soutien aux entreprises biotechnologiques émergentes et aux grandes multinationales pharmaceutiques, Avid propose des solutions de bout en bout, du développement à l'approvisionnement commercial.

Les chiffres d'Avid :

Plus de 600 lots fabriqués





Plus de 275 lots commerciaux livrés dans plus de 90 pays





Plus de 6 produits commerciaux approuvés





10 inspections réussies de pré-approbation/pré-licence dans des agences réglementaires mondiales

