Avid Bioservices anuncia inauguración del Centro de Excelencia de Fase Temprana en Costa Mesa, California

- Avid Bioservices anuncia la gran inauguración del nuevo Centro de Excelencia de Fase Temprana en Costa Mesa, California

COSTA MESA, California, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Avid Bioservices, Inc., una empresa de desarrollo de productos biológicos (CDMO), anunció hoy la inauguración de su nuevo Centro de Excelencia de Fase Temprana, unas instalaciones de vanguardia de 78.000 pies cuadrados ubicadas en Costa Mesa, California. Construido específicamente para apoyar programas clínicos iniciales, el nuevo centro amplía la red de desarrollo de Avid y fortalece la capacidad de la compañía para proporcionar servicios integrales, desde el desarrollo de líneas celulares hasta la fabricación comercial.

Diseñada para acelerar los plazos de desarrollo inicial de los clientes, la instalación reúne las principales capacidades científicas y técnicas de Avid, incluidas:

Desarrollo de líneas celulares





Desarrollo analítico y de procesos previos y posteriores





IND que permite la calificación y prueba de métodos analíticos





Desarrollo y caracterización temprana de formulaciones





Transferencia tecnológica integrada a las instalaciones de fabricación CGMP de Avid

El Centro de Excelencia de Fase Inicial se construyó específicamente para potenciar aún más las capacidades de Avid, optimizar las actividades de desarrollo inicial y facilitar una transición fluida a las operaciones CGMP a gran escala. El centro alberga equipos científicos y de fabricación con experiencia y experiencia práctica, procesos de plataforma consolidados y sistemas de calidad armonizados, alineados con las instalaciones de fabricación comercial de Avid. Esta alineación garantiza la consistencia, elimina la repetición de trabajos y facilita una progresión fluida a medida que los programas avanzan desde la fase preclínica hasta el suministro comercial.

Nuestro nuevo Centro de Excelencia de Fase Temprana está diseñado específicamente para ayudar tanto a las empresas farmacéuticas consolidadas como a las biotecnológicas innovadoras a avanzar con mayor rapidez en la fase clínica, de forma predecible, con la calidad y la estabilidad como base. Nuestra misión es fortalecer el desarrollo temprano de fármacos aquí en Estados Unidos, acelerando el proceso desde el descubrimiento científico hasta el impacto en el paciente, afirmó Kenneth Bilenberg, director ejecutivo de Avid Bioservices. "La industria ha estado solicitando un centro de desarrollo y fabricación con sede en Estados Unidos que combine velocidad, calidad y rigor científico, y nosotros lo hemos creado".

La expansión de Costa Mesa mejora la capacidad general de Avid para respaldar una amplia gama de productos biológicos, incluyendo anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes y otras modalidades complejas. Los flujos de trabajo integrados y las plataformas tecnológicas del centro están diseñados para reducir el riesgo del programa, acortar los plazos y garantizar un desarrollo adecuado para cada fase desde las primeras etapas.

El nuevo Centro de Excelencia de Fase Temprana ya está en pleno funcionamiento y acepta nuevos programas.

Acerca de Avid

AvidBioservices es una organización global de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) especializada en la fabricación de cultivos de células de mamíferos. Con sede en Estados Unidos y un historial impecable ante la FDA, Avid cuenta con la confianza de innovadores biofarmacéuticos de todo el mundo por su agilidad, calidad y capacidad para desenvolverse en complejos entornos regulatorios globales. Con experiencia en el apoyo tanto a empresas biotecnológicas emergentes como a grandes farmacéuticas multinacionales, Avid ofrece soluciones integrales, desde el desarrollo hasta el suministro comercial.

Avid en cifras:

Más de 600 lotes fabricados





Más de 275 lotes comerciales entregados a más de 90 países





Más de 6 productos comerciales aprobados





10 inspecciones previas a la aprobación/licencia con éxito en agencias reguladoras globales

