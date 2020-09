Avigan® muestra resultados prometedores en el tratamiento de pacientes con COVID en Japón

DUBÁI, EAU, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- El proveedor de soluciones sanitarias Global Response Aid (GRA) y Dr. Reddy's Laboratories (NYSE: RDY) han anunciado que el medicamento antiviral Avigan® produjo resultados prometedores en un estudio clínico a ciegas de fase 3 controlado con placebo, realizado en Japón, y patrocinado por FujiFilm Toyama Chemical.

Los pacientes que recibieron Avigan® se recuperaron de los síntomas de la COVID-19 en promedio 2,8 días antes que los del grupo de control. El análisis demostró que los pacientes que recibieron Avigan® presentaron una probabilidad estadísticamente mayor de recuperarse, en comparación con los que no lo recibieron.

En el estudio participaron 156 pacientes hospitalizados que presentaban neumonía inducida por COVID-19, y que fueron incluidos en uno de dos grupos o "brazos". Los pacientes del primer brazo recibieron Avigan®. Los del segundo brazo recibieron un placebo que se veía idéntico al medicamento. Un porcentaje estadísticamente importante de los pacientes del grupo que recibió Avigan® experimentó una rápida reducción de las cargas virales.

El estudio tenía por finalidad medir la recuperación de la neumonía y de los síntomas de la COVID-19. Se controló la temperatura, la saturación de oxígeno y las tomografías computarizadas de los pulmones de los pacientes. Se midió el tiempo hasta el alivio de los síntomas entre la primera administración del medicamento (o del placebo) y el momento en que ya no se detectaron los síntomas inducidos por el SARS-COV-2.

Acortar el tiempo de recuperación reduce el riesgo de complicaciones en los pacientes y, lo que es más importante, reduce de manera significativa el riesgo de que un paciente propague el virus. Los resultados más recientes dejan abierta la posibilidad de tratar a los pacientes con casos leves o moderados de COVID-19 de manera ambulatoria, lo que también podría ayudar a frenar la propagación de la pandemia.

Avigan®, que contiene el ingrediente activo Favipiravir, fue desarrollado por FujiFilm Toyama Chemical en los noventa como medicamento para la influenza. GRA, Dr. Reddy's Laboratories y FujiFilm Toyama suscribieron recientemente un acuerdo de licencia global que incluye la producción, comercialización y distribución de Avigan®.

Los resultados del ensayo de Japón sugieren la efectividad de Avigan® como tratamiento para evitar que pacientes con COVID-19 pasen de un estadio clínico moderado a uno más grave o crítico de la enfermedad, y para acelerar la recuperación de los síntomas de la COVID-19.

Mitch Wilson, director general de GRA, afirmó que el estudio de FujiFilm Toyama es un verdadero avance en la lucha contra la COVID-19, y allana el camino para la aprobación de Avigan® como un tratamiento para la COVID-19 en Japón. El medicamento ya ha sido aprobado en India, Rusia, Indonesia y en otros países del mundo.

"Los resultados de este estudio dirigido por una universidad demuestran que todos necesitamos luchar contra esta pandemia", afirmó Wilson. "Estamos trabajando activamente con los entes reguladores para acelerar la aprobación en los principales mercados. Debido a que Avigan® se fabrica en forma de comprimidos, el medicamento puede administrarse en casa, lo que reduce la carga de pacientes en los hospitales y para el personal médico. Además, Avigan® no necesita transportarse o almacenarse refrigerado, lo que hace mucho más sencillo distribuir rápidamente el medicamento a países y mercados con una infraestructura de almacenamiento en frío limitada"

Avigan® es utilizado en ensayos clínicos dirigidos a pacientes con COVID-19 en varios países. Se utilizó para tratar a pacientes con COVID-19 en estudios realizados en la provincia de Hubei en China, dirigidos por el China-Japan Friendship Hospital. Se encuentra en fase de prueba en los Estados Unidos en un estudio multicéntrico de fase 2 en el que, en un principio, participan pacientes hospitalizados. Este ensayo es patrocinado por FujiFilm Toyama Chemical. También está siendo utilizado en un estudio de fase 2 iniciado por investigadores, en participantes con COVID-19 leve o asintomático, y dirigido por la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford.

Avigan® Tablet se aprobó para fabricación y venta en Japón en 2014 como un medicamento antiviral para la influenza. El uso del medicamento es evaluado únicamente en caso de un brote de infecciones emergentes o reemergentes provocadas por el virus de la influenza en el cual otros fármacos antivirales para la influenza son poco o nada eficaces, y el gobierno japonés decide utilizar el medicamento como una medida de respuesta a estos tipos de virus de la influenza.

GRA es una empresa con sede en Dubái conformada por el líder global en logística Agility (KSE: AGLTY) y por AiPHARMA, una empresa biotecnológica, con la finalidad de obtener y desarrollar productos y servicios certificados de diagnóstico, pruebas y protección, que se utilizan en la detección, tratamiento y prevención de la COVID-19 y otras amenazas para la salud pública.

Acerca de Global Response Aid (GRA)

Global Response Aid, con sede en Dubái, ofrece soluciones a los desafíos de la salud pública. GRA fue creada por el líder global en logística Agility (KSE: AGLTY) y por AiPHARMA, una empresa biotecnológica, con la finalidad de obtener y desarrollar productos y servicios certificados de diagnóstico, pruebas y protección que se utilizan en la detección, tratamiento y prevención de COVID-19 y otras amenazas para la salud pública. GRA trabaja con fabricantes de confianza para obtener productos seguros y eficaces para los gobiernos, autoridades sanitarias e instituciones públicas; instalaciones médicas de primera línea, ONG y empresas que buscan proteger a sus trabajadores y centros de labores. Entre los productos obtenidos por GRA se incluyen ventiladores, equipos de detección térmica, termómetros, mascarillas, gafas, trajes de protección, guantes de nitrilo, suministros de limpieza y desinfección y kits de prueba en el punto de atención. La aplicación de GRA para teléfonos celulares ayuda a detener la propagación de virus a través del seguimiento de contactos y alertas impulsados por la comunidad. GRA despliega también vehículos de pruebas de diagnóstico móvil y capacitó a los equipos que administran las pruebas de COVID-19 en escuelas y centros de labores.

Para obtener más información, visite https://globalresponseaid.com/

Acerca de FUJIFILM

FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación y venta de productos radiofarmacéuticos y farmacéuticos de molécula pequeña. En estrecha colaboración con FUJIFILM Corporation, busca desarrollar productos radiofarmacéuticos innovadores terapéuticos y de diagnóstico, así como fármacos terapéuticos con mecanismos de acción únicos en los campos de la "oncología", las "enfermedades del sistema nervioso central" y las "enfermedades infecciosas" donde todavía existentes numerosas necesidades médicas no atendidas. Trabaja también para desarrollar medicamentos nuevos a través de tecnologías basadas en el sistema de suministro de medicamentos (DDS, por sus siglas en inglés), que se diseñaron para suministrar la cantidad requerida de un medicamento de manera oportuna a una determinada área del cuerpo. Al explorar la sinergia con los dispositivos y reactivos para diagnóstico in vitro de las empresas del grupo Fujifilm, la empresa ampliará su oferta de soluciones integrales que van desde el diagnóstico hasta el tratamiento. FUJIFILM Toyama Chemical ha ampliado sus líneas de negocio a las soluciones basadas en Internet de las Cosas (IoT) para uso médico, que incluyen un sistema para facilitar el trabajo de auditoría de dispensación de medicamentos de los farmacéuticos y un dispositivo de transporte que permite controlar estrictamente la temperatura, el cual es adecuado para hemoderivados, células y tejidos que se emplean en la medicina regenerativa. A través del desarrollo y suministro de medicamentos y productos de alta calidad y alto valor agregado que facilitan el trabajo en entornos clínicos, FUJIFILM Toyama Chemical se esfuerza por dar respuesta a diversos desafíos sociales y contribuir a la mejora de la medicina y de la calidad de vida.

Para obtener más información, por favor visite http://fftc.fujifilm.co.jp/en/

Acerca de Dr. Reddy's

Acerca de Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY,NYSE: RDY) es una empresa farmacéutica integrada, cuyo compromiso es ofrecer medicamentos asequibles e innovadores para vidas más saludables. A través de sus tres unidades de negocio: Servicios farmacéuticos e ingredientes activos, Genéricos globales y Productos patentados, Dr. Reddy's ofrece una línea de productos y servicios que incluye API, servicios farmacéuticos a medida, genéricos, biosimilares y formulaciones diferenciadas. Nuestras principales áreas de enfoque terapéutico son gastrointestinal, cardiovascular, diabetología, oncología, manejo del dolor y dermatología. Dr. Reddy's tiene presencia en mercados de todo el mundo. Entre nuestros principales mercados podemos mencionar EE. UU., India, Rusia y los países de la Mancomunidad de Estados Independientes, así como Europa.

Para obtener más información, ingrese a: www.drreddys.com

Acerca de AiPharma

AiPHARMA es una empresa biotecnológica de reciente formación con oficinas regionales en Boston, Dubái, Tokio, Singapur y Hong Kong. Aipharma aborda la ciencia aplicando un enfoque altamente multidisciplinario, con servicios que se basan en el trabajo de laboratorios académicos líderes en biofísica y diseño algorítmico que permite acelerar la investigación y el desarrollo de las ciencias de la vida en aras de una mejor salud humana. La empresa aprovecha el aprendizaje automático y la automatización para desarrollar plataformas para la ciencia a escala. Gracias a sus cimientos en las disciplinas de la ingeniería, las tecnologías de plataforma de la empresa integran verticalmente hardware, software, bioinformática, química y biología molecular patentados para promover la investigación básica, la validación de dianas y ensayos clínicos.

Para obtener más información, ingrese a: www.aipharmalab.com

Acerca de Agility

Agility es una empresa logística global con ingresos anuales en el orden de $5200 millones y más de 26 mil empleados en más de 100 países. Es uno de los principales proveedores a nivel mundial de servicios de expedición de carga y logística de contratos, y un líder e inversionista en tecnología para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Agility es pionero en mercados emergentes y uno de los mayores propietarios y desarrolladores privados de almacenes y parques industriales para la industria ligera en Oriente Medio, África y Asia. Las filiales de Agility ofrecen logística de combustibles, servicios aeroportuarios, gestión de instalaciones e inmuebles comerciales, digitalización de aduanas y servicios de infraestructura remota.

Para obtener más información acerca de Agility, visite www.agility.com

Twitter: twitter.com/agility

LinkedIn: linkedin.com/company/agility

YouTube: youtube.com/user/agilitycorp

Declaraciones a futuro: Este comunicado de prensa incluye declaraciones a futuro, conforme al significado que se da a este término en la Ley de reforma de litigios sobre valores privados de 1995, que son objeto de riesgos, incertidumbres y otros factores, como la posibilidad de obtener resultados desfavorables en los ensayos clínicos que involucran a Avigan® y la posibilidad de que no podamos completar uno o más de estos ensayos en los plazos previstos actualmente o en modo alguno. Además, es posible que GRA y Dr. Reddy's puedan tomar una decisión estratégica y no continuar con el desarrollo de Avigan®. Por consiguiente, Avigan® podría nunca llegar a comercializarse. Todas las declaraciones que no correspondan a hechos históricos son declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro. Estos riesgos, incertidumbres y otros factores podrían causar que los resultados reales difieran drásticamente de aquellos a los que se hace referencia en las declaraciones a futuro. Se recomienda al lector no usar como referencia estas declaraciones a futuro. Estos y otros riesgos se describen en detalle en la memoria anual de Dr. Reddy's en el formulario 10-K para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, tal como se presentó a la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Todas las declaraciones a futuro se basan en información de la que dispone actualmente GRA, y GRA no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro.

FUENTE Agility

SOURCE Agility