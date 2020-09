O Avigan® apresenta resultados promissores no tratamento de pacientes com COVID no Japão

DUBAI, EAU, 25 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- a provedora de soluções para a saúde Global Response Aid (GRA) e o Dr. Reddy's Laboratories (NYSE: RDY) anunciaram que o medicamento antiviral Avigan® produziu resultados promissores em um estudo clínico simples-cego, controlado com placebo e de fase 3 realizado no Japão com o patrocínio da FujiFilm Toyama Chemical.

Os pacientes que receberam Avigan® se recuperaram dos sintomas da COVID-19 em média 2,8 dias antes em comparação ao grupo de controle. Análises mostraram que os pacientes que receberam Avigan® apresentaram uma probabilidade estatística e significativamente maior de se recuperarem em comparação aos pacientes que não receberam o medicamento.

O estudo envolveu 156 pacientes hospitalizados com pneumonia provocada pela COVID-19, que foram divididos em dois grupos ou "braços." Os pacientes do primeiro braço receberam Avigan®. Os pacientes do segundo braço receberam um placebo de aparência idêntica à do medicamento. Uma porcentagem estatisticamente significativa de pacientes do grupo tratado com Avigan® apresentou uma rápida redução da carga viral.

O objetivo do estudo foi avaliar a recuperação da pneumonia e dos sintomas de COVID-19. O estudo monitorou a temperatura, a saturação de oxigênio e as imagens de tomografia computadorizada dos pulmões dos pacientes. O tempo para o alívio dos sintomas foi avaliado entre a primeira administração do medicamento (ou placebo) e o momento em que os sintomas provocados pela SARS-COV-2 se tornaram indetectáveis.

Diminuir o tempo de recuperação reduz o risco de complicações nos pacientes e, muito importante, reduz significativamente o risco de que o paciente transmita o vírus. Os resultados mais recentes abrem a possibilidade de tratar os pacientes com casos leves ou moderados de COVID-19 no ambiente ambulatorial, o que também poderia ajudar a desacelerar a disseminação da pandemia.

O Avigan®, que contém o ingrediente ativo Favipiravir, foi desenvolvido pela FujiFilm Toyama Chemical nos anos de 1990 como um medicamento contra a influenza. A GRA, o Dr. Reddy's Laboratories, e a FujiFilm Toyama recentemente firmaram um acordo de licenciamento global que abrange a produção, o marketing e a distribuição do Avigan®.

Os resultados do estudo realizado no Japão sugerem a eficácia do Avigan® como um tratamento para evitar que pacientes com COVID-19 evoluam de estágios clínicos leves para estágios mais graves ou críticos da doença, e para acelerar a recuperação dos sintomas da COVID-19.

O CEO da GRA, Mitch Wilson, disse que o estudo da FujiFilm Toyama representa uma inovação na luta contra a COVID-19 e abre caminho para a aprovação do Avigan® como um tratamento para a COVID-19 no Japão. O medicamento já é aprovado na Índia, Rússia, Indonésia e em outros países ao redor do mundo.

"Os resultados deste estudo conduzido por uma universidade são a prova de que todos nós precisamos enfrentar a pandemia," disse Wilson. "Estamos trabalhando ativamente com as agências reguladoras para agilizar a aprovação nos principais mercados. Como o Avigan® é fabricado em forma de comprimido, o medicamento pode ser administrado pelo próprio paciente em casa, o que reduz a sobrecarga de pacientes nos hospitais e para as equipes médicas. Além disso, o Avigan® não requer transporte ou armazenamento refrigerado, facilitando a rápida distribuição do medicamento para países e mercados com infraestrutura limitada de armazenamento com refrigeração"

O Avigan® está sendo analisado em estudos clínicos em pacientes com COVID-19 em vários países. O medicamento foi utilizado para tratar pacientes com COVID-19 em estudos conduzidos pelo China-Japan Friendship Hospital, na província de Hubei, na China. O medicamento está sendo testado nos Estados Unidos em um estudo multicêntrico de fase 2 envolvendo pacientes inicialmente hospitalizados, um estudo patrocinado pela FujiFilm Toyama Chemical. O medicamento também é objeto de um estudo de fase 2 iniciado pelo investigador em pacientes de COVID-19 com sintomas leves ou assintomáticos e que está sendo realizado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford.

O Avigan® comprimido foi aprovado para fabricação e venda no Japão em 2014 como um medicamento antiviral para a influenza. O uso do medicamento deve ser considerado apenas se houver um surto de nova infecção ou o ressurgimento de infecções causadas pelo vírus da influenza, para as quais outros medicamentos antivirais não são eficazes ou são insuficientemente eficazes, e quando o governo japonês decidir pelo uso do medicamento como medida contra os referidos vírus da influenza.

A GRA é uma empresa sediada em Dubai, estabelecida pela líder global em logística Agility (KSE: AGLTY) e a AiPHARMA, uma empresa de biotecnologia para adquirir e desenvolver produtos e serviços certificados de diagnóstico, realização de testes e proteção, utilizados na detecção, no tratamento e na prevenção da COVID-19 e de outras ameaças à saúde pública.

Sobre a Global Response Aid (GRA)

A Global Response Aid, sediada em Dubai, oferece soluções para os desafios da saúde pública. A GRA foi estabelecida pela líder global em logística Agility e a AiPHARMA, uma empresa de biotecnologia para adquirir e desenvolver produtos e serviços certificados de diagnóstico, realização de testes e proteção, utilizados na detecção, no tratamento e na prevenção da COVID-19 e de outras ameaças à saúde pública. A GRA trabalha com fabricantes confiáveis para fornecer produtos seguros e eficazes para governos, autoridades de saúde e instituições públicas, instalações de saúde da linha de frente, ONGs e empresas que busquem proteger os trabalhadores e os locais de trabalho. Os produtos fornecidos pela GRA incluem ventiladores, equipamentos de detecção térmica, termômetros, máscaras, óculos de proteção, vestimentas de proteção, luvas de nitrilo, suprimentos para limpeza e higienização e kits para testes no local de atendimento. O aplicativo para celular da GRA ajuda a deter a disseminação do vírus por meio de rastreamento e alertas de contato controlados pela comunidade. A GRA também oferece veículos móveis de teste diagnóstico e equipes treinadas para realizar testes de COVID-19 em escolas e locais de trabalho.

Para mais informações, acesse https://globalresponseaid.com/

Sobre a FUJIFILM

A FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd. realiza pesquisa, desenvolvimento, fabricação e venda de radiofármacos e produtos farmacêuticos de pequenas moléculas. Em cooperação próxima com a FUJIFILM Corporation, o objetivo é desenvolver radiofármacos diagnósticos e terapêuticos inovadores, além de medicamentos terapêuticos que apresentem mecanismos de ação únicos nas áreas de "oncologia," "doenças do sistema nervoso central" e "doenças infecciosas", para as quais ainda existem necessidades médicas significativas não atendidas. A empresa também trabalha para desenvolver novos medicamentos utilizando as tecnologias do sistema de liberação de fármacos, desenvolvido para liberar a quantidade necessária de um medicamento no momento certo para uma região específica do corpo. Explorando a sinergia com reagentes e dispositivos diagnósticos in vitro de propriedade das empresas do grupo Fujifilm, a empresa expandirá a sua oferta de soluções abrangentes desde o diagnóstico até o tratamento. A FUJIFILM Toyama Chemical expandiu as suas áreas de negócios para soluções médicas de IdC, incluindo um sistema para ajudar o trabalho de auditoria da dispensação de medicamentos de farmacêuticos, e um dispositivo de transporte que possibilita um estrito controle da temperatura para produtos derivados do sangue, células e tecidos utilizados na medicina regenerativa. Por meio do desenvolvimento e do suprimento de novos medicamentos e produtos de alta qualidade e alto valor agregado para apoio aos ambientes clínicos, a FUJIFILM Toyama Chemical se empenha para resolver vários desafios sociais e contribuir para aprimorar a medicina e melhorar a qualidade de vida.

Para mais informações, acesse http://fftc.fujifilm.co.jp/en/

Sobre o Dr. Reddy's

Sobre o Dr. Reddy's: Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY,NYSE: RDY) é uma empresa farmacêutica integrada, comprometida em fornecer medicamentos inovadores e acessíveis para vidas mais saudáveis. Por meio das suas três unidades – Serviços farmacêuticos e ingredientes ativos, Genéricos globais e Produtos proprietários – o Dr. Reddy's oferece um portfólio de produtos e serviços, incluindo ingredientes farmacêuticos ativos, serviços farmacêuticos personalizados, genéricos, biossimilares e formulações diferenciadas. Nossas principais áreas terapêuticas de enfoque são gastrointestinal, cardiovascular, diabetologia, oncologia, tratamento da dor e dermatologia. O Dr. Reddy's opera em mercados de todo o mundo. Nossos principais mercados incluem EUA, Índia, Rússia e países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) e Europa.

Para mais informações, acesse: www.drreddys.com

Sobre a AiPharma

A AiPHARMA é uma empresa de biotecnologia em estágio inicial com escritórios regionais em Boston, Dubai, Tóquio, Singapura e Hong Kong. A Aipharma adota uma abordagem altamente interdisciplinar com relação à ciência, com serviços desenvolvidos com base no trabalho de laboratórios acadêmicos de liderança em biofísica e desenho algorítmico que permitem a aceleração na pesquisa e o desenvolvimento na área de ciências da vida para melhorar a saúde humana. A empresa utiliza aprendizado de máquina e automação para criar plataformas para a ciência em escala. Com seus fundamentos nas disciplinas de engenharia, as tecnologias da plataforma da empresa integram verticalmente hardware proprietário, software, bioinformática, química e biologia molecular para avançar em pesquisa básica, validação do alvo e estudos clínicos.

Para mais informações, acesse: www.aipharmalab.com

Sobre a Agility

A Agility é uma empresa global de logística com receita anual de $5,2 bilhões e mais de 26.000 funcionários em mais de 100 países. Também é uma das maiores prestadoras de serviços de frete e contratos de logística do mundo, além de ser líder e investidora em tecnologia para melhorar a eficiência da cadeia de suprimento. A Agility é pioneira em mercados emergentes e uma das maiores proprietárias e desenvolvedoras privadas de serviços de armazenagem e parques industriais leves do Oriente Médio, da África e da Ásia. As empresas subsidiárias da Agility oferecem logística de combustível, serviços aeroportuários, administração de imóveis e instalações comerciais, digitalização aduaneira e serviços remotos de infraestrutura.

Para mais informações sobre a Agility, acesse www.agility.com

Declaração prospectiva -- Este comunicado para a imprensa inclui declarações prospectivas de acordo com o significado da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995 que são sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, incluindo a possibilidade de resultados desfavoráveis de estudos clínicos envolvendo o Avigan® e a hipótese de que poderemos não ser capazes de concluir um ou mais dos referidos estudos nos períodos atualmente previstos ou em qualquer momento. Ainda, é possível que a GRA e o Dr. Reddy's tomem uma decisão estratégica de descontinuar o desenvolvimento do Avigan®. Consequentemente, o Avigan® pode nunca ser comercializado com sucesso. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas. Esses riscos, incertezas e outros fatores podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos mencionados nas declarações prospectivas. O leitor fica alertado para não confiar nessas declarações prospectivas. Esses e outros riscos são descritos em detalhes no Relatório anual do Dr. Reddy's no formulário 10-K referente ao ano com término em 31 de dezembro de 2019, conforme submetido à U.S. Securities and Exchange Commission. Todas as declarações prospectivas são baseadas em informações atualmente disponíveis para a GRA, e a GRA não assume a obrigação de atualizar nenhuma das referidas declarações prospectivas.

