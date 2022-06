AVIS AUX MÉDIAS - RICHARD MCLAREN PRÉSENTERA LA PHASE FINALE DE SON ENQUÊTE SUR LA BOXE

LAUSANNE, Suisse, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le professeur Richard H. McLaren annoncera les résultats de la phase finale de son enquête sur la boxe internationale lors d'une conférence de presse en direct ainsi que par diffusion sur Zoom le lundi 20 juin 2022. Cette phase finale de l'enquête se concentrait sur l'examen des activités des personnes impliquées dans la gestion et l'administration de l'Association Internationale de Boxe (AIBA) pendant et après les présidences de C.K. Wu et Gafur Rakhimov.

Il produira également un rapport sur l'utilisation de l'intelligence artificielle A dans le contrôle des arbitres et des juges et sur les résultats d'un sondage auprès des fédérations nationales.

Le professeur McLaren a été nommé par l'AIBA en juin 2021 pour enquêter sur d'éventuelles irrégularités dans le jugement et l'arbitrage et sur une possible corruption lors des Jeux olympiques de Rio en 2016 et jusqu'en 2021.

QUOI : Enquête indépendante McLaren sur la boxe QUAND : 20 juin 2022 HEURE : 14 h (CEST) OÙ : Salle Arcades, Hôtel Beau-Rivage, Lausanne, Suisse

Il y aura de la place pour les journalistes locaux qui souhaitent assister à l'événement en personne. Veuillez confirmer votre présence par e-mail : [email protected]

Les journalistes qui souhaitent assister à la diffusion sur Zoom doivent s'inscrire à l'avance en cliquant sur le lien suivant : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FVGWJ9m7TdeV6eLs5eTG7Q

Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant des renseignements sur la participation au webinaire.

