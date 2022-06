MEDIENHINWEIS - RICHARD MCLAREN PRÄSENTIERT DIE LETZTE PHASE DER UNTERSUCHUNGEN ZUM BOXEN

LAUSANNE, Schweiz, 15. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Professor Richard H. McLaren wird am 20. Juni 2022 auf einer Live-Pressekonferenz und in einem Zoom-Webcast die letzte Phase seiner Untersuchung des internationalen Boxens bekannt geben. In dieser letzten Phase der Untersuchung wurde die Tätigkeit der an der Leitung und Verwaltung der AIBA beteiligten Personen während und nach den Präsidentschaften von C.K. Wu und Gafur Rakhimov untersucht.

Er wird auch über den Einsatz von KI bei der Überprüfung von Schiedsrichtern und Kampfrichtern und über die Ergebnisse einer Umfrage unter den nationalen Verbänden berichten.

Professor McLaren wurde im Juni 2021 vom Internationalen Boxverband (AIBA) ernannt, um mögliche Unregelmäßigkeiten bei den Kampfrichtern und der Korruption während der Olympischen Spiele in Rio 2016 und bis 2021 zu untersuchen.

WAS: McLaren Independent Boxing Investigation WANN: 20. Juni 2022 UHRZEIT: 14.00 Uhr (MESZ) WO: Arkaden-Saal, The Beau-Rivage Hotel, Lausanne, Schweiz

