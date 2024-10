AVL et InSilicoTrials brisent les barrières dans la simulation des soins de santé

WILMINGTON, Delaware, 29 octobre 2024 /PRNewswire/ -- AVL et InSilicoTrials (IST) ont conclu un partenariat stratégique en vue d'intégrer le premier logiciel de mécanique des fluides numérique, AVL FIRE™ M, dans la plateforme d'IA et de modélisation et simulation d'InSilicoTrials. Cette collaboration vient étoffer l'offre de solutions d'InSilicoTrials, marquant une avancée significative dans la fourniture d'outils de simulation multiphysique de pointe au secteur des soins de santé et améliorant le développement de produits et l'efficacité opérationnelle.

AVL FIRE™ M, an advanced computational fluid dynamics (CFD) tool by AVL List GmbH

AVL FIRE™ M, un outil avancé de mécanique des fluides numérique (CFD, pour computational fluid dynamics) d'AVL List GmbH, est réputé pour sa capacité à simuler les écoulements mono et multiphasiques, les écoulements sans réaction et avec réaction, le transfert thermique et les températures à l'état solide dans des systèmes complexes. Traditionnellement utilisées dans le secteur automobile, les capacités d'AVL FIRE™ M sont désormais en passe d'être utiles à un éventail plus large d'industries telles que la pharmacie et les sciences de la vie grâce à cette collaboration.

InSilicoTrials exploite efficacement XPS (eXtended Particle Simulations), un logiciel de simulation DEM (Discrete Element Method) sophistiqué, pour fournir des prévisions détaillées des processus fluides-granulaires dans la fabrication de produits pharmaceutiques. XPS - développé par le Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) - permet un contrôle et une prédiction précis des opérations unitaires grâce à ses modèles de contact avancés et à ses algorithmes massivement parallèles optimisés pour les GPU. Cette capacité garantit une précision inégalée et les temps d'exécution les plus rapides, ce qui permet d'optimiser les processus et d'analyser les défaillances.

Le succès de ces simulations n'est pas passé inaperçu, puisque la FDA a récemment acquis une licence XPS comme outil de simulation interne. Cette décision souligne la volonté de l'agence d'intégrer des technologies informatiques de pointe, marquant ainsi une évolution significative vers des processus de fabrication plus sophistiqués dans l'industrie pharmaceutique. Le RCPE et InSilicoTrials considèrent que l'adoption de XPS par la FDA est un indicateur clé de la capacité du logiciel à faciliter cette transition industrielle, soulignant son rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité et de la qualité de la fabrication pharmaceutique.

La synergie entre AVL FIRE™ M et XPS ouvre de nouvelles possibilités de solutions intégrées, alliant les forces des technologies CFD et DEM. Cette intégration est particulièrement avantageuse dans des scénarios tels que la simulation d'enrobeuses Wurster à l'échelle industrielle, où la compréhension de l'interaction entre la dynamique des particules et l'écoulement des fluides est cruciale.

Roland Wanker, vice-président des technologies de simulation avancées chez AVL, confirme : « Je suis enthousiasmé par les perspectives offertes par notre partenariat stratégique avec InSilicoTrials. Ce partenariat est une occasion unique pour nous de nous développer vers un segment de marché très attractif, notamment par l'offre envisagée de solution de co-simulation AVL FIRE™ M / XPS. »

Luca Emili, PDG d'InSilicoTrials, a commenté : « Nous sommes ravis d'étoffer notre offre de logiciels de simulation en y incluant AVL FIRE™ M. Cet ajout complète nos outils existants, tout en améliorant notre capacité à fournir des solutions complètes à nos clients dans le monde entier. »

Le partenariat est exclusif dans le secteur des entreprises, permettant à InSilicoTrials de commercialiser, distribuer et accorder des sous-licences à AVL FIRE™ M à l'échelle mondiale. Cet accord souligne l'engagement des deux entreprises en faveur de l'innovation et leur suprématie dans le secteur des logiciels de simulation.

Valeur ajoutée pour les clients : l'utilisation d'AVL FIRE™ M et de XPS permet de réaliser des économies remarquables en réduisant la nécessité de procéder à des essais physiques approfondis en R&D, en utilisant des modèles haute fidélité pour prédire les résultats. La synergie entre XPS et AVL FIRE™ M offre une pléthore d'applications. Grâce à cette co-simulation, l'influence de la mécanique des fluides sur les particules solides peut être simulée avec précision. Cela permet une analyse détaillée de phénomènes tels que la fluidification, l'enrobage et le séchage dans les processus industriels. AVL et le RCPE collaborent étroitement au développement technique et à l'intégration transparente de ces cadres de calcul, tandis qu'InSilicoTrials supervise la distribution mondiale et l'assistance technique principale. En particulier, le déploiement immédiat des licences logicielles auprès d'une entité pharmaceutique de premier plan accentue l'applicabilité technique immédiate et la pertinence de cet effort de collaboration.





À propos d'InSilicoTrials

InSilicoTrials est un pionnier dans le développement pharmaceutique, utilisant la modélisation informatique de pointe et l'IA pour répondre aux défis de l'industrie. En générant des preuves numériques solides, nous permettons aux entreprises biotechnologiques émergentes, aux sociétés pharmaceutiques et aux organismes de recherche sous contrat d'accélérer la R&D, d'obtenir des financements et d'améliorer les résultats cliniques. Nos méthodes in silico, y compris les simulations de patients virtuels, la précision des essais améliorée par l'IA et les simulations basées sur le cloud, réduisent considérablement les délais et les coûts tout en garantissant la conformité réglementaire. Notre engagement en faveur de l'innovation a été validé par des récompenses prestigieuses, notamment le prix de la start-up de l'année en IA décerné par Startup Grind Global 2024 et le prix Radar de l'innovation décerné par la Commission européenne dans la catégorie « IA et appareils intelligents ».

À propos d'AVL

AVL vise à élargir le spectre d'application d'AVL FIRE™ M au secteur des soins de santé en tirant parti des synergies offertes par ses caractéristiques et capacités de modélisation adoptées avec succès dans l'industrie depuis plus de 20 ans. En établissant la co-simulation XPS / AVL FIRE™ M pour les applications couplées particules discrètes / écoulement des fluides avec le RCPE dans le cadre d'activités de R&D conjointes et l'engagement ferme d'InSilicoTrials, nous sommes convaincus que l'offre de simulation émergente contribuera fortement au développement ciblé des futurs produits de santé dans des délais plus courts et à des coûts moins élevés qu'aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533904/AVL_FIRE.jpg