Avocados From Mexico forja nuevas alianzas con superestrella Mexicana Thalia Sodi y MyFitnessPal.com

"Estoy muy emocionada de asociarme con Avocados From Mexico para el desafío, 'Cocina Para el Corazón con Thalia'," expresó Thalia Sodi. "Hacer ejercicio y comer sano siempre ha sido importante para mí, y los aguacates son una de mis frutas favoritas. No veo la hora de compartir estas deliciosas recetas con mis fans."

Los usuarios pueden registrarse en línea en avocadosfrommexico.com/thalia para comenzar su experiencia "Cocina Para el Corazón con Thalia." Luego pueden continuar participando en el programa a través de mensajes de voz y/o texto, y/o correo electrónico, para recibir consejos para llevar un estilo de vida saludable, recetas con aguacate e ideas creativas para preparar los aguacates. Además, los suscriptores tendrán la oportunidad de cocinar junto a Thalia y la Chef Pati Jinich a través de videos tutoriales con deliciosas recetas saludables de aguacate.

"Thalia es admirada por el público de todas partes del mudo, no solo por su música, sino también por su estilo de vida saludable. Nacida y criada en México, Thalia personifica la herencia de AFM, la cual la hace la portavoz perfecta para esta iniciativa. Estamos encantados de asociarnos con ella," dijo Ivonne Kinser, Directora Senior de Marketing Digital, Avocados From Mexico.

Para recibir comunicaciones del desafío "Cocina para el corazón con Thalia" visita avocadosfrommexico.com/thalia.

Interactuar con La Comunidad de MyFitnessPal

Avocados From Mexico apuntó a la comunidad de la plataforma de salud y bienestar MyFitnessPal durante octubre, septiembre y enero de 2020, y alentó a los amantes del aguacate a comer más aguacates y a buscar estilos de vida más saludables. La plataforma desafió a los usuarios a registrar 30 o más aguacates en MyFitnessPal.com dentro del período de la campaña, para tener oportunidades de ganar premios.

"La asociación con MyFitnessPal fue una decisión muy obvia," dijo Ivonne Kinser. "Los aguacates ya son muy populares en la plataforma como el segundo ingrediente más registrado en 2018, y vimos un aumento importante en los registros de aguacate desde que comenzamos trabajando con ellos, resultando en más de 62K participantes y más de 195,684 aguacates registrados en la plataforma."

Acerca de Avocados From Mexico

Avocados From Mexico (AFM) es un subsidiario de propiedad absoluta de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass (MHAIA), formado con el propósito de publicidad, promoción, relaciones públicas e investigación para todas las partes interesadas de Avocados From Mexico. Según los acuerdos, MHAIA y los productores y empacadores mexicanos de aguacate (APEAM A.C.) han combinado recursos para financiar y administrar AFM, con la intención de proporcionar un programa de marketing enfocado, altamente efectivo y eficiente en los Estados Unidos. AFM tiene su sede en Irving, TX.

Acerca de la marca Thalia Sodi™

Creado por Thalia, una de las artistas Latinas más exitosas e influyentes de todos los tiempos, Thalia Sodi es una marca de estilo de vida que abarca múltiples categorías que incluyen, moda, calzado, joyas y accesorios, belleza, fragancias y hogar. Diseñado para la mujer moderna, Thalia Sodi encarna el espíritu seguro, femenino y lleno de vida que inspira a las mujeres de todo el mundo. Thalia Sodi está actualmente disponible en más de 3,000 puntos de distribución.

