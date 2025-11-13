Avocados From Mexico® y Bomba Estéreo presentan una versión fresca del clásico latino, "La Bilirrubina", para promover la salud hispana contra la diabetes

En colaboración con la American Diabetes Association, la canción busca inspirar un estilo de vida más saludable y concientizar sobre la diabetes, uno de los principales desafíos de salud que afectan a los hispanos de EE. UU.1

Puntos a destacar:

Para celebrar el 35.° aniversario de "La Bilirrubina" y promover la recomendación de la American Diabetes Association (ADA) de realizar la prueba de detección de diabetes tipo 2 a partir de los 35 años, Avocados From Mexico ha elegido al grupo musical nominado a los Grammys - Bomba Estéreo – para lanzar una nueva versión de la exitosa canción que inspirará a los fans.

Mediante programas y recursos culturalmente relevantes, la colaboración entre Avocados From Mexico y la ADA aborda el impacto de la diabetes en la comunidad hispana. Además de concientizar sobre los riesgos, la banda destaca los aguacates como una fruta sin azúcar que ayuda a tener hábitos alimenticios saludables.

Avocados From Mexico donará $1 a la ADA por cada Prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos realizada en UnidosContraLaDiabetes.com — hasta un máximo de 35,000 personas* — para apoyar la educación sobre la salud de la comunidad hispana.

DALLAS, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- "¿Sabías que estimaciones recientes muestran que los adultos hispanos tienen casi un 70% más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes que las personas blancas no hispanas?" Para crear conciencia sobre esta preocupante realidad, Avocados From Mexico®, la marca de aguacate número uno en ventas en EE.UU., aporta ritmo y propósito a la mesa con un poderoso mensaje para una vida saludable. En su nueva versión de la clásica canción, "La Bilirrubina", pioneras de la música latina Bomba Estéreo reinterpreta, el nostálgico y querido éxito de Juan Luis Guerra, convirtiendo su alegre ritmo en un llamado a la acción para que la comunidad hispana se alimente bien, viva bien y tome el control de su salud.

La campaña es parte de la colaboración entre Avocados From Mexico y la American Diabetes Association (ADA), que une a estas dos organizaciones en torno a una misión: inspirar hábitos alimenticios más saludables y reducir el riesgo de diabetes entre los hispanos en EE. UU.

"La comida es el centro de nuestra cultura y lo más importante para nuestra salud", afirmó Álvaro Luque, CEO de Avocados From Mexico. "Somos mucho más que una marca de alimentos. Somos una marca con un propósito, con el objetivo de impulsar un movimiento hacia una mejor nutrición y empoderar a los hispanos para que tomen las riendas de su bienestar. Mediante nuestra alianza con la ADA, y con esta nueva versión de 'La Bilirrubina', abordamos uno de los mayores problemas de salud que afectan a nuestra comunidad, la diabetes, con la alegría, el sabor y la diversión que definen a Avocados From Mexico".

Una canción clásica con un nuevo propósito

En coincidencia con el 35.° aniversario de "La Bilirrubina" y la recomendación de ADA para iniciar las pruebas de detección temprana de diabetes tipo 2 a partir de los 35 años, esta nueva versión de Bomba Estéreo reemplaza todas las referencias a la insulina con una letra que celebra la vitalidad, el bienestar y la alegría de los alimentos nutritivos, como los aguacates. La canción servirá como himno para una campaña diseñada para inspirar a los fans a bailar, hacerse exámenes de riesgo y agregar a su plato Avocados From Mexico, siempre buenos y saludables.

Del 13 de noviembre al 12 de diciembre, Avocados From Mexico donará $1 a la ADA por cada Prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos realizada en UnidosContraLaDiabetes.com— hasta un máximo de 35,000 personas* —para apoyar a la comunidad hispana. Mediante la concientización y la educación, la marca cumple con el propósito más amplio de nutrir corazones para vivir de una manera deliciosa.

Medidas comunitarias para un futuro más saludable

"Al crecer con padres que tienen diabetes tipo 2 y ser vegana, he visto de primera mano lo importante que es la nutrición para las familias y la comunidad hispana en general", comentó Li Saumet, cantante de Bomba Estéreo. "Usar una canción que a muchos de nosotros nos encanta y transformarla con un mensaje de esperanza ha sido una oportunidad muy especial. Es el ejemplo perfecto de cómo el poder de la música, combinado con los beneficios para la salud de los aguacates, pueden inspirar un cambio importante".

La campaña forma parte de la primera colaboración de la marca con la ADA, para poner mayor énfasis en la concientización y educación entre la comunidad hispana. La colaboración incluirá varias activaciones durante todo el año con el objetivo de darle un sentido a la relación entre la cultura, alimentos nutritivos y un estilo de vida saludable.

El poder de los aguacates

Con grasas saludables, cero azúcar y una versatilidad interminable, Avocados From Mexico constituyen un ingrediente fundamental contra la diabetes, muy arraigado en la cocina hispana, lo que los convierte en una opción inteligente para comidas sabrosas y divertidas que también apoyan el bienestar y la tradición.

"Lo que comes puede ayudar a la prevención y el manejo de la diabetes, por lo que es muy importante brindar una guía confiable para tomar las decisiones correctas sobre los alimentos", dijo Sheila Varshney, dietista registrada de la ADA y directora asociada de nutrición y bienestar. "A través del Diabetes Food Hub de la ADA, las personas pueden encontrar recetas aptas para la diabetes que incorporan aguacates. Este recurso permite a las personas disfrutar los sabores que aman mientras priorizan su salud."

Mediante esta campaña y otras más, Avocados From Mexico invierte en la salud de las generaciones venideras e inspira a las familias hispanas a hacer cambios sencillos y alegres que puedan transformar su bienestar de por vida.

Para más información, asegúrese de visitar UnidosContraLaDiabetes.com o avocadosfrommexico.com, y siga Avocados From Mexico en Facebook (facebook.com/avocadosfrommexico), Instagram (@avocadosfrommexico) o X (@AvosFromMexico).

* Avocados From Mexico donará $1 a la ADA (hasta $35,000) por cada prueba de riesgo de diabetes realizada para alentar a 35,000 personas a hacerse la prueba y adoptar un estilo de vida más saludable.

