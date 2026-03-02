Avocados From Mexico® y la chef Pati Jinich empoderan a la comunidad hispana a hacerse cargo de su salud con recetas saludables para el manejo de diabetes que no sacrifican el sabor

La marca refuerza su colaboración con la Asociación Americana de Diabetes para abordar un problema crítico de salud en la comunidad hispana con recetas auténticas, alentando a las familias a hacerse la prueba de detección de riesgo de diabetes y cocinar.

Los detalles saludables y deliciosos:

Avocados From Mexico ® y la Asociación Americana de Diabetes ® continúan su colaboración para combatir el riesgo de diabetes en la comunidad hispana.

La chef Pati Jinich, Embajadora Culinaria de Avocados From Mexico, es la cara de la campaña y utiliza su experiencia personal con diabetes en su familia y comunidad para crear recetas saludables para el manejo de la diabetes que no sacrifican el sabor.

Los platos incluyen tacos de pollo con guacamole con elote, ensalada de aguacate y rábano y huevos revueltos con quelites y y chiles, con el versátil sabor de los aguacates, un alimento básico en la cocina y la cultura mexicanas.

Además de las recetas, el programa también incluye un llamado a la acción para que todos tomen la Prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos en avocadosfrommexico.com/health.

DALLAS, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Qué pasaría si su camino hacia una mejor salud estuviera lleno de los ingredientes que nos encantan? Avocados From Mexico®, la marca de aguacate número uno en ventas en EE. UU., reafirma su compromiso con la mejora en la salud de los hispanos al continuar su colaboración con la Asociación Americana de Diabetes® (ADA), mostrando cómo la salud de los hispanos nunca ha tenido un sabor tan bueno.

Dado que los adultos hispanos tienen un 66 % más de probabilidades de ser diagnosticados con diabetes que los adultos blancos no hispanos 1, Avocados From Mexico se compromete a proporcionar recursos culturalmente relevantes y empoderar a la comunidad. Por eso, la Chef Pati Jinich, Embajadora Culinaria de la marca, muestra la vibrante intersección de alimentos nutritivos y ricas tradiciones familiares con una colección especial de recetas, con ese sabor clásico del aguacate que mejora los platos más deliciosos y aptos para el manejo de la diabetes.

Esta causa es profundamente personal para Jinich, quien ayudó a su madre a superar su diagnóstico de diabetes, después de ver desafíos similares a los que enfrentó su tía que vivía con diabetes. También reconoce el impacto desproporcionado en las comunidades latinas y se compromete a empoderar a las familias con educación culturalmente relevante y la confianza de que los aguacates pueden ser parte de la solución. Estas recetas están destinadas a honrar el patrimonio, la tradición de comer bien y la salud, todo en el mismo plato delicioso, por supuesto.

"Crecí en un hogar mexicano donde la comida era nuestro lenguaje de amor, al mismo tiempo que había estigma y muy poca orientación sobre la diabetes", compartió Jinich. "Cuando mi tía, y más tarde mi madre, fueron diagnosticadas, les tomó tiempo entender cómo hacer de su alimentación más saludable. Es por eso que esta colaboración tiene un significado importante para mí. Nuestra cultura y nuestra comida no son el problema, son parte de la solución. Estas recetas muestran cómo los ingredientes tradicionales como los aguacates pueden ofrecer tanto sabor como bienestar, al tiempo que brindan a las familias los recursos que la mía no tuvo. Eso es increíblemente significativo ".

Una alimentación saludable no debe significar sacrificar los sabores que ama la familia. Con estas tres deliciosas recetas perfectas para su próxima reunión familiar, Avocados From Mexico y la ADA están haciendo que sea más fácil que nunca disfrutar de los alimentos que nos encantan mientras alimenta su camino hacia una mejor salud. Creados para ayudar a reducir el riesgo de diabetes tipo 2 en la comunidad hispana, estos platillos están llenos de las grasas buenas y la bondad sin azúcar de Avocados From Mexico. Las recetas deliciosas incluyen:

Tacos de Pollo con Guacamole con Elote

Ensalada de Aguacate con Rabanitos

Huevo revuelto con Quelites, Chiles, Cebollitas y Jitomate

"El alma de la cultura hispana se encuentra en su comida", afirma Álvaro Luque, CEO de Avocados From Mexico. "A través de nuestro trabajo con Jinich y la Asociación Americana de Diabetes, Avocados From Mexico está redefiniendo cómo se ve la alimentación saludable al elevar los sabores que le encantan a nuestra comunidad y que hemos disfrutado por generaciones. Nos enorgullece luchar por la salud de los hispanos, al mismo tiempo que buscamos que no se tenga que elegir entre el sabor de la comida tradicional y la salud".

Para obtener estas recetas aptas para diabéticos, cada una de las cuales cumple con las pautas nutricionales de la ADA, visite avocadosfrommexico.com/health. La querida chef también comparte un video haciendo sus famosos tacos de pollo con guacamole con elote en las redes sociales y alentando a los seguidores a tomar la prueba de riesgo de diabetes tipo 2 de 60 segundos de la ADA en avocadosfrommexico.com/health.

"La base de su salud se puede construir en la cocina", dijo Sheila Varshney, dietista registrada y Directora Asociada de Nutrición y Bienestar de la ADA. "El camino hacia el control o la prevención de la diabetes se construye con las comidas que comemos todos los días. Es por eso que contar con recetas culturalmente relevantes es tan importante. Están diseñadas para que las elecciones saludables sean fáciles y divertidas ".

Juntos, Avocados From Mexico, la ADA y Jinich están cambiando la conversación sobre la salud hispana, mostrando demostrando poderosamente que el corazón de la cultura hispana, su comida, también es la clave para un futuro más saludable.

Para más información, asegúrese de visitar https://avocadosfrommexico.com/health y siga Avocados From Mexico en Facebook (facebook.com/avocadosfrommexico), Instagram (@avocadosfrommexico) o X (@AvosFromMexico).

Fuentes:

1 https://www.cdc.gov/diabetes/php/data-research/

Acerca de Avocados

Avocados From Mexico es una filial propiedad total de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacate Hass (MHAIA), fundada con el propósito de publicitar, promover, hacer relaciones públicas e investigar para todos los interesados de Avocados From Mexico. En virtud de los acuerdos, la MHAIA y la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) han unido recursos para financiar y administrar Avocados From Mexico, con la intención de ofrecer un programa de marketing enfocado, altamente efectivo y eficiente en Estados Unidos. Avocados From Mexico tiene su casa matriz en Irving, Texas.

Contacto de medios:

Ana Ambrosi

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1986334/Avocados_From_Mexico_Logo_v2.jpg

FUENTE Avocados From Mexico