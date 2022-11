AVONITE® Flex : La définition même du confort et de l'élégance pour les tendances sanitaires

FLORENCE, Kentucky, 1er novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aristech Surfaces LLC a le plaisir d'introduire deux nouvelles teintes dans sa collection AVONITE® Flex.. Ce matériau de surface solide innovant et thermoformable donne un aspect raffiné aux éviers, baignoires, parois humides formées et autres applications sanitaires et de bain. Lancé récemment sur le marché des jacuzzis et des Swimspas, AVONITE® Flex se prête parfaitement à la création de produits élégamment conçus pour le secteur du bien-être.

AVONITE® Flex Multi-Application AVONITE® Flex Custom Sink AVONITE® Flex Custom Bath

Voici l'Euro White 8704, inspiré de la couleur la plus populaire dans les applications sanitaires européennes.

L'Euro White 8704 offre la pureté et la sophistication d'un blanc froid, parfait pour les salles de bains résidentielles et commerciales.

Voici Pure Ebony 8702, inspiré par les dernières tendances audacieuses pour les finitions de qualité supérieure dans les applications sanitaires.

Depuis 50 ans, Aristech Surfaces s'associe à ses clients pour leur proposer une large gamme de solutions en matière de matériaux de surface et de design, en leur fournissant des matériaux de la plus haute qualité offrant des performances maximales et des qualités esthétiques de premier ordre.

S'appuyant sur son expérience de plus de 25 ans dans la production et l'innovation avec AVONITE® Solid Surface, la multinationale américaine entend dynamiser la demande de luxe dans le secteur de la salle de bains. AVONITE® Flex permet en effet de concevoir un tout nouveau type de produit. Il a été développé dans l'idée de combiner deux mondes qui semblaient jusqu'à présent inconciliables : d'une part, le domaine des applications sanitaires, investissant dans des matériaux pratiques et entièrement conçus pour répondre aux besoins des clients B-to-B : faciles à produire en masse, personnalisables et durables ; et d'autre part, le domaine de la décoration intérieure avec ses matériaux sensuels — élégants, agréablement chauds au toucher, offrant des caractéristiques de conception illimitées destinées aux clients privés qui cherchent à donner à leur maison un élément de confort supplémentaire sans sacrifier le style.

AVONITE ® Flex offre une résistance supérieure aux produits chimiques et aux taches, ce qui lui permet de supporter les régimes de nettoyage intensifs dans le domaine des applications commerciales. De plus, sa surface non poreuse et bactériostatique limite la croissance des micro-organismes, ce qui en fait un matériau parfaitement hygiénique.

AVONITE® Flex est une nouvelle formulation de surface solide offrant toutes les propriétés fonctionnelles les plus recherchées. Fournie en feuilles ou en rouleaux, la feuille est disponible en étriers de 3,2/4,0/5,0 mm et est disponible dans des largeurs allant jusqu'à 108 po/2740 mm. La collection comprend 4 couleurs boutique : Euro White 8704, Pure Ebony 8702, Pure Alabaster 8701 et Alabaster Wave 8705. Il permet également une thermoformabilité exceptionnelle, ce qui lui permet d'être formé sur les angles les plus aigus et les renfoncements les plus difficiles à atteindre. Enfin, AVONITE® Flex est léger, ce qui le rend facile à manipuler dans l'atelier, pendant le transport et l'installation.

S'appuyant sur notre expérience des matériaux design dans une gamme de finitions, Aristech Surfaces LLC a créé AVONITE ® Flex en lui appliquant une finition mate luxueuse et douce. Faisant partie de la gamme de produits AVONITE®, AVONITE® Flex offre naturellement le fameux toucher doux et la texture caractéristique de la marque. Comme tous les matériaux AVONITE®, AVONITE® Flex peut être fraisé, usiné, gravé et même estampé. « L'idée », a ainsi expliqué Jana Bartlett, directrice marketing du groupe, « était de créer un produit qui réponde à la demande majeure de cocooning et de finitions haut de gamme ; les clients veulent que leur décoration intérieure soit inspirante et relaxante. Avec AVONITE® Flex, nous avons réussi à combiner le confort et l'aspect sophistiqué d'AVONITE® pour une gamme d'applications qui n'étaient pas accessibles auparavant.

Enfin, malgré le caractère innovant d'AVONITE® Flex, Aristech Surfaces LLC a pris soin de concevoir un matériau qui n'obligerait pas les fabricants à investir dans de nouveaux équipements. Il peut être produit à l'aide de moules et de systèmes de formage sous vide conventionnels, sans qu'aucun investissement supplémentaire ne soit nécessaire. De plus, le matériau est plus facile à réparer que les feuilles acryliques, ce qui le rend encore plus durable.

AVONITE ® Flex – la synergie parfaite entre une fonctionnalité maximale et un design progressif.

LE LUXE VOUS ATTEND...

Caractéristiques du produit :

Épaisseur : 3,2/4,0/5,0 mm

Largeur : personnalisable, jusqu'à 2740 mm

Longueur : enroulée, maximum 700 pi/210 m (peut varier selon l'étrier)

Structurel : Co-laminage ABS (optionnel)

Couleurs : Euro White 8704, Pure Ebony 8702, Pure Alabaster 8701 et Alabaster Wave 8705

À propos d'Aristech Surfaces LLC

Depuis 50 ans, Aristech Surfaces s'associe à ses clients pour fournir une large gamme de solutions de matériaux de surface et de design, offrant des matériaux et une esthétique de la plus haute qualité recherchés par les fabricants d'équipement d'origine, les architectes, les designers et les fabricants pour les industries du monde entier. Faisant désormais partie de Trinseo, nous développons ensemble des solutions meilleures, plus intelligentes, plus avancées et durables pour votre entreprise.

