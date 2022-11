AVONITE® Flex: Die Definition von Komfort und Eleganz für Sanitäranwendungen

FLORENCE, Kentucky, 1. November 2022 /PRNewswire/ – Aristech Surfaces LLC freut sich, zwei neue Farbtöne für unsere AVONITE® Flex Collection vorstellen zu können. Dieser innovative, thermoformbare Mineralwerkstoff verleiht Waschbecken, Badewannen, geformten Nasswänden und anderen Sanitär- und Badanwendungen ein edles Aussehen. AVONITE® Flex wurde erst kürzlich auf dem Markt für Whirlpools und Swim Spas eingeführt und eignet sich hervorragend für die Entwicklung eleganter Produkte für den gesamten Wellness-Bereich.

AVONITE® Flex Multi-Application AVONITE® Flex Custom Sink AVONITE® Flex Custom Bath

Wir stellen vor: Euro White 8704, inspiriert von der beliebtesten Farbe bei europäischen Sanitäranwendungen.

Euro White 8704 fängt die klare, elegante Eleganz eines kühlen Weißtons ein und eignet sich sowohl für private als auch für gewerbliche Badanwendungen.

Wir stellen vor: Pure Ebony 8702, inspiriert von den neuesten Trends für hochwertige Oberflächen in Sanitäranwendungen.

Seit 50 Jahren arbeitet Aristech Surfaces mit seinen Kunden zusammen, um eine breite Palette von Oberflächen- und Designmaterialien anzubieten, die sich durch höchste Qualität, maximale Leistung und hochwertige ästhetische Eigenschaften auszeichnen.

Basierend auf seiner mehr als 25-jährigen Erfahrung in der Herstellung von AVONITE® Feststoffoberflächen plant das amerikanische multinationale Unternehmen, die Nachfrage nach Luxus im Badbereich zu beleben. AVONITE® Flex ermöglicht es in der Tat, eine ganz neue Art von Produkt zu entwerfen. Es wurde mit der Idee entwickelt, zwei Welten miteinander zu verbinden, die bisher unvereinbar schienen: auf der einen Seite der Bereich der Sanitäranwendungen, der in Materialien investiert, die praktisch und umfassend auf die Bedürfnisse von B2B-Kunden zugeschnitten sind – einfach in Serie zu produzieren, anpassbar, langlebig; und auf der anderen Seite der Bereich der Inneneinrichtung mit seinen sinnlichen Materialien – elegant, angenehm warm anzufassen, mit unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten, ausgerichtet auf Privatkunden, die ihrem Zuhause ein zusätzliches Element des Komforts verleihen möchten, ohne dabei auf Stil zu verzichten.

AVONITE ® Flex zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit aus, sodass es den intensiven Reinigungsverfahren im Bereich der kommerziellen Anwendungen standhält. Seine porenfreie, bakteriostatische Oberfläche begrenzt darüber hinaus das Wachstum von Mikroorganismen und macht es zu einem hygienisch einwandfreien Material.

AVONITE® Flex ist eine neue Formulierung für Feststoffoberflächen, die alle gefragten funktionellen Eigenschaften bietet: Die in Platten oder Rollen gelieferten Bahnen sind in den Stärken 3,2/4,0/5,0 mm und in Breiten von bis zu 2,74 m erhältlich. Die Kollektion umfasst 4 Boutique-Farben: Euro White 8704, Pure Ebony 8702, Pure Alabaster 8701 und Alabaster Wave 8705. Es ermöglicht außerdem eine hervorragende Thermoformbarkeit, sodass es über die spitzesten Winkel und die am schwersten zugänglichen Vertiefungen geformt werden kann. Und schließlich ist AVONITE® Flex ein Leichtgewicht, das in der Werkstatt, beim Transport und bei der Montage leicht zu handhaben ist.

Auf der Grundlage unserer Erfahrung mit Designermaterialien in einer Reihe von Oberflächen hat Aristech Surfaces LLC AVONITE ® Flex mit einer luxuriösen, samtig matten Oberfläche entwickelt. Als Teil der AVONITE®-Produktlinie bietet AVONITE® Flex natürlich das berühmte weiche Gefühl und die charakteristische Textur der Marke. Wie alle AVONITE®-Materialien kann auch AVONITE® Flex gefräst, bearbeitet, geätzt und sogar gestanzt werden. „Die Idee", erklärt Group Marketing Director Jana Bartlett, „war, ein Produkt zu schaffen, das der großen Nachfrage nach Cocooning und hochwertigen Oberflächen gerecht wird. Mit AVONITE® Flex ist es uns gelungen, den Komfort und das anspruchsvolle Aussehen von AVONITE® für eine Reihe von Anwendungen zu kombinieren, die vorher nicht zugänglich waren."

Schließlich war Aristech Surfaces LLC trotz des innovativen Charakters von AVONITE® Flex sehr darauf bedacht, ein Material zu entwickeln, das von den Herstellern keine Investitionen in neue Anlagen erfordert. Es kann mit herkömmlichen Formen und Tiefziehsystemen hergestellt werden, ohne dass zusätzliche Investitionen erforderlich sind. Außerdem ist das Material leichter zu reparieren als Acrylglasplatten, was es noch langlebiger macht.

AVONITE ® Flex – die perfekte Synergie aus maximaler Funktionalität und progressivem Design.

LUXUS ERWARTET SIE …

Um ein Muster anzufordern, besuchen Sie aristechsurfaces.com

Produktspezifikationen:

Gewebestärke: 3,2/4,0/5,0 mm

Breite: kundenspezifisch, bis zu 2,74 m

Länge: gewickelt, maximal 210 m (kann je nach Stärke variieren)

Konstruktiver Aufbau: ABS-Ko-Laminierung (optional)

Farben: Euro White 8704, Pure Ebony 8702, Pure Alabaster 8701 und Alabaster Wave 8705

Informationen zu Aristech Surfaces LLC

Seit 50 Jahren arbeitet Aristech Surfaces mit seinen Kunden zusammen, um eine breite Palette von Oberflächen- und Designmateriallösungen anzubieten. Wir liefern Materialien von höchster Qualität und Ästhetik, die bei Erstausrüstern, Architekten, Designern und Verarbeitern in Industrien rund um den Globus gefragt sind. Jetzt Teil von Trinseo, entwickeln wir gemeinsam bessere, intelligentere, fortschrittlichere und nachhaltigere Lösungen für Ihr Unternehmen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1931653/AVONITE__Flex_Multi_Application_Modern_Bath.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1931654/AVONITE__Flex_Custom_Vessel_Sink.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1931655/AVONITE__Flex_Pure_Ebony_Custom_Bath.jpg

